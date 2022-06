Olkiluoto 3 myöhästyy, ensi talvena voi tulla pulaa sähköstä

Olkiluoto 3:n toivottiin pelastavan tilanne ensi talvena, kun huippukulutuksen hetkinä sähköä ei enää ole saatavissa Venäjältä.

Viimeisimmät viivästykset Olkiluoto 3:n työmaalla kasvattavat riskiä, että Suomen sähkömarkkinoilla saatetaan joutua ensi talvena turvautumaan poikkeustoimiin sähkön saannin turvaamiseksi. Voimalan omistava TVO kertoi keskiviikkona voimalan säännöllisen sähköntuotannon lykkäytyvän joulukuulle.

TVO:n ilmoitus nostaa jälleen esiin kysymyksen siitä, kuinka Suomen sähkönsaanti turvataan ensi talvena. Tyypillisesti talven huippukulutuksen hetkillä Suomeen on tuotu paljon sähköä naapurimaista, mutta nyt keskeinen siirtoyhteys Venäjältä Suomeen on poikki. Sähkön myynti Venäjältä Suomeen katkesi toukokuun puolivälissä pakotteista aiheutuneiden maksuvaikeuksien vuoksi. Niinpä merkittävä 1 400 megawatin siirtoyhteys on pois pelistä.

Aiemmin tilannetta ei pidetty hälyttävänä, sillä sähköä voidaan yhä tuoda Ruotsista ja Virosta, ja odotus oli, että Olkiluoto 3 aloittaa säännöllisen sähköntuotannon syyskuussa. Se toisi verkkoon 1 600 megawatin verran tasaista tuotantokapasiteettia.

TVO:n keskiviikkoinen ilmoitus muuttaa tilannetta olennaisesti.

”Riskitaso on nyt selkeästi korkeampi”, sanoo kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Riskit ovat suurimpia kovina pakkaspäivinä, jolloin kulutus on suurta ja samaan aikaan tuulivoiman tuotanto on vähäistä. Näitä nähdään tyypillisesti tammi–helmikuussa, mutta toisinaan myös alkutalvesta. Suomen kaikkien aikojen sähkönkulutusennätys tehtiin viime talvena joulukuun 8. päivä.

Ruususen mukaan Suomessa täytyy varautua siihen, että alkutalvesta sähkömarkkinoilla voidaan joutua turvautumaan poikkeustoimiin sähkön saannin turvaamiseksi. Tilanne voisi syntyä silloin, jos alkutalvesta Suomessa nähtäisiin poikkeuksellisen kylmä talvipäivä, jolloin tuulivoiman tuotanto romahtaa, eikä Olkiluoto 3 tuota sähköä lainkaan. Jos kulutus hetkellisesti nousee yli 15 000 megawatin, siirtoyhteyksien ja varavoimaloiden kapasiteetti ei riitä turvaamaan sähkön saatavuutta.

Ensi vaiheessa tämä tarkoittaisi, että sähkön kuluttajia varoitetaan uhkaavasta sähköpulasta ja ohjeistetaan vähentämään kulutusta huippukulutuksen hetkinä. Tyypillisesti osa yrityksistä on jo aiemmin reagoinut sähkön hinnan kallistumiseen ja vähentää kulutustaan huipputunteina.

Jos nämä toimet eivät riitä, siirrytään järeämpiin toimiin.

”Pahimmillaan joudumme sääntelemään kuluttajien sähkönkulutusta”, Ruusunen sanoo.

Silloin jakeluverkkoyhtiöt kytkevät kulutusta irti verkosta eli suorittavat pakotettuja sähkökatkoksia. Irtikytkennät tehdään niin, että sähkökatkot kestävät enimmillään pari tuntia, eikä katkoksia kohdisteta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin, esimerkiksi sairaaloihin.

Ruusunen tähdentää, että sääntely olisi ääritapauksessakin lyhytaikaista, se ajoittuisi aamun ja alkuillan huipputunteihin.

”Yhteiskunta ei halvaannu.”