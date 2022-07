Tampereen ydinkeskustaan aukesi erikoinen kivijalkaliike – Yrittäjä yllättyi itsekin: ”Vastaanotto on ollut todella hyvä”

Erikoisliikkeet ja palvelevat yritykset pärjäävät yhä kivijaloissa, etenkin sosiaalisen median avustuksella. Asiakkaat tulevat pieneen erikoisliikkeeseen palvelun ja tietyn tuotemerkin perässä, ainakin Tampereen Ojakadun uuteen maalikauppaan.

Aamulehti

Yrittäjä Minna Arohonka avasi huhtikuussa Tampereen Ojakadulle pienen maalikaupan, ja varautui siihen, että asiakkailla kestäisi kauan löytää liikkeeseen. Liikkeen avaaminen on ollut kuitenkin kannattavaa, mistä Arohonka on yllättynyt.

”Vastaanotto on ollut todella hyvä. Asiakkaat ovat löytäneet kaupan Facebookin ja Instagramin kautta. Asiakkaita on tullut kauempaa, kun ihmiset ovat olleet lomailemassa Tampereella, mutta tietenkin paikallisia asiakkaita on ollut myös.”

Pappilan Sunday Shop -nimisessä liikkeessään Arohonka myy englantilaisen Frenchic-tuotemerkin kaluste- ja sisustusmaaleja. Frenchic-merkillä on jälleenmyyjiä niin Suomessa kuin maailmalla. Arohongan yritys on perustettu vuonna 2009. Ennen Tampereelle siirtymistä hänellä oli myymälä Iittalassa.

Erilaisten maalien lisäksi Minna Arohongan liikkeessä myydään muun muassa maalaustarvikkeita, siirtokuvia ja hartsia.

Isot paenneet keskustoista

Kaupunkien keskustoissa on nyt tyhjillään etenkin isoja liiketiloja. Tampereen yrittäjien puheenjohtaja Mirka Lahti sanoo, että keskustojen elävöittäminen on haaste koko Euroopassa. Hän näkee Tampereen keskustan kehittymisen kuitenkin positiivisena.

”Se, kannattaako kivijalkaliikkeen pitäminen, on alakohtaista. Osa yrittäjistä kamppailee vielä asiakaskunnan takaisin saamisen kanssa. Haasteet ovat moninaisia, kun etenkin verkkokaupan kasvu vie asiakkaita”, Lahti sanoo.

Lahti selittää, että tällä hetkellä pärjäävät erikoisliikkeet ja erilaiset palvelut, kuten parturi-kampaamot, suutarit ja vaatturit. Hänen mukaansa monet pienistä ja keskisuurista yrityksistä ovat pysyneet keskustoissa. Osa isommista liikkeistä on siirtynyt esimerkiksi kauppakeskuksiin.

”Erikoisliikkeillä, joilta tarvitaan nimenomaan palvelua, menestys on helpompaa, ja ihmiset hakeutuvat niihin aina tarvittaessa,” Lahti lisää.

Silti myös pienemmillä yrityksillä on omat haasteensa kivijalkaliiketiloissa. Lahti kertoo, että PK-yrityksissä taistellaan nyt työvoimapulan kanssa, mikä vaikuttaa siihen, miten yritykset pystyvät pitämään liikkeitään auki.

Hänen mukaansa PK-yrityksiä ei välttämättä nähdä niin houkuttelevina työpaikkoina, koska tarjolla on usein osa-aikatyötä. ”Tiedän paljon yrityksiä, jotka ovat joutuneet pienentämään aukioloaikoja työvoimapulan takia.”

Arohonka kertoo, että hänen asiakkainaan on puuseppiä, remontointiyrityksiä, sisustussuunnittelijoita ja kotimaalareita, mutta myös entistä enemmän taiteilijoita.

Verkkokaupan edellä

Toistaiseksi Minna Arohonka pyörittää liikettään Ojakadulla yksin. Niin sanottuina toimistopäivinään hän pitää maanantain ja tiistain, jolloin itse liike on suljettu. Liiketilan Arohonka löysi sattumalta, vaikka Ojakadun ympäristö oli hänelle jo entuudestaan tuttu.

”Yhtenä päivänä vain ajoin ohi, ja huomasin lapun ikkunassa. Pysähdyin sitten ja soitin heti tuosta jalkakäytävältä vuokranantajalle ja sovimme, että hän tulee näyttämään tilaa. Tämähän ei sinänsä ole mikään valtavirtakatu, mutta tässä on oma tunnelmansa.”

Arohongalla on myös verkkokauppa, mutta hän kertoo, että enemmän asiakasvirtaa on Ojakadun myymälässä, kuten tuotteitakin. Arohonka arvelee, että asiakkaat tulevat kivijalka­myymälään juuri laajemman valikoiman ja palvelun perässä. Koska Arohonka on ainoa tuotemerkkiä Tampereella myyvä, neuvonta tuotteiden käytöstä on hänestä tärkeää.

”Annan mielelläni neuvoja ja juttelen asiakkaiden kanssa. Melko poikkeuksetta asiakkaat yleensä kaivavat kännykän esille ja näyttävät projektia, jonka haluaisivat toteuttaa. Sellaista ei oikein verkossa voi tehdä.”

Arohonka toteaa, että pienen liikkeen avaaminen vaatii yrittäjältä rohkeutta, varsinkin koronarajoitusten jälkeen. Yksi uhka Arohongan pienelle kivijalkamyymälälle voisi olla se, että kadulle tulisi niin iso remontti, että kulku liikkeeseen vaikeutuisi. Toisaalta Arohonka sanoo olevansa iloinen siitä, että Tamperetta kehitetään.

”Täytyy toivoa, että Ojakatu säästyi toistaiseksi suurilta remonteilta.”

Liikkeen ulkopuolelle Minna Arohonka on tuonut koristeeksi kasveja ja maalatut tuolit. Näyteikkunassa komeilee myynnissä olevilla maaleilla tuunattu polkupyörä.

Näkyvyys tarpeen

Tampereen yrittäjien Mirka Lahti sanoo sosiaalisen median olevan keskeinen keino siinä, miten pienet kivijalkaliikkeet voivat houkutella asiakkaita kauempanakin keskustasta ja esimerkiksi ratikkalinjan ulkopuolella. Mainonnasta ei aina tarvitse maksaa paljoa, vaan Lahden mukaan myös ”kotikutoisilla” videoilla ja kampanjoilla pystyy vetämään puoleensa ihmisiä.

”Kivijalkaliikkeen on nykymaailmassa näyttävä sosiaalisessa mediassa, vaikka asiakkaat palvellaan paikan päällä, jotta yritys löydetään. Se vaatii aika paljon luonteelta ja halua tehdä työtä. Kivijalkaliikkeessä ei voi istua odottelemassa, että asiakkaat löytävät paikalle”, Lahti sanoo.

Arohonka yrittää tavoittaa asiakkaita sosiaalisessa mediassa, mutta myös se, että asiakkaat kertovat uudesta liikkeestä ystävilleen, on hänen mukaansa pienelle yrittäjälle tärkeää.

”Ainahan sitä toivoisi, että kaikki liiketilat olisivat joka paikassa täynnä, koska se toisi kaikille asiakasvirtaa. Olen kiitollinen jokaisesta asiakkaasta, joka tulee sisälle liikkeeseen. Se ei ole enää niin itsestään selvää.”, Arohonka sanoo.