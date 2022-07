Tanskalaismedian mukaan sopimuksessa on lentäjille ainakin enimmäis­työaika.

Lentoyhtiö SAS on päässyt sopuun työehtosopimuksista lentäjien kanssa, kertovat tanskalaismediat TV2 ja DR. Pahoissa talous­vaikeuksissa olleen yhtiön lentäjät ovat olleet lakossa kaksi viikkoa.

DR:n tietojen mukaan lentäjät voivat palata töihin jo tiistaiaamuna.

DR kertoo myös, että uudessa työehto­sopimuksessa on määritelty lentäjille 60 tunnin enimmäis­työaika viikossa. DR:n tietojen mukaan osapuolet ovat sopineet myös erotettujen lentäjien uudestaan palkkaamisesta.

Norjan lentäjien liiton johtaja Jan Levi Skogvang kommentoi norjalaislehti Dagbladetille, ettei ole tyytyväinen sopimuksen sisältöön.

”Tämä on todella tragedia lentäjille. Mutta on hyvä, että me olemme tehneet tämän ja nyt saamme koneet jälleen ilmaan”, hän sanoo.

Lentäjien lakko, joka alkoi 4. heinäkuuta aiheutti yhtiön liikennöintiin suuria häiriöitä. TV2:n mukaan puolet yhtiön lennoista peruttiin lakon aikana. SAS kertoi torstaina, että 2 550 sen lentovuoroa peruttiin, mikä vaikutti 270 000 matkustajaan. Yhtiön mukaan sen taloudelliset menetykset olivat 94–123 miljoonan dollaria.

SAS on ollut lähellä vararikkoa halpalento­yhtiöiden vietyä sen asiakkaat ja korona­pandemian pahennettua tilannetta.