Stora Ensolta positiivinen tulosvaroitus

Helsinki

Metsäyhtiö Stora Enso on antanut positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö muuttaa koko kuluvan vuoden operatiivisen liiketuloksen ohjeistustaan korkeammaksi kuin koko viime vuoden vastaava tulos, joka oli 1 528 miljoonaa euroa. Aiempi ohjeistus oli suunnilleen viime vuoden mukainen.

Yrityksen mukaan ennustetta nostettiin, sillä kehitys on jatkunut sen kaikilla päämarkkinoilla vahvana, ja näkyvyys ja ennustettavuus ovat parantuneet. Kaikkien divisioonien tilauskirjat ovat edelleen täynnä, ja vahva peruskysyntä ja kaupallinen vauhti ovat jatkuneet. Lisäksi toinen vuosineljännes on alkanut korkeilla myyntihinnoilla, mikä on auttanut vastaamaan inflaatiopaineisiin.

