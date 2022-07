Rivi- ja kerrostaloasuntojen hinnat nousevat Tampereella muuta maata nopeammin – ”Tampere on Suomen vetovoimaisin paikka, ja se näkyy kaikessa”

Tampereella vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat toukokuussa 5,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tampereella vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat ovat maan kolmanneksi korkeimmat, edellä ovat vain Helsinki ja Espoo-Kauniainen.

Tampereella vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat muuta maata nopeammin. Toukokuussa 2022 vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat Tampereella 5,5 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Kuudessa suurimmassa kaupungissa hintojen nousu oli 1,7 prosenttia ja muualla kuin suurissa kaupungeissa 1,2 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Suurista kaupungeista kakkosena oli Vantaa, jossa hinnat nousivat toukokuussa 4,4 prosenttia verrattuna toukokuuhun 2021. Suurista kaupungeista Oulussa hinnat laskivat 0.9 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

”Tampere on Suomen vetovoimaisin paikka, ja se näkyy kaikessa. Edelleen rakennetaan vääränlaisia asuntoja ja perheasunnoista on kuitenkin pulaa” , Habita Tampereen myyntijohtaja Jorma Peltoniemi kertoo.

Koko maassa asuntojen hinnannousu on kuitenkin hieman hidastunut.

Bo LKV:n Myyntijohtaja Marko Lamu arvioi, että asuntojen hintojen nousun hidastumiseen vaikuttaa kaksi asiaa: se, että kevättalvella asuntoja oli vähän tarjolla, jolloin yksittäiseen asuntoon kohdistui isompi kiinnostus. Nyt tilanne on päin vastoin, asuntoja on tarjolla, mutta ostajien kiinnostus on hieman laimeampaa. ”Ostajakunta on pikkuisen rauhoittunut Ukrainan sodan ja korkojen nousun myötä.”

Alueelliset erot isoja

Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta oli Tampereella toukokuussa 3 351 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 3 078 euroa neliöltä. Tampereella neliöhinnat ovat maan kolmanneksi korkeimmat, edellä ovat vain Helsinki ja Espoo-Kauniainen. Helsingissä vanhojen osakeasuntojen neliöhinta oli tämän vuoden toukokuussa 5 783 euroa ja Espoo-Kauniaisissa 4 103 euroa.

Lamu sanoo, ettei koko kaupungin keskineliöhinta ole paras mahdollinen mittari.

”Nämä ovat keskiarvoja, eivätkä oikeastaan kerro mitään. Monessa asunnossa ne hintaan vaikuttavat tekijät ovat neliöiden ulkopuolella.”

Lamu sanoo, että asuntojen hinnoissa on isot alueelliset vaihtelut kaupunkien sisällä. Keskustassa, Kalevassa, Ratinassa, Ranta-Tampellassa ja Tammelan stadionin viereisillä alueella uudehkojen asuntojen hinta on jopa 8 000–9 000 euroa neliöltä.

”Hinnat nousevat keskustan lähettyvillä ja rivitaloissa viiden kuuden kilometrin päässä keskustasta. Kun mennään Kangasalan ja Nokian rajalle, siellä hinta on edullisempi.”

Myös Peltoniemi korostaa alueellisia eroja ja sitä, että hintaan vaikuttavat myös monet muut tekijät. Hän myös huomauttaa, että Tampereella on paljon kehittyviä alueita.

”Tampereella on alueita, joissa voi odottaa hinnankehitystä. Tesoma on nostanut päätään, varmasti Peltolammikin tulee, kun kaavat saadaan kuosiin. Tampereella olisi paljon kehityskelpoisia alueita.”

Kauppojen määrä oli koko maassa vähentynyt toukokuussa kahdeksan prosenttia verrattuna viime vuoteen. Tampereellakin kauppojen määrä oli toukokuussa pudonnut, mutta vähemmän kuin koko maassa. Toukokuussa tehtiin kauppoja määrällisesti hieman alle viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukumääräisesti ero oli kuitenkin pieni, kauppojen määrässä eroa oli 16.