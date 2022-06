Yhdysvaltain keskuspankki nostaa ohjauskorkoa poikkeuksellisen paljon – viimeksi vastaavaa tehty vuonna 1994

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä. Viimeksi näin suuri kertakorotus on tehty vuonna 1994. Pankki viesti samalla, että koronnostoja on tänä vuonna tulossa lisää.

Toimella Fed pyrkii saamaan Yhdysvalloissa laukalle lähtenyttä inflaatiota kuriin, mutta vaarana on, että korotus ajaa Yhdysvaltojen talouden taantumaan. Toukokuun inflaatio oli Yhdysvalloissa 8,6 prosenttia.

Fed on nostanut ohjauskorkoa kahdesti aiemmin tänä vuonna, 0,25 prosenttiyksikköä maaliskuussa ja 0,5 prosenttiyksikköä toukokuussa.

Uuden korotuksen myötä ohjauskorko nousee 1,5–1,75 prosentin vaihteluväliin. Koroista päättävän avomarkkinakomitean jäsenet ennakoivat, että korko nousee vuoden loppuun mennessä 3,4 prosenttiin.

Kovilla toimilla Fed pyrkii siihen, että inflaatio hidastuisi takaisin tavoitetasolle, eli noin kahteen prosenttiin.