Kesäkuun lopussa aloittava uusi toimitusjohtaja ei usko vaikeuksissa olevan tamperelaisen panimon konkurssiin. Kesä on lähtenyt myynnin kannalta hyvin käyntiin.

Aamulehti

Tamperelainen Kari Luttinen on Pyynikin käsityöläis­panimon uusi toimitusjohtaja. Hän korvaa tehtävässä reilun vuoden viihtyneen Kari Lappalaisen kesäkuun lopussa.

Luttinen on toiminut aiemmin eri yrityksissä teknologiateollisuuden johtotehtävissä, muun muassa Logisteelin toimitusjohtajana. Tällä hetkellä hän on mukana Pirkanmaan yrityskummeissa.

Panimoalalta Luttisella ei ole aiempaa kokemusta. Se ei johtamista haittaa, Luttinen vakuuttaa.

”Kun härpäkkeet riisutaan ympäriltä, niin perusteet ovat kaikissa yrityksissä lopulta samanlaisia.”

Hän tarjoutui toimitusjohtajan paikalle oma-aloitteisesti. Luttinen kuvailee itseään kädet savessa -tyyliseksi johtajaksi.

”Olen ihmisläheinen, mutta ymmärrän myös kovia lukuja ja sen, mistä pitää ruuvia kääntää. Teen asioita ihmisten kanssa, kuuntelen ja keskustelen. Johdan edestä.”

Luttinen tunnustautuu viini-ihmiseksi, mutta kertoo perehtyvänsä oluiden makumaailmaan jatkossa syvemmin. Oluista ääripäät, vaalea lager ja tumma porter, maistuvat hänelle parhaiten.

Uusi toimitusjohtaja Kari Luttinen (vas.) ja kesäkuun lopussa väistyvä toimitusjohtaja Kari Lappalainen.

Ei usko konkurssiin

Pyynikin käsityöläispanimon toiminta on ollut vuosia tappiollista ja sen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vaikea. Yhtiön vuoden 2021 tulos on toistaiseksi vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan 2,2 miljoonaa euroa tappiollinen. Liiketappio on nelinkertaistunut: aiemmilla tilikausilla yhtiö on tehnyt tappiota keskimäärin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa.

”Yhtiöllä on mielenkiintoinen tarina, erittäin vahva brändi ja hyvät tuotteet. Kun tutustuin yrityksen taustoihin ja lukuihin ja vertasin kilpailijoihin, näin, että tässä on merkittävät elementit kannattavaan liiketoimintaan”, Luttinen sanoo.

Hän ei usko yhtiön konkurssiin. Kesän myynti on lähtenyt hyvin käyntiin.

”Myyntimme on piristynyt merkittävästi. Rahaa on ruvennut virtaamaan ja kassatilanne parantuu koko ajan.”

”Meillä on 13 000 omistajaa. Tähänkin asti on löytynyt uskoa ja nyt on selkeämpi suunta otettu. Edeltäjäni on tehnyt todella hyvää työtä, se alkaa kantamaan hedelmää.”

Tarvitaanko yhtiössä pientä viilaamista vai isoa lekaa?

”En ota tähän vielä kantaa, mutta säätämistä ja uudelleenorganisoitumista tehdään. Kun Virossa on ajettu tuotantoa ylös ja täällä alas, pitää käydä läpi kaikki päällekkäisyydet ja uudelleen organisoida koko kupletti.”

Yhdeksi mahdollisuudeksi yrityksen toiminnan tehostamiseksi Luttinen mainitsee tuotemäärän supistamisen. Erilaisia tuotteita yhtiöllä on tällä hetkellä niin paljon, ettei tulevalla toimitusjohtajallakaan ole määrästä tarkkaa käsitystä.

”Kun valmistetaan uutta tuotetta, aloituskustannuksia tulee paljon. Mitä enemmän tuotetta tehdään, sitä enemmän litrakustannukset putoaa. Jos tehdään jatkuvasti pieniä määriä, se näkyy hinnassa.”

Hänen mukaansa yhtiön Tampereen henkilöstömäärästä on vaikea lähteä kiristämään.

”Jos tästä lähdetään supistamaan, joutuisimme tekemään pitkiä päiviä.”

Mikä? Pyynikin käsityöläispanimo oy Pienpanimo, toiselta nimeltään Pyynikin Brewing Company. Perustettu 2013 Tampereella. Liikevaihto noin 4,7 miljoonaa euroa (2020). Tulos oli noin 500 000 euroa tappiollinen (2020) Työntekijöitä noin 50.

Olut Virosta

Panimo lopetti tammikuussa oluen valmistamisen Tampereella ja ajoi Raholan tehtaan toiminnan alas. Pääkonttori pysyy Luttisen mukaan jatkossakin Tampereella. Häntä ei kahdessa maassa toimiminen haittaa, sillä tuleva toimitusjohtaja puhuu viroa ja tuntee maan markkinan oman yritystoimintansa ajoilta.

Pyynikin käsityöläispanimon olut on virolaista. Onko se riski tuollaisen nimen omistavalle brändille?

”En tiedä. Fanaattisimmat fanit saattavat ajatella sen olevan ongelma. Yhtiön kannalta tämä on kuitenkin järkevin ratkaisu"

”Aika näyttää, onko ratkaisu pysyvä. Tarkoitus on vielä palata Tampereelle niin, että meillä olisi täällä pienpanimotoimintaa. Volyymi tulee kuitenkin Virosta.”

Luttinen painottaa olutmarkkinoiden paikallisuutta. Hän ei usko siihen, että Pyynikin olutta löytyy tulevaisuudessa lontoolaisesta pubista. Vienti ei ole nyt kärkitavoite.

”Meillä on kuitenkin mahdollisuus hyödyntää Viron markkinaa, kun tehdas on siellä.”

Ero tuli yllätyksenä

Perjantaina päättyvä nykyisille omistajille suunnattu osakeanti ei yltänyt reilun 1,2 miljoonan euron tavoitteeseen. Aamulehden saaman tiedon mukaan rahaa saatiin kerättyä kello 16:een mennessä noin 816 000 euroa.

Panimon hallitus ilmoitti eroavansa tällä viikolla. Osa hallituksen jäsenistä koki, ettei sen toiminta saanut pääomistajilta riittävää tukea.

Maanantaina työhön perehdytyksen aloittaneelle Luttiselle ero tuli yllätyksenä. Panimo järjestää kesäkuun 16. päivä ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen valitsemiseksi.

