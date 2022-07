Tamperelainen yökerho joutui lykkäämään avajaisia monta kuukautta työvoimapulan vuoksi – näillä aloilla on nyt töitä tarjolla Pirkanmaalla

Pirkanmaan ely-keskuksen asiantuntija uskoo, että työttömyys jatkaa Pirkanmaalla laskua syksyllä. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna Pirkanmaan työttömien määrä laski kaikista maakunnista toiseksi eniten.

Aamulehti

Ensin tuli korona, sitten remontti, sitten työvoimapula. Nyt hotelli Ilveksen hotellinjohtaja Marco Sylvelin kuulostaa helpottuneelta. Työvoimapulan takia kiinni olleeseen hotellin yökerhoon on saatu vihdoin palkattua tarpeeksi henkilökuntaa, jotta avaaminen onnistuu elokuun ensimmäisenä lauantaina.

Viikonloppuisin auki olevan yökerhon pyörittämiseen tarvitaan kuudesta kymmeneen henkilöä. Sylvelinin mukaan tilanne ei ole edelleenkään täydellinen, sillä muutamalle työntekijälle olisi vieläkin tarvetta. Rekrytointia on yritetty on jo pitkään, sillä yökerho piti saada auki jo jääkiekon MM-kisoihin. Kaiken kaikkiaan Ilveksen yökerho on ollut kiinni jo yli kaksi vuotta.

Sylvelinin mukaan ravintola-alan työttömät on kammattu ja kyselty läpi, eikä vapaata työvoimaa alueella juuri enää ole. ”Ennen pystyi rekryämään ammattitaitoista ja kokenutta porukkaa, mutta nyt rekrytoidaan kokemattomampia henkilöitä.”

Hotellinjohtaja Marco Sylvelin sanoo, että palveluala on imaissut työntekijöitä ravintola-alalta korona-aikana. ”Isompaa paluumuuttoa ei olla juurikaan vielä nähty.”

Pirkanmaan työttömyysaste 9 prosenttia

Pirkanmaalla oli työttömiä työnhakijoita kesäkuussa yli 5 600 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tuoreen, tiistaina julkaistun tilaston mukaan, maakunnan alueella oli viime kuussa työttömiä työnhakijoita 22 619. Se on lähes puolet vähemmän koronavuosien huippulukemista.

Pirkanmaan työttömyysaste oli kesäkuussa 9,0 prosenttia, kun se vielä vuotta aiemmin oli 11,4 prosenttia. Työttömyys nousi hieman toukokuusta. Se on kuitenkin normaalia kausivaihtelua, kun koulunsa päättävät siirtyvät työnhakuun.

Pirkanmaan ely-keskuksen ennakointiasiantuntija Juha Salminen sanoo, että syksy näyttää Pirkanmaan työllisyystilanteen kannalta hyvältä. ”Nuorille ja vastavalmistuneille on työmahdollisuuksia hyvin. Menemme hyvää vauhtia alle 20 000 työttömän rajan, jopa vielä alemmas.” Salminen uskoo, että jopa 19 000 raja on mahdollista alittaa syksyllä.

Hänen mukaansa viiden, kuuden prosentin työttömyysasteen jälkeen voidaan käytännössä puhua Pirkanmaalla täystyöllisyydestä. Sen saavuttamistakaan hän ei pidä mahdottomana. Salminen kuitenkin muistuttaa epävakaasta taloustilanteesta, joka voi muuttaa tilannetta.

Viime vuoteen verrattuna työttömien määrä laski Pirkanmaalla kaikista maakunnista toiseksi eniten. Vain Etelä-Pohjanmaalla oli kesäkuussa Pirkanmaata pienempi työttömyys.

”Pirkanmaalla menee hyvin. Teollisuudella ja palvelusektorilla on kysyntää ja tarvetta työvoimalle. Hiipumista ei ainakaan vielä näy”, Salminen sanoo.

52 prosenttia työttömistä oli miehiä. Eniten työttömiä työnhakijoita oli palvelu- ja myyntityössä, 4 774 henkilöä. Toiseksi eniten työttömiä oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä, yhteensä 3 437 henkilöä. Yli kaksi vuotta työttöminä olleiden määrä on nousussa.

Työpaikkailmoituksia eniten rakennusalalla

Pirkanmaalla oli kesäkuussa avoimia työpaikkoja lähes 12 000 kappaletta. Se on lähes 1 000 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Salmisen mukaan kyse ei ole enää koronasta palautumisesta.

”Ikäluokat pienenevät ja suuremmat ikäluokat eläköityvät. Työpaikkoja avautuu ja uusia syntyy." Myös taloudellisessa kehityksellä on osansa, Salminen muistuttaa.

Työ- ja elinkeinotoimiston palvelussa on Pirkanmaalla tällä hetkellä noin 3 600 työpaikkailmoitusta. Duunitori-sivustolla avoimia ilmoituksia on noin 4 600. Avoimia työpaikkoja on todellisuudessa enemmän, sillä yhdellä ilmoituksella voidaan hakea useampaa paikkaa.

Ilmoituksia on ylivoimaisesti eniten rakennusalalla. Toisena tulee teollisuusala, kolmantena sosiaali- ja hoiva-ala. Ravintola- ja matkailualalla työpaikkailmoituksia oli 360 kappaletta. Tiedot perustuvat Duunitori-sivuston Aamulehdelle antamiin tilastoihin.

Mitä? Avoimet työpaikka­ilmoitukset Pirkanmaalla 1. Rakennusala 739 ilmoitusta 2. Teollisuus ja teknologia 454 ilmoitusta 3. Sosiaali- ja hoiva-ala 435 ilmoitusta 4. Ravintola- ja matkailuala 360 ilmoitusta 5. Myynnin ja kaupan ala 269 ilmoitusta 6. Terveydenhuoltoala 208 ilmoitusta 7. Asennus, huolto ja kunnossapito 191 ilmoitusta 8. Kuljetus, logistiikka ja liikenne 180 ilmoitusta 9. Siivous, puhtaanapito ja jätehuolto 165 ilmoitusta 10. Tieto- ja tietoliikennetekniikka 148 ilmoitusta Lähde: Duunitori.fi 25. heinäkuuta

Kasvu naisista

Koko maan työllisyys on noussut lähikuukausien aikana nopeasti. Suomen työllisyysaste oli kesäkuussa 74,0 prosenttia, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 72,4 prosenttia. Kyseessä on trendiluku, josta on poistettu työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelu.

Valtakunnan työllisyystilanteen paraneminen johtuu pääasiassa naisten työllistymisestä. Työllisiä naisia oli 50 000 enemmän viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, kun työllisten miesten määrä pysyi lähes ennallaan.

Suomessa oli työttömiä kesäkuussa yhteensä 200 000, joista miehiä oli 103 000 ja naisia 96 000. Työttömyysaste Suomessa oli kesäkuussa 6,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,9 prosenttia.

Tehdyt työtunnit palautuneet

Vaikka työllisyys on noussut Suomessa jo jonkin aikaa sitten koronaa edeltäneen tason ohi, tehtyjen työtuntien määrä ei ole kasvanut samaa vauhtia.

Valtakunnan tasolla vasta tänä huhti-toukokuussa tehtyjen työntuntien määrä ohitti kevään 2019 luvut. Pirkanmaa on hieman muuta Suomea edellä. Huhti-kesäkuussa tehtiin noin 8,7 miljoonaa tuntia enemmän töitä kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019.

Ely-keskuksen asiantuntija Juha Salmisen mukaan työtuntien suhteellisen pieni kasvu kertoo muuttuneista työsuhteista. Kaikki työsuhteet eivät ole enää 40 tai 38 viikkotunnin työtä. Kuitenkin 85 prosentilla työntekijöistä on tällä hetkellä voimassa ainakin kolme kuukautta kestävä työsopimus.