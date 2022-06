Rakennusyhtiö nosti kerrostalon asuntojen hintoja kesken myynnin Tampereella – Näin kovat hintapaineet iskevät nyt rakennusalaan: ”Tulee taloudellisia menetyksiä”

Rakennuskustannusten nousu näkyy epävarmuutena asuntokaupoilla. Suunnitellut hankkeet saattavat jäädä pelkiksi suunnitelmiksi. Pirkanmaalla toimivat rakennusliikkeet kertovat kuitenkin aloitettujen hankkeiden etenevän suunnitellusti. Rakennusteollisuuden pääekonomistin mukaan Suomessa ei kuitenkaan jää keskeneräisiä taloja seisomaan.

Tampereella rakennushankkeita aloitetaan vaikeasta tilanteesta huolimatta. Pohjola-rakennus rakentaa uutta asuinaluetta Puisto-Kalevaa Hakametsän jäähallin läheisyyteen. Kuvassa on vasemmalla pisimmällä oleva Vaahtera-niminen talo, sitten keskellä Tuomi ja Pihlaja alkutekijöissään. Rakennustyömaa kuvattuna torstaina 16. kesäkuuta.

Aamulehti

Rakennusalan tilanne on kustannusten ja materiaalipulan vuoksi ennennäkemätön. Tamperelaisen asuntosijoittajan Mikko Sjögrenin mukaan pahin skenaario on nyt, että rakennusliike menee konkurssiin ja asuintalon rakentaminen jää kesken.

”Jos kyseessä ei ole rs-kohde, silloin on mahdollisuus, että asunnon ostaja menettää ainakin osan rahoistaan. Sitten konkurssipesän kanssa ihmetellään, että ostaako keskeneräisen työmaan joku”, Sjögren sanoo.

Rs-järjestelmä tulee sanoista rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema. Yksinkertaistettuna rs-kohteissa rakennusliike saa pankista asunnonostajien ottamaa lainarahaa valmistumisasteen mukaan.

Järjestelmä mahdollistaa kohteiden myynnin ennen niiden valmistumista, mutta se myös suojaa ostajaa.

Sjögrenin mukaan asuntokauppoja haittaa myös se, että kohonneiden kustannusten takia rakennusliikkeet voivat joutua nostamaan hintoja.

”Jos lisäkulu on 10–20 prosenttia ostettavan asunnon hinnasta, kyllä siinä moni ostaja voi joutua takaisin pankin puheille. Mikäli lainan saanti on muutenkin ollut hilikun kilikun, voi olla, että ostaja vetäytyy diilistä.”

Se taas aiheuttaa vaikeuksia rakennusliikkeelle, jos kovin moni varaaja peruu. Yleisesti ottaen taloyhtiöstä on saatava myytyä puolet, ennen kuin rakentaminen aloitetaan.

Asuntosijoittaja Mikko Sjögren valmentaa muita asuntosijoittajia. Sjögren kuvattuna Tampereen Vuoreksessa keväällä 2021.

Aloitukset viivästyvät

Pohjola-rakennuksen hankejohtajan Erkki Ikosen mukaan kaikkien hankkeiden aloitusedellytykset ovat nyt tarkan syynin alla.

Pohjola-rakennus rakentaa Puisto-Kalevaan kuuden talon kokonaisuutta. Tähän mennessä on valmistunut kaksi rs-kohdetta sekä yksi vuokratalo Pirkan opiskelija-asunnot oy:lle.

Nyt käynnissä on kolmen asuintalon rakentaminen. Niistä pisimmällä on seitsemänkerroksinen Vaahtera-talo.

Alkutekijöissään olevan Pihlaja-talon asuntojen hintoja on ennakkomarkkinointivaiheessa korotettu Ikosen mukaan parilla prosentilla rakennuskustannusten nousun vuoksi.

Ikosen mukaan rakennusliike ei voi toteuttaa hankkeita, joista ei jäisi yritystoiminnalle katetta.

7 prosentin korotus

Yhtiö on aloittanut myös nelikerroksisen asuintalon rakentamisen Lamminpäähän. Aloittaminen viivästyi alkuperäisestä aikataulusta kolme kuukautta.

Kohde on tällä hetkellä ennakkomarkkinoinnissa ja siirtymässä kaupantekovaiheeseen. Asuntojen hintoja jouduttiin nostamaan aiemmin ilmoitetusta noin 7 prosenttia, mikä on Ikosen mukaan euromääräisesti muutamasta tonnista ylöspäin.

Esimerkiksi 34,5-neliöllinen yksiötä myydään tällä hetkellä 170 607 eurolla ja 44-neliöistä saunallista kaksiota 208 162 eurolla.

Hintojen nostaminen aiheutti joitain peruutuksia, mutta Ikosen mukaan varaustilanne voi elää muutenkin. Lamminpään kohteesta on tällä hetkellä varattuna noin 60 prosenttia. Kohteessa on käynnissä maanrakennustyöt.

Hankkeita siirretään

Ranta-Tampellassa ja Härmälänrannassa näkyy puolestaan Skanska. Yksikönjohtajan Toni Tuomolan mukaan kustannusten nousu siirtää joitain asuintalohankkeita, mutta käynnissä olevissa työmaissa aikataulut pitävät.

Härmälänrantaan on suunnitteilla lisää uusia asuintaloja. Niitä on tarkoitus saada käyntiin syksyllä.

”Isoja takapakkeja ei ole tullut, mutta katsellaan, koska lähdetään liikenteeseen. Pieniä viivästyksiä käynnistyksissä on tullut. Ollaan varovaisen toiveikkaita, että Tampereella lähtisi kohteet normaalisti käyntiin.”

Skanska ei ole aloittanut tämän vuoden puolella yhtäkään uutta rakennustyömaata Tampereella. Tuomolan mukaan syynä on, että ennen vuodenvaihdetta aloitettiin useampi hanke.

Pohjola-rakennus rakentaa myös Santalahdessa Tulitikkutehtaan alueella. Santalahden työmaat ovat kuitenkin alkaneet sen verran aikaisemmin, ettei kustannusten nousu tai materiaalien saatavuus ole aiheuttanut siellä samantasoisia haasteita, kuin Puisto-Kalevassa. Kuva Puisto-Kalevan työmailta 16. kesäkuuta.

Rankoja ei jää pystyyn

Rakennusteollisuuden keskusliiton pääekonomistin Jouni Vihmon mukaan suunnitteluasteella olleet hankkeet jäävät hänen mukaansa nyt helpommin ”pilven reunalle”.

Vaikka tilanne on hankala, Suomessa ei pitäisi jäädä keskeneräisiä taloja rankoina seisomaan. Muualla maailmassa niin voi hyvinkin käydä, Vihmon mukaan esimerkiksi Espanjassa.

”Suomen rakennus- ja asuntomarkkinat ovat vakaita, vaikka ala on suhdanneherkkä. Jos joku rakennusliike lopettaa, kyllä työmaata joku toinen jatkaa.”

Vihmon tiedossa ei ole viime ajoilta, että näin olisi päässyt käymään.

Vaikka ala on vakaampi kuin muualla, se alkoi kuitenkin heilahdella jo ennen Ukrainan sotaa. Pahimpien koronasulkujen jälkeen eri puolilla Eurooppaa elvytettiin taloutta rakentamalla. Myös asuntojen kokonaiskysyntä kasvoi. Se aiheutti lopulta materiaalipulaa ja rakennuskustannukset nousivat.

Helmikuun 24. päivän jälkeen tilanne on ollut poikkeuksellinen. Esimerkiksi terästä, erilaisia puutuotteita ja bitumia on hankala saada. Niiden hinnat ovat myös nousseet tänä vuonna: teräsrakenteiden keskimäärin 35 prosenttia, puurakenteiden 26 prosenttia ja maanrakentamisessa bitumin hinta on noussut keskimäärin 44 prosenttia.

Rakennuskustannusten nousu on ollut historiallisen nopeaa ja suurta. Vihmon mukaan juuri kalliit kustannukset ja epävarmuus niiden ennakoimisessa aiheuttavat suurimmat ongelmat.

Nopea nousu on johtanut siihen, että tavarantoimittajien materiaalihinnat voivat olla voimassa esimerkiksi vain puoli tuntia.

Puisto-Kalevasta tulee uusi asuinalue ratikkareitin varrelle. Samalla seudulla rakentaa Pohjola-rakennuksen lisäksi muun muassa SRV.

Kannattavuuden arviointi vaikeaa

Kerrostalo, joka päätetään rakentaa tänään, voi olla valmis vasta kolmen tai neljänkin vuoden päästä.

”Pitäisi siis etukäteen tietää, millaiseen maailmaan se syntyy. Kannattavuusyhtälön saaminen umpeen on tällä hetkellä tosi vaikeaa”, Vihmo sanoo.

Rakennusteollisuuden ennusteen mukaan sodan ja pakotteiden negatiiviset vaikutukset rakennusalaan voimistuvat tämän vuoden loppupuolella ja pysyvät samanlaisina ensi vuonna.

”Oletan, että rakennusliikkeille tulee taloudellisia menetyksiä. Kyllä tilanne sen verran hankala on.”

Ennusteen mukaan rakentaminen vähenee ensi vuonna kaksi prosenttia.

”Tampereella on rakennettu pitkään todella paljon kerrostaloja. Rakennuslupatilastot näyttävät, että aika tukevasti on rakentaminen vähenemässä.”

Koska talouskasvun on kuitenkin ennustettu jatkuvan, Vihmo ei näe edessä konkurssiaaltoa. Hänen mukaansa vuoden 2008 finanssikriisi on kaikilla hyvässä muistissa, ja rakennusliikkeet tiedostavat asuntomyynnin hidastumisen. Asuntokauppaa hidastaa muun muassa korkojen nousu.

Viivästyykö valmistuminen

Aivan pienen osasen puuttuminen voi estää kerrostalon asuntojen luovuttamisen ostajille. Jos loppuvaiheessa puuttuu talotekninen komponentti vaikkapa ilmanvaihdosta, kohde ei ole luovutuskunnossa.

Mikko Sjögren on valmentanut asuntosijoittajia 15 vuotta, ja tuntee alan tilanteen sijoittajien näkökulmasta. Tällä hetkellä ostajien riskinä on, ettei uudiskohde valmistu luvattuun aikaan ja viivästyy huomattavasti.

Kauppakirjassa sovitaan lähes aina, milloin asunto luovutetaan ostajalle. Valmistumisen viivästyessä ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli viivästys ei johdu myyjästä riippumattomasta, ennakoimattomasta esteestä.

Jos asunto myydään rakentamisvaiheessa, kauppakirjassa tulee sopia asunnon arvioidusta valmistumisajankohdasta. Siitä saa poiketa seuraamuksitta enintään 30 päivää.

Pohjola-rakennuksen Erkki Ikosen mukaan ainakaan heidän näköpiirissään ei tällä hetkellä ole tilannetta, että jokin työmaista viivästyisi niin paljon, että ostajille jouduttaisiin maksamaan sopimussakkoja tai esimerkiksi hankkimaan odotusajalle väliaikaista asuntoa.

”Tilanne on hyvin haastava, mutta pyrimme löytämään ratkaisut niin, ettei semmoista tilannetta tule. Jos jotain on näköpiirissä, pyrimme tiedottamaan tilanteesta nopeasti ja löytämään toisen ratkaisun, jos jokin tie on tukossa.”

Tilapäinen lattia

Rakennusliike Lehto rakentaa tällä hetkellä Tampereen keskustassa, Vuoreksessa sekä Pirkkalassa. Rakennuspäällikkö Harri Lassilan mukaan kohteet etenevät aikataulussa. Teräksen hinnan nousu näkyy kuitenkin niissäkin.

”Rahaa menee enemmän kuin on budjetoitu, kyllä se näkyy työmaiden tuloksissa. Mutta kuluttajakohteissa emme ole lähteneet siihen, että varattujen asuntojen hintoja nostettaisiin”, hän sanoo.

Lassilan mukaan aloitettavia kohteita on siirtynyt, mutta hän ei osaa nimetä yksittäisiä hankkeita. ”Tuskin siltä on kukaan täysin välttynyt.”

Rakennusliike Taloykköset rakentaa Ylöjärven Siivikkalaan rivi- ja paritalokohdetta, jossa käynnissä on perustustyöt. Kohteen on tarkoitus valmistua ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

”Kaikki on mahdollista ja uhkakuviin täytyy varautua”, Jarmo Konttinen Taloykköset-länsi oy:stä kommentoi aikataulun pitävyyttä.

Taloykkösten Helmikuussa Ylöjärvelle valmistuneessa luhtitalossa materiaalipula näkyi niin, että yhdessä asunnossa on edelleen väliaikainen lattia.