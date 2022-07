Näin kesä alkoi koronan kurittamassa Ikaalisten kylpylässä – ”Päätöksiä varauksista tehdään nyt vain muutamaa päivää ennen”

Ikaalisten kylpylän toimintaa ovat vaikeuttaneet koronaepidemia ja Ukrainan sodan lieveilmiöt. Toimitusjohtaja Eero Aho kuitenkin uskoo, että yhtiön tulevaisuus näyttää kirkkaammalta.

Aamulehti

Ikaalisten kylpylän toimintaa on koetellut korona: vuoden alussa kylpylä joutui sulkemaan ovensa ja siirtymään yksityisvuokraukseen. Ovet saatiin kuitenkin avattua maksavalle yleisölle helmikuussa koronarajoitusten höllentyessä.

”Sen jälkeen toimintamme on normalisoitunut. Toki virus vaikuttaa vielä pienemmässä mittakaavassa satunnaisina sairauspoissaoloina, mutta onneksi avin ja valtioneuvoston määräämiä liiketoiminnallisia rajoituksia ei enää ole, eikä toivottavasti tulekaan”, sanoo toimitusjohtaja Eero Aho.

Sulkuaikana koko kylpylän pystyi vuokraamaan yksityiskäyttöön 99 000 euron viikkohinnalla. Ahon mukaan kysyntä ei ollut suurta.

”Joitakin tiedusteluja tuli, mutta ei kukaan vienyt ajatustaan loppuun saakka ja vuokrannut koko kylpylää.”

Mikä? Ikaalinen Spa oy Hotelli- ja kylpyläalan yhtiö Ikaalisissa. Vuoden 2021 liikevaihto oli noin 4,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli tappiollinen -745 tuhatta euroa. Vuoden 2021 liikevoittoprosentti oli -15,7% ja omavaraisuusaste 15%. Yrityksellä on omaa henkilöstöä noin 50 ihmistä. Kausityöläisiä on vuodenajasta riippuen noin 80–100.

Asiakkaita odotellaan

Ravintola- ja matkailualan näkökulmasta kesäsesonki on juuri nyt kuumimmillaan. Ikaalisten asiakasmäärissä se ei ole kuitenkaan vielä näkynyt, ainakaan samaan tapaan kuin viime vuonna.

”Juhannuksena asiakkaita oli enemmän kuin viime vuonna, mutta sen jälkeisillä viikoilla heitä on ollut hieman vähemmän. Odotamme siis, että he löytäisivät paikalle sankemmin joukoin. Uskomme kyllä, että tässä on vielä useita hyviä viikkoja aikaa saada palvelut täyteen”, toimitusjohtaja toivoo.

Yöpymisvarauksia matkakohteeseen on kyllä tehty, mutta koko kesän lukemia on Ahon mukaan vielä vaikea ennustaa, koska kesäistä matkailua tuntuu leimaavan lyhyen aikajänteen päätökset.

”Päätöksiä matkaanlähdöstä ja varauksien teosta tehdään nyt usein vain muutamaa päivää ennen, ja perinteisiä walk in -asiakkaitakin riittää. Siksi tilanne kehittyy aivan loppumetreille saakka.”

Sotakin vaikuttaa

Ahon mukaan koronaepidemian rauhoittuminen on näkynyt ulkomaanmatkailun kasvuna, mikä puolestaan on syönyt luonnollisesti kotimaisen matkailualan asiakasmääriä. Koronan lisäksi kylpylän liiketoimintaan ovat vaikuttaneet muutkin ulkoiset tekijät, kuten Ukrainan sota.

”Inflaatio ja polttoaineiden hinnan nousu rajoittaa osaa matkustajista. Muut kesätapahtumat saattavat viedä asiakkaita. Ja toki myös sääkin vaikuttaa: 30 asteen helteessä rannat ovat usein houkuttelevampia matkailukohteita kuin kylpylät.”

Ahon mukaan koronarajoitukset tekivät tilikauden tulokseen ”merkittävän loven”.

”Viime vuotta leimasi myös erittäin isot alkuinvestoinnit, jotka näkyvät osittain tuloslaskelmassakin. Olen kuitenkin liikevaihtoon kohtuullisen tyytyväinen siihen nähden, että olemme aloittava yritys tällaisessa toimintaympäristössä. Toki tappio oli aavistuksen isompi, mitä kaavailtiin, mutta uskomme, että suunta saadaan tämän vuoden aikana kääntymään.”

Yhtiön tulevaisuus näyttää hänestä toiveikkaalta.

”Maailma on muuttunut, ja muuttuu varmasti jatkossakin, mutta uskon, että meidän tarjoamillemme palveluille on edelleen tarvetta. Meillä on paljon tehtävää ja viilattavaa, mutta uskon, että oikeisiin asioihin keskittymällä tulevaisuutemme on vankka.”