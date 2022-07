Hiekka-akun kehittänyt tamperelaisyhtiö otti ison kehitysaskeleen: Sen sadan tonnin hiekkakasa lämmittää nyt Kankaanpäätä – etapin noteerasi myös BBC

Yhtiön ideana on tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla tai tuulivoimalla, josta osa energiasta säilötään lämpönä hiekkaan. Myös BBC kiinnostui tuotteesta.

Tamperelaisyritys on kehittänyt laitteiston, jonka avulla lämpöä voidaan varastoida hiekkaan. Toinen perustaja Tommi Eronen kuvattu maaliskuussa 2021.

Aamulehti

Tamperelaisen Polar Night Energyn ensimmäinen kaupallinen hiekkalämpövarasto on käynnistynyt Vatajankosken voimalaitosalueella Kankaanpäässä.

Kyseessä on maailman ensimmäinen kaupallinen järjestelmä, jossa sähköä varastoidaan hiekkaan lämpönä, jonka jälkeen se hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Kankaanpään järjestelmällä lämpiää kesällä yli sata ja talvella muutamia kymmeniä omakotitaloja.

Aamulehti kertoi maaliskuussa 2021 yrityksen Hiedanrannassa sijaitsevasta pilottilaitoksesta, jossa yhtiön jäsenet olivat saaneet varmistuksen sille, että idea energian varastoinnista lämpönä hiekkaan toimii.

Yhtiön ideana on tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla tai tuulivoimalla, josta osa energiasta säilötään lämpönä hiekkaan. Energiavarastossa kuuma ilma kiertää kehää putkistoissa ja lämmittää hiekkaa. Lämmöksi muutettua energiaa voidaan säilöä varastossa vaikka kesästä talveen.

Lue lisää: Tamperelaisyrityksen laitoksessa kuumeneva hiekkakasa voi tulevaisuudessa taata lämmön jopa 25 000 asukkaan kotiin: ”Ilmastonmuutoksen takia on jo ihan valtava kiire”

Uusia akkuja luvassa

Kankaanpään sadan tonnin hiekkakasa on säiliössä, joka on noin neljä metriä leveä ja seitsemän metriä korkea. Varaston lämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon ja sen lämmitysteho on noin 200 kilowattia. Toukokuun puolessa välissä toimintaan otettu varasto pyörii itsestään, eikä sen sisällä olevaa hiekkaa tarvitse vaihtaa koskaan.

Polar Night Energy neuvottelee hallituksen puheenjohtaja Markku Ylösen mukaan useamman asiakkaan kanssa. Uusia siiloja saatetaan rakentaa mahdollisesti jo ensi kesänä. Ylönen ei suostu kertomaan Kankaanpään laitoksen hintaa, mutta toteaa, että hinnassa puhutaan alle miljoonasta eurosta.

Ylönen sanoo, että yrityksen tavoitteena on tehdä jatkossa yli sata kertaa Kankaanpäätä isompia laitoksia.

Energiavarasto on herättänyt myös kansainvälistä huomiota, kun Britannian yleisradioyhtiö BBC vieraili sekä Hiedanrannan pilottilaitoksella että Kankaanpäässä.