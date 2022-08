Main ContentPlaceholder

Talous

Tampereella on ison remontin tarpeessa olevia taloyhtiöitä, jotka eivät välttämättä saa lainaa – Nyt tekeillä on uudistus, joka voi tuoda helpotuksen: ”Tarvittaisiin pikaisesti”

Melkein joka kymmenes taloyhtiöistä on jäänyt kokonaan ilman remonttilainatarjousta, kertoo tuore kysely. Pirkanmaalla lainahaasteita on kohdattu myös Tampereella. Paljon riippuu siitä, miten taloyhtiötä on hoidettu. Jopa saman kadun varressa olevissa naapuritaloyhtiöt voivat lainaa hakiessaan olla täysin erilaisissa tilanteissa.

Mitä taloyhtiö voi tehdä, jos suuri remontti olisi aloitettava, mutta lainaa ei saada? Yksi vaihtoehto on myydä rakennusoikeutta. Tampereella näin ovat tehneet useat keskustan kerrostaloyhtiöistä, joihin on rakennettu lisäkerroksia. Kaikille lisärakentaminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto.