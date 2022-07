Minimani avaa 4 000 neliön myymälän Tampereen Lielahteen

Minimanilla on myymälä Pirkanmaalla myös Ideaparkissa Lempäälässä.

Kauppaketju Minimani avaa Lielahteen uuden käyttötavaramyymälän. Noin 4 000 neliön myymälä aukeaa loppuvuodesta.

Minimani tulee entisen Gigantin Megastoren tiloihin. Yhtiöllä on ennestään Pirkanmaalla myymälä myös Lempäälän Ideaparkissa. Se on keskittynyt käyttötavaraan ja on kooltaan jonkin verran tulevaa Lielahden myymälää isompi. Lielahdessa ei myydä ruokaa, vaan valikoimassa painottuu kodin tekstiili, sisustaminen sekä vapaa-aika.

Myyntijohtaja Niko Joensuu kertoo, että kaupan strategiassa korostuvat merkkituotteet ja edullisuus. Myymälässä on tärkeä rooli myös sesonkituotteiden, kuten joulun ja puutarhan, myynnillä.

Minimani tulee Lielahteen vuokratiloihin. Joensuu kehuu, että Minimani on menestynyt Ideaparkissa alueella hyvin. ”Meillä on hyvin vahva usko siihen, että Lielahden alueella riittää kysyntää.”

Myymälä työllistää yli 20 työntekijää.

Minimani on itsenäinen kauppaketju, jonka kotipaikka on Seinäjoella. Sillä on liikkeitä Seinäjoen ja Lempäälän Ideaparkin lisäksi Jyväskylässä, Kokkolassa, Vaasassa ja Rovaniemellä, johon se rakensi oman myymälän vuonna 2020 yli 20 miljoonalla eurolla.

Minimani on hypermarketketjuista maan kolmanneksi suurin Citymarketien ja Prismojen jälkeen.

Mikä? Minimani Konsernin liikevaihto: 134,5 milj. euroa vuonna 2020 (+15,4 vuoteen 2019) Tilikauden tulos: 2,9 milj. euroa vuonna 2020 (7,6 milj. vuonna 2019) Omavaraisuusaste: 52,50 prosenttia Kotipaikka: Seinäjoki Henkilökuntaa: Yli 500 Toimitusjohtaja: Jussi Nummelin Perustanut: Vuonna 1986 Juhani Metsäranta, joka menehtyi vuonna 2019 Omistus: Juhani Metsärannan perilliset perheineen

