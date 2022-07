Pyynikin Trikoon entiseen tehtaaseen aukesi ruokakauppa, joka on nykypäivänä harvinaisuus – ”Tukkureiden löytäminen on ollut aika haastavaa”

Pyynikin Trikoon entiseen tehdasrakennukseen auenneen ruokakaupan taustalla on opiskelijavoimia.

Alueen asukkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että Pyynikille saatiin viimein ruokakauppa. Venla Parviainen on ehtinyt työskennellä Market Trikoossa nyt viikon.

Pyynikin Trikoon entiseen tehdasrakennukseen on avautunut uusi lähikauppa, Market Trikoo. Kauppa avasi ovensa viikko sitten.

”Ihan tällainen hiljainen avaus tehtiin. Kaikki hyllyt eivät ole vielä täynnä ja tavararyhmissä on puutteita. Valikoima tulee kasvamaan, mutta voi olla että se on parhaimmillaan vasta syksyllä”, kertoo Market Trikoon myymäläpäällikkö Lari Timonen.

160-neliöinen Market Trikoo on nykyaikana suorastaan harvinaisuus, sillä se ei kuulu mihinkään kauppaketjuun. Marketin taustalla on TCR-Palvelut oy, joka on Tampereen ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivan ravintolayrityksen Campusravita Oy:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon perustama yritys.

Tukkureiden löytäminen on ollut vaikeaa

Kannattaako mihinkään ketjuun kuulumaton ruokakauppa enää tänä päivänä?

Timonen myöntää, ettei hän vielä tiedä. ”Tukkureiden löytäminen on ollut aika haastavaa. Onneksi muutama sellainen tavarantoimittaja on löytynyt, joilla meidän on mahdollista päästä samoihin hintoihin kuin isojen toimijoiden.”

Katteissa on silti Timosen mukaan tekemistä. Hänen oma tavoitteensa on saada kauppa pyörimään kannattavasti. ”Meidän täytyy viilata oma toiminta siihen malliin, että turhia kuluja ei ole. Mutta toisaalta, niinhän se tehdään joka paikassa muutenkin.”

Mutta on ”itsenäisyydestä” hyötyäkin. Market Trikoon ei tarvitse esimerkiksi maksaa ketjumaksuja.

Pyynikille on toivottu ruokakauppaa jo pitkään. Nyt kauppa on avautunut vanhaan tehdasrakennukseen.

Market Trikoon hyllyt täydentyvät vielä. Myymälässä näkyy rakennuksen historia Pyynikin Trikoon tehdasrakennuksena.

Pienellä toimijalla on vahvuutensa

”Me rakennamme tähän ympärille yhteisöä. Otamme tarkkaan huomioon sen, mitä meidän asiakkaat tarvitsevat. Meidän ei esimerkiksi tarvitse pitää mitään ketjuvalikoimaa, eikä meillä sillä tavalla ole velvoitteita tavarantoimittajia kohtaan.”

Pyynikille on toivottu ruokakauppaa jo pitkään, ja kaupalta kerrotaankin, että alueen asukkailta on sadellut kiittävää palautetta.

Timonen kertoo, että valikoimiin yritetään ottaa mahdollisimman paljon paikallisia tuotteita ja jopa aivan pientuottajien tuotteita. ”Käydään vaikka itse hakemassa, jos ei muuten hyllyyn saada.”

Koska Market Trikoon taustalla on opiskelijoita, opiskelijayhteistyö tulee näkymään myös kaupan arjessa. Timonen kertoo, että käytännössä se voisi tarkoittaa esimerkiksi palveluiden ostamista opiskelijoilta. ”Esimerkiksi opinnäytetöitä, jotka palvelisivat meitä.”