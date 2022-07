Mistä vihdoin löytyneessä Uniper-sovussa on kyse? Lue tästä kolme tärkeintä asiaa - Professori: Saksa vie ja Suomi vikisee

Rahoituksen professori taustoitti Uniper-sopua. Hänen mukaansa Saksa on sopimuksen voittaja, kun taas Suomi jäi maksajaksi. Saksalaiselle kuluttajalle energian hinta nousee lokakuussa.

Saksalaisyhtiö Uniperille julkaistiin perjantaina pelastuspaketti. Vaasan yliopiston professori Timo Rothovius avasi sovun sisältöä Aamulehdelle. Hänet on kuvattu vuonna 2008.

Aamulehti

Uniper-kriisissä päästiin perjantaina sopuun, kun saksalaiselle energiayhtiölle julkaistiin miljardien pelastuspaketti.

Saksan valtiosta tulee Uniperin merkittävä vähemmistöomistaja, kun se hankkii siitä 30 prosentin osuuden noin 267 miljoonalla eurolla.

Suomen valtion energiayhtiö Fortumin omistusosuus Uniperissa supistuu 56 prosenttiin nykyisestä noin 80 prosentista. Fortum pysyy silti Uniperin pääomistajana. Suomen valtio taas omistaa Fortumista 51 prosenttia.

Lisäksi Saksan hallitus on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta, ja sen omistama pankki KfW nostaa Uniperille myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää seitsemällä miljardilla.

Saksan hallitus on ilmoittanut myös ottavansa käyttöön mekanismin, jolla Uniper voi lokakuusta lähtien siirtää asiakkailleen 90 prosenttia kaasun kohonneista hankintakustannuksista.

Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius kertoo Aamulehdelle, mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa.

1. Saksa sanelee

Rothoviuksen mukaan sopimus on paras, mitä tällä hetkellä pystytään tekemään. Saksa on hänestä selvä voittaja, koska se pystyy ostamaan Uniperia halpaan hintaan.

”Vastaavasti se myös lupaa antaa firmalle lainaa, mutta lainalla on etuoikeus Fortumin antamiin lainoihin nähden. Ensin maksetaan Saksan lainat pois ja jos joskus jotakin jää, Fortum saa omansa pois”, Rothovius sanoo.

Sopimuksessa on myös Rothoviuksen mielestä yksi kummallinen seikka. Hänen mukaansa Uniper on aiemmin vaatinut Belgian hallitukselta korvauksia hiilivoiman käytön lopettamisesta. Rothoviuksen mukaan sopimuksessa sanotaan nyt, että Uniper luopuu vaatimuksistaan. Hän uskoo, että taustalla on Saksan hallitus.

”Riitahan oli miljardiluokkaa sekin. Minkä takia sellaisesta pitää luopua Saksan hallituksen toiveesta, en ymmärrä”, hän ihmettelee. ”Ilman muuta siinä on jokin poliittinen tavoite.”

2. Suomi maksaa

Sillä aikaa, kun Saksa on voittaja, Suomi jää sopimuksen maksajaksi Rothoviuksen mielestä. Fortumin omistus yhtiöstä vähenee, joten jatkossa sen osuus tuotoista on paljon pienempi. Se taas vaikuttaa suoraan Fortumin tulokseen ja Suomen valtiolle maksettuihin osinkoihin.

Fortumin tappiot jatkuvat edelleen ainakin lokakuuhun asti. Rothoviuksen mukaan tappiot ovat päivässä 50 miljoonan luokkaa.

Perjantain tiedotustilaisuudessa Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo ei lähtenyt arvioimaan, kuinka suuret kustannukset Uniperista tänä vuonna tulee aiheutumaan Fortumille. Rauramon mukaan se riippuu kaasun hinnasta ja sen toimitusmääristä.

3. Inflaatio voi kiihtyä

Saksalaisten kuluttajien energiakulut kasvavat lokakuussa, kun Uniper voi nostaa hintoja lähelle markkinahintaa. Rothovius pitää kuitenkin todennäköisenä, että Saksan hallitus maksaa välissä jotakin, ettei kuluttajien kaasun hinta nouse liian paljoa.

Saksan teollisuus on riippuvainen kaasusta. Jos teollisuuden energian hinta nousee markkinahinnan tasolle, se heikentää teollisuuden kannattavuutta.

”Se vaikuttaa ihan selvästi yritysten tuloksiin, mutta ei se nyt vielä taloutta aja alas. Se tarkoittaa, että lopputuotteiden hintoja nostetaan. Se vaikuttaa inflaatioon omalla tavallaan.”

Jos saksalaisten tuotteiden ja energian hinta nousee, saksalaisten ostovoima heikkenee. Silloin he ostavat vähemmän myös Suomesta.

Euroopan energiaturvallisuuteen sopu ei Rothoviuksen mielestä vaikuta.