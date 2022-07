SAS ja lentäjäliitot pusersivat sopua 40 tuntia putkeen – työ jatkuu maanantaina

Lauantaina aamulla alkaneet neuvottelut lentoyhtiö SAS:n lentäjälakon lopettamisesta keskeytyivät lähes 40 tunnin rupeaman jälkeen sunnuntaina illalla.

Norjalaisia SAS-lentäjiä edustava Jan Levi Skogvang kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että neuvotteluja jatketaan varhain maanantaina. Nyt oli kuitenkin pakko pitää tauko.

”Me olemme nyt jo niin väsyneitä, että silmät eivät pysy auki”, hän sanoi.

Tähän mennessä lakko on maksanut yhtiölle 100–130 miljoonaa kruunua päivässä (9,5–12,3 miljoonaa euroa). Jo kaksi viikkoa kestäneessä lakossa on mukana 900 lentäjää, ja yhtiö on sen seurauksena joutunut perumaan yli 2 550 lentoa.

SAS ja ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset lentäjäliitot ovat neuvotelleet marraskuusta asti, mutta toistaiseksi tuloksetta.