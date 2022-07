Osa Tampereen hotelleista on varattu jo täyteen Tammerfest-viikonlopuksi – Hotellinjohtaja vinkkaa, miten huoneen voi vielä saada

Esimerkiksi Solo Sokos Hotel Torni ja Radison Blu Grand Hotel Tammer ovat jo loppuun varattuja, mutta monissa hotelleissa on vielä tilaa. Hotellinjohtajien mukaan festarikävijät tekevät majoituspäätöksiä hyvin viime hetkillä.

Tammerfest-viikonloppu on Sokos Hotel Ilveksen hotellinjohtajan Marco Sylvelinin mukaan jo ilman festivaaliakin Tampereen kesän ruuhkaisimpia. Ihmisiä kuvattiin Tammerfestin yleisössä viime kesänä ja asiakkaita Solo Sokos Hotel Tornin Moro-baarissa vuonna 2016.

Aamulehti

Tampereen hotellit täyttyvät hyvää vauhtia heinäkuun viikonlopuille. Ensi viikon viikonloppuna Tampereelle vetää ihmisiä ainakin Tammerfest-kaupunkifestivaali.

Tammerfest järjestetään Ratinanniemessä 21.–23. heinäkuuta. Itse tapahtuma on jo liki loppuunmyyty, sillä jäljellä on enää yhden päivän lippuja torstaille ja lauantaille. Samana viikonloppuna järjestetään myös Uusi Tampere -festivaali Hiedanrannassa.

Esimerkiksi Solo Sokos Hotel Torni ja Radison Blu Grand Hotel Tammer ovat jo täyteen varattuja kyseisenä viikonloppuna. Tammerissa tosin on vielä huoneita perjantain ja lauantain väliseksi yöksi. Tiedot on katsottu hotellien sivuilta ja varaussivustoilta keskiviikkona 13. heinäkuuta kello 13 aikaan.

Myös Tampereen Omena-hotelli on loppuunmyyty lauantailta. Omena-hotellin osalta tosin moni muukin kesälauantai on varattu, ja esimerkiksi elokuun Blockfest-viikonloppuna hotelli on jo täynnä.

Varauksia viime tipassa

Lukuisissa Tampereen hotelleissa on kuitenkin vielä tilaa Tammerfest-viikonlopuksi. Tällä hetkellä hinnat näyttävät pyörivän noin 200 euron tuntumassa yöltä.

Esimerkiksi Scandicin Tampereen hotelleissa on vapaita huoneita, kuten myös Tampere-talon viereisessä Courtyard Tampere City -hotellissa. Hotellinjohtaja Ville Virkin mukaan Courtyardin huoneista on tällä hetkellä varattu Tammerfest-viikonloppuna reilu puolet.

”Heinäkuun viikonloput tulevat yleensä täyteen, mutta huoneita varataan todella lyhyellä aikajänteellä. Varaustilanne viikonloppuihin on 50–60 prosenttia ja sitten ne myydään täyteen samalla viikolla”, hän kertoo.

Etenkin festivaaleille ja muihin saman kaltaisiin tapahtumiin varataan Virkin mukaan majoitus melko viime hetkillä. Myös Scandicin Tampere Cityn ja Hämeenpuiston hotellinjohtajan Airi Tarvaisen mukaan viime hetken päätöksiä tehdään paljon.

Courtyard by Marriotin hotellinjohtaja Ville Virkki kuvattiin hotellin edustalla kesällä 2019. Virkki sanoo, että hotellin huoneista reilu puolet oli keskiviikkoon mennessä varattu Tammerfest-viikonloppuksi.

Virkin ja Tarvaisen mukaan sääennuste vaikuttaa paljon festareille osallistumispäätökseen. Lisäksi liput ostetaan verrattain myöhään.

”Tosin nyt ihmiset eivät ole ihan niin viime tipassa kuin viime vuoden heinäkuussa. Silloin saattoi yhtenä päivänä tulla satakin varausta. Ihmiset tekivät spontaaneja päätöksiä, että nyt lähdetäänkin Tampereelle”, Virkki sanoo.

Virkin mukaan viime kesänä koronan aiheuttama epävarmuus näkyi kotimaan hotelliyöpymisten suurena määränä. Nyt uudestaan vilkastunut ulkomaanmatkailu vähentää osittain kotimaan matkailua. ”Varmasti kaupungin tasolla jäädään viime kesän luvuista.”

Airi Tarvainen on Scandicin Tampere Cityn ja Hämeenpuiston hotellinjohtaja. Hänet kuvattiin kesällä 2019.

Painetta joka kesä

Solo Sokos Hotel Ilveksen hotellinjohtajan Marco Sylvelinin mukaan suurin osa Tampereen Sokos-hotellien huoneista on Tammerfest-viikonlopuksi varattu jo useita kuukausia sitten.

Sylvelinin mukaan viikonloppu on jo ilman festivaalejakin kesän suosituimpia. Hän sanoo, että tähän aikaan painetta majoituskysynnälle on joka kesä.

Moni suomalaisista aloittaa lomansa juhannuksesta ja heinä–elokuussa lomat alkavat lähentyä loppuaan. ”Niin kutsutut ”pakolliset” Särkänniemi-reissut tulevat eteen väistämättä. Se ohjaa porukkaa liikkeelle", Sylvelin sanoo.

Sylvelinin mukaan kova kysyntä alkaa juhannuksen jälkeen ja jatkuu elokuun ensimmäiseen viikonloppuun. Tänä vuonna elokuun ensimmäisenä viikonloppuna kysyntää lisää myös Juha Tapion stadionkeikka Ratinassa.

Sokos Hotel Ilveksen hotellinjohtaja Marco Sylvelin kuvattuna hotelli Ilveksessä keväällä 2022.

Eniten kotimaan turisteja ja hotelliyöpyjiä Tampereen tulee Sylvelinin mukaan pääkaupunkiseudulta. Lisäksi Tampereelle tullaan paljon Turun suunnalta, Jyväskylän seudulta ja Lahdesta.

Sylvelinin mukaan hotelleissa yövytään useimmin yhden yön ajan, mutta myös kahden tai useamman yön varauksia on tehty runsaasti. Festareita varten hotelliin tullaan usein kahdeksi yöksi.

Kannattaa kytätä

Hotelli Ilveksen Marco Sylvelinin mukaan paras tapa saada huone lähes täydestä hotellista on seurata hotellin omaa varaussivustoa tai soittaa suoraan hotelliin. ”Varmasti viimeisiä huoneita Tammerfestille varataan vielä pari päivää ennen ja jopa samana päivänäkin. Aina on joitain peruutuksia ja huoneita vapautuu.”

Courtyardin Ville Virkin mukaan syksystä on tulossa majoituspuolelle vilkas, sillä Tampereella on paljon esimerkiksi yritystapahtumia ja -messuja Tampere-talolla, messukeskuksessa ja Nokia-areenassa.

Aamulehti ja Tammerfestiä järjestävä Nelonen Media Live kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Oikaisu 14.7. kello 7.42: Poistettu Airi Tarvaisen kuvan kuvatekstistä kohta, jossa hänen sanottiin arvioivan hotelliyöpymisten määrän jäävän tänä vuonna edelliskesästä. Arvion esittää jutussa Ville Virkki, ei Tarvainen.