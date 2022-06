Pyynikin käsityöläispanimon uusi käänne: perustajaperheen äänivaltaa halutaan leikata merkittävästi – Tuomas Pere rekisteröi uuden yrityksen

Pyynikin käsityöläispanimon ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina. Konkurssiuhka leijuu yllä. Perustaja ja panimomestari Tuomas Pere rekisteröi uuden yrityksen ja vaatii kilpailukiellon purkamista.

Käsityöläispanimon panimomestarin Tuomas Peren perhe lähipiireineen on nykyisellä äänivaltasuhteella pystynyt hallitsemaan yhtiön päätöksentekoa. Pere kuvattiin Tampereella elokuussa 2018.

Talousvaikeuksista kärsivässä Pyynikin käsityöläispanimossa eletään ratkaisun hetkiä. Torstaina 16. kesäkuuta järjestettävän ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistalla on uuden hallituksen nimeämisen lisäksi osakkeiden konversio eli A-osakkeiden äänivallan leikkaaminen yhden suhde yhteen eli B-osakkeiden tasolle.

Panimoyhtiön A-osakkeella on tällä hetkellä 20-kertainen äänivalta B-osakkeisiin verrattuna. B-osakkeella saa haltuunsa yhden äänen yhtiössä, kun A-osake antaa 20 ääntä.

Käsityöläispanimon perustajaperhe eli panimomestari Tuomas Peren perhe lähipiireineen on nykyisellä äänivaltasuhteella pystynyt hallitsemaan yhtiön päätöksentekoa, ja tähän haetaan yhtiökokouksessa muutosta.

”Määräysvaltaan saatava muutos”

Noin 100 000 euroa panimoon sijoittanut turkulainen A-osakas ja entinen yhtiön hallituksen jäsen Lasse Koivula on valmis A-osakkeiden äänivallan leikkaamiseen, jos sillä pystyttäisiin pelastamaan yhtiö.

“Jos konversioesitys menisi läpi, osakkeiden arvot yhtenäistyisivät ja B-osakkaiden suhteellinen osuus yhtiön äänivallasta kasvaisi. Omistus- ja määräysvaltaan olisi saatava muutos, jotta löytyisi riittävää valmiutta sijoittaa yhtiöön lisää varoja”, selvittää Koivula.

Panimoyhtiössä on yli 11 000 osakasta. Lasse Koivulan mukaan yhtiön todellisesta taloudellisesta tilanteesta on saatu kitsaasti tietoa.

“Konkurssi on varteenotettava vaihtoehto, ellei osakkeiden äänivaltasuhteisiin saada muutosta ja sitä kautta uutta ulkopuolista pääomaa yhtiöön”, hän jatkaa.

Koivulan mielestä panimon oluet ovat hyviä ja yhtiöllä on menestymisen mahdollisuudet, kun aiemmin tehtyjä virheitä ei toisteta.

Mikä? Pyynikin käsityöläispanimo Vuonna 2012 perustettu pienpanimo, joka käyttää myös markkinointinimeä Pyynikin Brewing Company oy. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 noin 4,7 miljoonaa euroa ja liiketappio 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 liikevaihto on vielä vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan 4,6 miljoonaa euroa ja liiketappio 2,2 miljoonaa euroa eli nelinkertainen aiempaan verrattuna. Liikevaihto on kasvanut vuoden 2017 noin 1,7 miljoonasta 4,7 miljoonaan, mutta toiminta on tuona aikana ollut vuosittain 0,4–0,5 miljoonaa euroa tappiollista. Yhtiö kertoi tammikuussa 2022 ajaneensa alas Tampereen Raholan panimon ja keskittäneensä tuotannon Viron Haljalaan. Panimo toimii vuokralla tamperelaisen yrittäjän Samu Saarikosken tanskalaispanimo Harboelta ostamissa tuotantotiloissa.

“Ollut konkurssikypsä jo pitkään”

Loimaalainen automaatioalan yrittäjä Matti Ylitalo sanoo sijoittaneensa panimoyhtiöön yli 200 000 euroa.

Ylitalo sanoo monen pienosakkaan sijoittaneen yhtiöön vähäisesti “rakkaudesta lajiin”. Hän itse sanoo tehneensä panostuksensa yhtiöön esitettyjen suunnitelmien ja lupausten perusteella taloudellisena sijoituksena – riskin toki ymmärtäen.

“Uskoin hyvään tarinaan, mutta yhtiöllä ei missään kohtaa ole ollut ulkopuolisista sijoituksista huolimatta tukevaa taloudellista pohjaa. Lukujen perusteella panimoyhtiö on ollut jo pitkään käytännössä konkurssikypsä. On ollut paljon erilaisia lupauksia, mutta toiminta on kellunut kaukana todellisuudesta”, sanoo Ylitalo.

Ylitalo oli alkuvuodesta mukana ryhmässä, joka vaati erityistarkastuksen suorittamista panimoyhtiöstä viimeisten kolmen vuoden ajalta.

“Konversion suhteesta riippumatta yhtiö tarvitsee toiminnan kääntämiseksi miljoona euroa uutta rahaa. Pankkivelkaa yhtiö ei saa, joten jatkoksi tarvitaan taas joko avoin tai suunnattu osakeanti”, sanoo Ylitalo.

Perustajaperhe konversion kannalla – tietyin ehdoin

Panimoyhtiön B-osakkaat, jotka edustavat yli kymmentä prosenttia yhtiön osakemäärästä, vaativat tämän vuoden helmikuussa erityistarkastuksen suorittamista panimoyhtiössä.

Lisäksi pienosakkaat halusivat tietää, onko yhtiössä tehty sille epäedullisia sopimuksia.

”Onko yhtiön varoja käytetty väärin, onko osakkaita kohdeltu tasavertaisesti ja onko tilinpäätöksissä annettu oikeita ja riittäviä tietoja yhtiön toiminnasta ja yhtiön tekemistä sitoumuksista”, osakkaiden vaatimuksessa todettiin.

Erityistarkastus toteutettiin keväällä, ja ylimääräinen yhtiökokous käsitteli sitä 3. kesäkuuta. Lisäselvityspyyntöjen takia tarkastusraportin käsittely siirtyy kesäkuun loppuun mennessä järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Panimon perustajiin kuuluva Tuomas Pere sanoo perheensä ja lähipiirinsä myöskin kannattavan osakkeiden konversiota, mutta vain tietyin ehdoin.

“Neuvotteluja asian ratkaisemiseksi käydään edelleen. Lähellä ollaan, mutta ei vielä maalissa. Perheemme on halunnut jo pitkään konversiota 1:1. Edellytämme kuitenkin kilpailukiellon poistamista, kaikkien osakkaiden äänestämismahdollisuutta myös etänä sekä nykyisten A-osakkaiden sitoutumista panimoyhtiön jatkoon ja edessä oleviin ehkä vaikeisiinkin päätöksiin”, vastasi Tuomas Pere Aamulehdelle sähköpostitse hänelle esitettyihin kysymyksiin.

Pere toivoo, että konvertointiprosessi saadaan liikkeelle ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16. kesäkuuta, ja että sen taakse asettuvat kaikki A- ja B-osakkaat.

Uusi yhtiö rekisteröity

Samaan aikaan kun Pyynikin käsityöläispanimo oy:n eli Pyynikin Brewing Companyn taloudellista tilannetta on alkuvuoden ajan puitu kuumeisesti, on yhtiön panimomestari Tuomas Pere perustanut uuden yhtiön lähes samalle toimialalle.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:n mukaan Tuomas Pere on 22. maaliskuuta tänä vuonna rekisteröinyt nimiinsä Pyynikin Experience -nimisen yhtiön, jonka päätoimiala on virvoitusjuomien valmistus sekä kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto.

Tuomas Pere, missä tarkoituksessa olet rekisteröinyt uuden yhtiön lähes samalle toimialalle nykyisen kanssa?

“Pyynikin Experience on juoma-alan pilotointeja ja projekteja varten avattu sekä juoma-alan elämystoimintaa mahdollisesti toteuttava yhtiö. Se aloittanee toimintansa vielä tämän vuoden aikana. Minulla on hieno idea, jota yhtiö lähtee testaamaan ensimmäisenä. Ideaa en voi vielä paljastaa. Pyynikin käsityöläispanimon kilpailija se ei tuotteidensa puolesta tule olemaan. Päinvastoin – siihen tullaan testijaksojen jälkeen ottamaan halukkaita panimon osakkaita mukaan. Mikäli siis testihankkeet onnistuvat. Mahdottomuus ei varmasti ole sekään, että se tekisi Pyynikin käsityöläispanimolta lopputuotehankintaa isommissa määrissä”, Pere vastaa kysymykseen.