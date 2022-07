Ministeri Tytti Tuppuraisen mukaan ratkaisu Uniperin tilanteeseen pitää löytyä lähipäivien tai korkeintaan viikkojen aikana

Tuppurainen keskusteli Berliinissä Saksan hallituksen edustajien kanssa Fortumin vaikeuksiin ajautuneen tytäryhtiön tilanteesta.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen on kertonut valtion tukevan Fortumin esitystä maakaasuliiketoiminnan eriyttämisestä.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan ratkaisun energiayhtiö Uniperin tilanteeseen pitää löytyä lähipäivien tai korkeintaan viikkojen aikana.

Tuppurainen keskusteli torstaina Berliinissä Saksan hallituksen edustajien kanssa vakaviin vaikeuksiin ajautuneen Uniperin tilanteesta. Suomen valtion enemmistöomistama Fortum on Uniperin enemmistöomistaja.

"Keskusteluissa Saksan hallituksen edustajien kanssa oli hyvä henki. Esillä oli useita eri vaihtoehtoja. Työtä on edessä paljon ja ratkaisun pitää löytyä lähipäivien, korkeintaan viikkojen aikana”, Tuppurainen sanoi tiedotteessaan.

Aiemmin Tuppurainen sanoi uutistoimisto Reutersille, että keskustelut Uniperin pelastamisesta ovat kriittisessä ja herkässä vaiheessa.

Kymmenien miljoonien päivittäiset menetykset

Uniper on vakavissa vaikeuksissa, koska se ei saa venäläiseltä Gazpromilta kaasua sovittuja määriä ja joutuu sen sijaan ostamaan myymänsä kaasun markkinoilta moninkertaiseen hintaan.

Seurauksena on Uniperille kymmenien miljoonien päivittäiset menetykset. Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia, Suomen valtio taas Fortumista 51 prosenttia. Siksi kyseessä on myös valtion asia. Ilman pääomitusta Uniperin nykyinen tappiotahti kaataisi yhtiön muutamassa viikossa.

Jos pahin mahdollinen katastrofiskenaario toteutuisi Fortumille, se voisi joutua analyytikko- ja tutkija-arvioiden mukaan hankkimaan lisää rahoitusta omistajiltaan. Siksi kyse on myös Suomen ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tuppuraisen murheesta.

Kaasulla on iso merkitys sekä saksalaisille kotitalouksille että teollisuudelle. Uniper puolestaan on saksalaisen energiavarmuuden kannalta keskeinen yhtiö, joten sitä ei haluttaisi päästää Saksassa konkurssiin.

Nyt kyse on siis siitä, millä ehdoilla Saksan valtio ja Fortum osallistuvat Uniperin pelastamiseen. Esimerkiksi Uniperin velkojen rutka leikkaaminen sitä koskevan pelastuspaketin osana kolahtaisi myös Fortumiin.

Saksa on vaatinut Fortumia osallistumaan Uniperin pelastamiseen lisäsijoituksella. Fortum antoi alkuvuonna Uniperille jo kahdeksan miljardin rahoituksen.

Eriytytetäänkö kaasuliiketoiminta?

Tuppurainen tapasi torstaina Berliinissä muun muassa Saksan hallituksen ministerin, liittokanslerinviraston kansliapäällikkönä toimivan Wolfgang Schmidtin ja liittokanslerin talous- ja EU-poliittisen neuvonantajan, valtiosihteeri Jörg Kukiesin, Uniperin toimitusjohtajan Klaus-Dieter Maubachin sekä muita Saksan hallituksen edustajia.

Fortum ja Suomen valtio ovat esittäneet, että Uniperin kaasuliiketoiminta eriytettäisiin ja siirrettäisiin Saksan valtion omistukseen.

Tilanne on vaikea, koska avoinna on muun muassa se, missä määrin Uniper voi jatkossa siirtää kohonnutta kaasun hintaa asiakkaille. Asia on käytännössä Saksan hallituksen päätettävissä.

Tietoa ei ole myöskään Gazpromin kaasutoimitusten jatkosta. Ne saattavat loppua kokonaan, jatkua vajaina tai palata ennalleen ainakin joksikin aikaa. Venäjä käyttää nyt energiaa Euroopan painostamiseen.

Mihin Fortum sitoutuu?

Saksan talousministeri Robert Habeck esitti lauantaina saksalaisen radiokanavan haastattelussa, että Fortumin tulisi osallistua Uniperin pelastamiseen. Ministeri Tuppurainen puolestaan sanoi sunnuntaina STT:lle, ettei lämpene ajatukselle siitä, että Fortumin pitäisi suunnata lisää pääomia Uniperin tukemiseen. Hän huomautti, että Fortum on jo alkuvuodesta tukenut Uniperia kahdeksan miljardin euron suuruisella konsernin sisäisellä rahoitusjärjestelyllä.

Suomi-Areenan puheenjohtajatentissä Suomen eduskuntapuolueiden puheenjohtajat olivat myös laajasti sitä mieltä, että Saksan pitää kantaa vastuu omista energiapoliittisista ratkaisuistaan.

Uniperin ostohinnan ja aiemman kahdeksan miljardin euron rahoituspaketin kautta Fortumin voi katsoa laittaneen tähän mennessä rahaa kiinni Uniperiin noin 15 miljardia euroa.