Tuulettimien valikoima on nyt runsaimmillaan – mutta jos haluaa varmasti oman viilentimen helteille, kannattaa toimia heti: ”Tavara hupenee”

Tänä juhannuksena voi Pirkanmaallakin olla poikkeuksellisen lämmintä. Erityinen sääennuste käynnisti viilennyslaitekaupan.

Aamulehti

Pirkanmaalle annettu ennuste jopa 30 asteen lämpötilasta on saanut monet etsimään viilennyslaitteita. Pirkkalassa tavaratalojen tuuletinhyllyillä pyörii juhannusaatonaattona potentiaalisia ostajia.

Yksi heistä on Joakim Seppelin, joka kertoo Bauhaus-tavaratalon hyllyjen välissä etsivänsä ilmanviilennintä työntekijöilleen jäätelökioskeihin.

Lähestyvät kuumat päivät ovat muistuttaneet viilennyslaitteiden hankinnasta, vaikka niiden osto on ollut hoidettavien asioiden listalla muutenkin. Harkinnan jälkeen Seppelin poistuu tavaratalosta viilennyslaite mukanaan. Laitteen toimivuutta testataan ensin yhdessä jäätelökioskissa.

”Kyllä se [helle] heti rupeaa näkymään hyllyillä. Tavara hupenee”, Pirkkalan Bauhausin sähköosaston myyjä Mikael Mäkelä sanoo. Lämpenevä ilma on Mäkelän mukaan näkynyt tavaratalossa heti torstaina. ”Ihmiset ovat alkaneet selkeästi varautumaan.”

Mikael Mäkelä esitteli viilennyslaitteiden valikoimaa Pirkkalan Bauhausissa torstaina.

Monina aiempina kesinä viilennyslaitteet ovat olleet niin suosittuja, että tavaratalojen hyllyt on myyty tyhjiksi.

Hyllyt tyhjenevät kesken kesän

Aiempina kesinä tuulettimet ja viilennyslaitteet on hellejaksojen aikana myyty jopa loppuun. Toistaiseksi Bauhausin hyllyt ovat täynnä erilaisia viilennyslaitteita. Mäkelä kertoo, että vaihtoehtoja on vielä reilusti jäljellä.

Sama tilanne on kivenheiton päässä Pirkkalan Motonetissa. Valikoimaa on nyt paljon, mutta infopisteen myyjä Alissa Kavasto tietää viiden vuoden kokemuksella, että lähes kaikkina aiempina kesinä on myyty aina jossain kohtaa ei-oota. ”Yleensä kaikki on myyty loppuun.”

Sää on suurin vaikuttaja

Kesästä ja ilmoista riippuu, milloin on kovin kysyntäpiikki. Helteisenä toukokuuna viilennyslaitteiden kysyntäpiikki on ajoittunut alkukesään. ”Heti kun tulee yli 25 astetta, kyllä laitteet lähtevät”, Kavasto sanoo. ”Tänä vuonna kesäsesonki on alkanut ihan selvästi juhannusviikosta.”

Motonetissa kesän suosituin viilennyslaite on siirrettävä ilmanviilennin, jossa ei ole poistoputkea. Hinta on muutamia kymmeniä euroja.

Bauhausissa viilennyslaitteiden valikoima on sijainnut sisäänkäynnin luona jo kuukauden päivät. Komponenttipula ei ole Mäkelän mukaan tänä kesänä vaikuttanut viilennyslaitteiden saatavuuteen.

Juhannusviikko on käynnistänyt viilennyslaitteiden myynnin toden teolla, kertoo Alissa Kavasto.