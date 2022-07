Twitter on haastanut yrityskaupat peruneen Elon Muskin oikeuteen, kutsuu Muskin ratkaisua tekopyhäksi

Musk oli aiemmin sopinut Twitterin kanssa ostavansa yhtiön 44 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Miljardööri tunnetaan muun muassa sähköautovalmistaja Teslan omistajana.

San Francisco

Sosiaalisen median yhtiö Twitter on haastanut miljardööri Elon Muskin oikeuteen. Musk kertoi perjantaina peruvansa aikeensa ostaa Twitter 44 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla.

Twitter on nostanut kanteen Muskia vastaan Yhdysvaltojen itärannikolla sijaitsevassa Delawaren osavaltiossa. Kanteessaan yhtiö pyytää tuomioistuinta määräämään Muskin viemään yrityskaupat maaliin.

Oikeuteen jätetyistä dokumenteista selviää, että Twitter kuvailee Muskin päätöstä perua kaupat malliesimerkiksi tekopyhyydestä. Twitterin mukaan mitkään taloudelliset korvaukset eivät voisi korjata Muskin aiheuttamia vahinkoja.

”Muskin käytös yksinkertaisesti osoittaa, että hän haluaa paeta sitovasta sopimuksesta, jonka hän on vapaaehtoisesti allekirjoittanut. Ja nyt hän vahingoittaa Twitteriä tässä prosessissa”, kanteessa kirjoitetaan.

”Twitter on kärsinyt ja kärsii edelleen peruuttamattomia vahinkoja syytettyjen rikkeistä.”

Muskin huhtikuussa tekemän sitovan sopimuksen ehdoissa on miljardin dollarin maksu siitä, jos sopimus ei toteudukaan.

Twitterin osakekurssi hienoiseen nousuun

Twitterin osakekurssi lähti hienoiseen nousuun sen jälkeen, kun tieto kanteesta tuli julki.

Muun muassa sähköautoja valmistavan Teslan omistajana tunnetuksi tullut Musk päätyi perumaan Twitterin osakekaupat sen jälkeen, kun hän oli ensin väittänyt, että Twitterin käyttäjissä on selvästi enemmän bottitilejä kuin mitä yhtiö on myöntänyt. Bottien osuus käyttäjistä on olennainen tieto mainostajien kannalta. Twitterin virallinen kanta on, että botteja on alle viisi prosenttia.

Miljardööri julkaisi Twitter-tilillään viestin sen jälkeen, kun uutinen häntä vastaan nostetusta kanteesta oli alkanut levitä mediassa.

”Oi ironiaa lol”, Musk kirjoitti.