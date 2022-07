Tuppurainen muistuttaa Fortumin tukeneen Uniperia jo kahdeksalla miljardilla eurolla alkuvuonna: ”Erittäin suuri summa Suomen kansantalouteen suhteutettuna.”

Helsinki

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ei lämpene ajatukselle siitä, että energiayhtiö Fortumin pitäisi suunnata lisää pääomia saksalaisen tytäryhtiönsä Uniperin tukemiseen.

Lue lisää: Saksan talousministeri: Fortumin pitää osallistua Uniperin pelastamiseen

Saksan talousministeri Robert Habeck sanoi lauantaina saksalaisen radiokanavan haastattelussa, että Fortumin tulisi osallistua Uniperin pelastamiseen.

Tuppurainen muistuttaa, että Fortum on jo alkuvuodesta tukenut Uniperia kahdeksan miljardin euron suuruisella konsernin sisäisellä rahoitusjärjestelyllä.

”Tämä on hyvin merkittävä tuki Fortumilta Uniperille ja osoittaa, että Fortum on omalta osaltaan sitoutunut tukemaan Uniperin selviämistä tässä kaasukriisissä. Sen sijaan tässä tilanteessa me emme Fortumin enemmistöomistajan edustajana näe enää mahdolliseksi, että Fortum tämän enempää lähtisi pääomittamaan Uniperia”, Tuppurainen sanoi STT:n haastattelussa.

Fortumin enemmistöomistama Uniper on joutunut vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasun vientiä. Uniper on kesäkuun puolivälistä lähtien saanut vain noin 40 prosenttia sopimusten mukaisista kaasumääristä Venäjältä ja joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan.

Uniper on Saksan suurin kaasun maahantuoja.

”Kahdeksan miljardia on suuri summa”

Tuppurainen muistuttaa, että Uniperin ongelmat johtuvat kaasumarkkinoiden vakavasta häiriötilasta, joka puolestaan on seurausta Venäjän käynnistämästä sodasta Ukrainassa ja siitä, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin käsissä oleva kaasujätti Gazprom manipuloi markkinoita.

”Tämä perussyy kaasun korkealle hinnalle ei ole lähitulevaisuudessa poistumassa, joten millään lyhytaikaisella pääomitusratkaisulla pääomistajan puolesta tätä ongelmaa ei saada ratkaistua”, Tuppurainen sanoo.

”Fortum on jo hyvin suurella summalla tukenut Uniperia. Kahdeksan miljardia on erittäin suuri summa Suomen kansantalouteen suhteutettuna. Tämä on myös syytä Saksan elinkeinoministeriössä ministeri Habeckin toimesta noteerata. Suomen hallituksen edustaja on kyllä tuonut tämän neuvotteluissa esille”, Tuppurainen jatkaa.

Lue lisää: Fortum ehdottaa Uniperin pilkkomista, osa liiketoiminnoista irrotettaisiin Saksan valtion omistukseen

Tuppuraisen mukaan hän ollut päivittäin yhteydessä Saksan hallituksen edustajiin Uniperin tiimoilta. Lisäksi ministerin aloitteesta Fortumin, Uniperin ja Saksan hallituksen välisiin neuvotteluihin Uniperin tilanteen ratkaisemiseksi on lauantaista alkaen osallistunut Suomen valtion edustajana valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston finanssineuvos Maija Strandberg.

Saksan-suhteet joutuivat testiin

Fortum kertoi perjantaina käyvänsä Saksan hallituksen kanssa keskusteluja löytääkseen ratkaisun, jolla Uniperin toimintaedellytykset voidaan varmistaa.

Tuppuraisen mukaan Suomen hallitus kannattaa Fortumin esittämää ratkaisumallia, jonka myötä Uniperin liiketoiminnot uudelleenorganisoitaisiin niin, että Saksan energiajärjestelmän kannalta keskeiset liiketoiminnot irrotettaisiin muista toiminnoista valtion omistukseen.

Näin ollen Saksan valtion hallintaan siirtyisivät Uniperin kaasusta vastaava liiketoiminto ja yhtiön Saksassa olevat energiantuotantoliiketoiminnot.

”Tämä on käsittääksemme kohtuullinen neuvottelutarjous ja tätä Suomen hallitus neuvotteluissa edistää”, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen luonnehtii keskusteluyhteyttä Saksan suuntaan hyväksi.

”Suomi ja Saksa ovat olleet läheisiä kumppaneita jo pitkän aikaa. Riippumatta siitä minkä väriset hallitukset maissa on ollut, suhteet ovat olleet läheiset ja tiiviit. Suhteita on ylläpidetty hyvinä aikoina ja nyt niitä testataan kaasukriisin oloissa”, Tuppurainen sanoo.

Strategisen intressin yhtiöitä

Tuppuraisen mukaan nyt käytävissä neuvotteluissa ei keskustella ainoastaan Uniperin vaan myös Fortumin selviytymisestä. Hän muistuttaa, että saksalainen Uniper ja suomalainen Fortum ovat molemmat kotimaidensa huoltovarmuuden kannalta keskeisiä toimijoita eli niin sanottuja strategisen intressin yhtiöitä.

”On selvää, että jos Saksasta lähtee liikkeelle koko energiamarkkinoita heiluttava kriisi, niin se tulee koskettamaan myös Suomea ja pohjoismaisia sähkömarkkinoita. Siksi tässä on nyt paljon pelissä ja tässä neuvotellaan nyt hyvin intensiivisesti sellaisen ratkaisun löytymiseksi, joka turvaisi näiden molempien yhtiöiden kannattavan liiketoiminnan selviytymisen tämän kriisin yli”, Tuppurainen sanoo.

Fortum on ollut suomalaisille veronmaksajille tuottoisa tulonlähde, kun se on tulouttanut osinkotuloja valtion budjettiin vuosittain noin puolen miljardin euron verran, mikä on vastannut noin kolmasosaa valtion kaikista vuosittaista osinkotuloista.

Tuppurainen ei lähde arvioimaan Fortumin tuottamien osinkotulojen tulevaisuudennäkymiä.

”Pyrimme löytämään sen kaltaiset ratkaisut tästä tilanteesta ulos, että veronmaksajille ei koidu tästä tilanteesta minkäänlaista aiheetonta taakkaa”, hän muotoilee.

Matalan intensiteetin sotaa

Tuppurainen pahoittelee, että Saksa on vuosien varrella rakentanut oman energiapolitiikkansa hyvin riippuvaiseksi maakaasusta ja nimenomaan Venäjältä tulevasta maakaasusta. Samalla hän kiittelee Suomen kaukonäköistä energiapolitiikkaa, jonka ansiosta venäläisen maakaasun maahantulon lakkaamisesta selvittiin ilman ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Tuppuraisen mukaan Saksassa ajateltiin pitkään, että vilkkaalla keskinäisellä kaupankäynnillä saataisiin aikaan myönteistä muutosta Venäjällä. Nyt tämä Wandel durch Handel -ajattelu on Tuppuraisen mukaan kokenut täydellisen haaksirikon.

”Viime kädessä tässä on kysymys Putinin matalan intensiteetin sodasta Eurooppaa vastaan, missä hän käyttää kaasua aseena”, Tuppurainen luonnehtii.