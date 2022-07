Tampereelle aukesi ensimmäinen yksityinen syöpäklinikka – näin paljon rintasyövän hoito siellä maksaa

Klinikan perustaja Helena Puonti on kehittänyt menetelmän, jonka ansiosta uudelleen rakennettuun rintaan on mahdollista palauttaa tunto.

Helena Puonti on leikannut syöpäklinikallaan noin sata asiakasta. Nyt hänen klinikkansa on laajentunut ensimmäisenä yksityisenä syöpäklinikkana Tampereelle. Kuva Savonlinnan Terveystalon leikkaussalista vuodelta 2019.

Aamulehti

Tampereella on aloittanut tänä kesänä ensimmäinen yksityinen syöpähoitoklinikka. Helena Puonnin omistama Clinic Helena tarjoaa rintasyöpähoitoja naisille. Puonti on rintasyöpähoitoihin erikoistunut plastiikkakirurgi ja hänet on palkittu vuonna 2002 vuoden syöpälääkärinä.

Tampereen seudun koon ja kilpailun puuttumisen lisäksi klinikan laajentumiseen Tampereelle vaikutti lentokenttä. Puonnin klinikan asiakkaista puolet oli ennen koronaa ulkomaalaisia syöpäpotilaita, erityisesti brittiläisiä sekä ruotsalaisia. Business Finlandin tutkimuksen mukaan Suomessa kävi vuonna 2021 noin 630 terveysturistia, joista vähän yli puolet tuli Ruotsista. Terveysturismi on kärsinyt koronasta ja venäläisten kadosta.

Ulkomaalaisten asiakkaiden määrä selittyy sillä, että suomalainen syövänhoito on kansainvälisesti korkeatasoista ja Puonnin mukaan hoitotulokset ovat Suomessa maailman kärkiluokkaa.

Hänen klinikallaan on erikoistuttu diagnostiikkaan, leikatun rinnan muotoiluun ja Puonnin kehittämään menetelmään, jonka ansiosta uudelleen rakennettuun rintaan on mahdollista palauttaa tunto.

Kaikki Tampereen klinikan kolme lääkäriä ovat plastiikkakirurgeja. Puonti on itse leikannut tuhansia asiakkaita ja hoitaa leikkauksia myös Tampereella. Rautatieaseman vieressä sijaitseva klinikka tekee yhteistyötä leikkaussalipalveluissa ja diagnostiikassa Terveystalon kanssa.

Paljonko yksityinen rintasyöpähoito maksaa?

Helsingissä sijaitseva yksityinen Docrates-syöpäsairaala kertoo nettisivuillaan, että rinnan poistoleikkaus maksaa sairaalassa alkaen 13 030 euroa. Puonti sanoo, että hänen klinikkansa hinnat liikkuvat samoilla tietämillä. Kokonaisuudessaan syöpähoito maksaa klinikalla keskimäärin noin 14 500 euroa.

Puonnin mukaan myös julkisen puolen syöpähoito on Suomessa korkealla tasolla. Hän pitää yksityisen klinikan vahvuutena nopeutta ja yksilöllisyyttä. Eniten yksityisellä syöpäklinikalla käyvät nuoremmat asiakkaat, joilla saattaa olla hoitokulut kattavia vakuutuksia. Nuoret ovat myös entistä tietoisempia yksityisistä sairaanhoitopalveluista, Puonti sanoo.

Mikä? Plastiikkakirurgia Helena Oy Helena Puonti Perustettu: 1999 Kotipaikka: Savonlinna Liikevaihto: 401 000 euroa (2021), 396 000 (2020), 590 000 (2019) Tulos: -26 000 euroa (2021), 2 000 (2020), 7000 (2019)

Oikaisu 6.7.2022 kello 17.05: Korjattu syöpähoidon hinta. Jutussa luki ensin vihreellisesti, että kokonaisuudessaan syöpähoito maksaa klinikalla keskimäärin noin 145000 euroa. Kokonaisuudessaan syöpähoito maksaa klinikalla keskimäärin noin 14 500 euroa.