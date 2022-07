Tampereen Tammelassa pannaan olutta yli 110 vuoden tauon jälkeen – uudella panimo-tislaamolla on 50 000 litran tavoite: ”On historiallista”

Tampereen Tammelassa ovensa avanneessa maisteluravintolassa on 40 asiakaspaikkaa. Yhtiön tavoitteena on, että Tammelassa voitaisiin tehdä 50 000 litraa olutta vuodessa.

”Nyt koko tuotanto on viimein omissa käsissä”, sanoo Tampere Brewing & Distilling -yhtiön olut- ja maistelumestari Mika Pirinen. Hänet kuvattiin yhtiön uuden panimo-tislaamon ja maisteluravintolan tiskin takana keskiviikkona 13. heinäkuuta.

Tampereen Tammelassa sijaitsevassa PMK-talossa leijailee maltaan tuoksu. Tuoksu muistuttaa hieman mämmiä, mutta nythän on heinäkuu.

Tuoksun lähde ei olekaan pääsiäisherkku, vaan taloon vastikään avattu Tampere Taproom. Se on Tampere Brewing & Distilling co:n yhdistetty maisteluravintola ja panimo-tislaamo.

”Tuossa lasiseinän takana toimii panimo ja tislaamo”, yhtiön olut- ja tislaajamestari Mika Pirinen kertoo.

Maisteluravintolan puolella on 40 asiakaspaikkaa ja hanoissa ja pulloissa oman panimon ja tislaamon tuotteita. ”Panimon puolella olemme ehtineet tehdä nyt neljä keittoa olutta. Tislaimella tehdään neljää erilaista Tampere-giniä.”

Yhtiön kaikki neljä giniä pääsivät vuonna 2019 mitalisijoille International Wine and Spirit Competition -kilpailussa. Ginien lisäksi valikoimassa on oluita ja lonkeroita. Juomia saa ostaa myös mukaan, aina kello 21:een saakka. Koska kyseessä on pienpanimo, mukaan myydään jopa 12-prosenttisia juomia.

Pirinen lupaa, että aivan lähiaikoina maisteluravintolan valikoimiin saadaan myös pientä syötävää.

Mikä? Tampere Brewing & Distilling co oy Vuonna 2017 perustettu tamperelainen panimo ja tislaamo. Yhtiöllä on uusi maisteluravintola PMK-talossa Tammelan Erkkilänkadulla. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 207 000 euroa, tulos 12 000 euroa. Tunnetaan muun muassa palkintoja voittaneista gineistään.

Olut- ja tislaajamestari Mika Pirinen esitteli uudessa maisteluravintolassa lasiseinän takana olevaa panimoa ja tislaamoa keskiviikkona 13. heinäkuuta.

Ensimmäinen oma

Tampere Brewing & Distilling on toiminut neljä ja puoli vuotta, mutta sai vasta nyt ensimmäisen oman panimonsa ja tislaamonsa.

”Aiemmin tuotteet tehtiin muissa panimoissa ja tislaamoissa. Olemme tässä samassa kiinteistössä pitäneet aiemmin varastoa ja tilaa, jossa tuotteet pullotettiin ja tölkitettiin. Nyt koko tuotanto on viimein omissa käsissä”, Pirinen kertoo. ”On historiallista, että nyt Tammelassa pannaan taas olutta yli 110 vuoden tauon jälkeen.”

Oy Iso Oluttehdas -niminen panimo valmisti olutta Tammelantorin itälaidalla Kyllikinkadun ja Väinölänkadun välissä vuosina 1898–1906. Samalla paikalla sijaitsee nyt asunto

Pirisen mukaan uusissa tiloissa on tavoitteena tehdä 50 000 litraa olutta vuodessa. Ja kun muutaman vuoden kuluttua Tampere täyttää 250 vuotta, Pirinen haaveilee tekevänsä juhlavuodelle oman viskinsä. ”Haluamme olla kaupunkia juhlistamassa.”