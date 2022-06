Kesko suunnittelee Pirkanmaalle 130 miljoonan euron investointeja – Näin pääjohtaja kommentoi poikkeuksellista hintojen nousua: ”Ei sinänsä ole aiheuttanut meille ongelmia”

Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin mukaan ihmisten kiinnostus tarjoustuotteita kohtaan on nyt jo lisääntynyt. Tampereella torstaina vieraillut Helander ei suostu spekuloimaan, mitä ruoan hinnalle tapahtuu tulevaisuudessa.

Inflaatio eli tavaroiden ja palvelujen laaja-alainen hintojen nousu on nyt poikkeuksellisella tasolla. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli toukokuussa 7 prosenttia.

Tampereella torstaina vieraillut Keskon pääjohtaja Mikko Helander kertoo Aamulehdelle inflaation voivan tuoda yhtiölle pidemmässä juoksussa haasteita.

”Se on ihan selvä, että jos tämä kehitys jatkuu pitkään, se heikentää kuluttajan ostovoimaa ja luottamusta tulevaisuuteen. Siihenkin olemme valmistautuneet”, Helander sanoo.

”Ei inflaatio sinänsä ole meille aiheuttanut ongelmia. Ehkä jopa päinvastoin. Se, että hinnat ovat korkeammat, tukee meidän myyntimme kasvua”, hän avaa. ”Kun kuluttajahinnat ovat korkeammat, meidän myyntimme ja liikevaihtomme kasvaa.”

Pirkanmaalle Keskolla on suunnitteilla noin 130 miljoonan euron investoinnit seuraaville kolmelle vuodelle. Kaikista ei kuitenkaan vielä ole lopullisia päätöksiä. Aiemmin tällä viikolla Kesko päätti esimerkiksi Lielahden K-Citymarketin uudistuksesta, joka on lähes 20 miljoonan euron investointi. Tarkoituksena on uudistaa talotekniikka. Myös Hervannan Ruskoon rakennettava terminaali maksaa yli 10 miljoonaa.

Tarjoukset kiinnostavat

Koska Kesko on määräävässä markkina-asemassa, Helander ei voi spekuloida, mitä ruoan hinnalle tapahtuu tulevaisuudessa. Hänen mukaansa yhtiö myy suomalaista ruokaa lähes kuuden miljardin euron edestä.

”Voin sanoa sen, että useimmat tahot arvioivat, että ruoan hintainflaatio tulee olemaan tänä vuonna yli kymmenen prosenttia”, hän referoi tutkimuslaitosten arvioita.

Hänen mukaansa hintojennousu näkyy kaikilla toimialoilla, erityisesti rauta- ja ruokakaupan puolella. Ruoan hinnan lisäksi myös muun muassa teräksen ja puutavaran hinnat ovat nousseet merkittävästi.

Helanderin mukaan ihmisten kiinnostus tarjoustuotteita kohtaan on nyt jo lisääntynyt. Hänen nähdäksensä tarjouksia ei välttämättä ole tarvetta lisätä, mutta sen sijaan halvempiin tuotesarjoihin, kuten Pirkan ja K-menun elintarvikkeisiin, lisätään jatkuvasti uusia tuotteita.

”Meillä omien merkkien osuus myynnistä on vähän päälle 20 prosenttia. Ne ovat kasvattaneet myyntiä myös suhteellisesti ja uskomme, että se tulee jatkumaan. En lähde kuitenkaan ennustamaan sitä, kuinka paljon se prosentuaalisesti nousee. Pyrimme pitkäjänteisesti kasvattamaan omien merkkiemme osuutta”, Helander kertoo.

Yritys Kesko Suomalainen kaupanalan pörssiyhtiö. Yhtiöllä on päivittäistavarakauppoja, rakentamisen ja talotekniikan kauppoja sekä autokauppoja. Ketjuun kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Vuonna 2021 tammi-joulukuussa konsernin liikevaihto oli 11,3 miljardia euroa. Liikevoitto oli 775,2 miljoonaa euroa vuonna 2021. Lähde: Kesko.

Yrityksille ruokaa

Esimerkiksi Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan sen jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo kasvoi 2,1 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2021. Helanderin mukaan on ollut nähtävissä, että päivittäistavarakaupan volyymi on jonkin verran laskenut korona-ajan jälkeen.

Ruokakaupan puolella myynti on kuitenkin edelleen kasvussa, koska Kesko myy ruokaa myös yrityksille. Ruoan myynti yrityksille on Helanderin mukaan lisääntynyt ”valtavasti”, koska ihmiset syövät ja kuluttavat paljon enemmän kodin ulkopuolella. Myynnin lisääntyminen näkyi jo maaliskuussa, kun koronarajoituksia purettiin.

Jääkiekon MM-kisat olivat Keskolle myynnillisesti tärkeät yhtiön omistaman Kespro-tukun näkökulmasta. Helanderin mukaan Keskon tekninen tukkukauppa Onninen tavoitti yli 5 000 asiakasta kisojen aikaan, kun se järjesti ammattimessut. Hän uskoo, että myyntiin panostetaan myös vuoden 2023 kisojen aikaan.

”Kyllä Pirkanmaa Suomen toisiksi suurimpana kasvukeskuksena ja kasvavana alueena on erittäin tärkeä. Senhän takia olemme siihen panostaneet”, Keskon aluejohtaja Jari Alanen (vas.) kertoo. Hän ja Keskon pääjohtaja Mikko Helander (oik.) olivat aiemmin torstaina käyneet Turtolan uudistuneessa K-Citymarketissa.

Nettiruokakauppa kasvanut

Koko maan noin 1 100 K-ruokakaupasta lähes puolet, noin 550 on mukana K-ruoka.fi-verkkokaupassa. Pääjohtaja Helanderin mukaan ruoan verkkokaupan osuus on kokonaismyynnistä reilu kolme prosenttia, kun se ennen koronaa oli vähemmän kuin yhden prosentin. Myynti puolestaan on kasvanut alle 20 miljoonasta yli 200 miljoonaan.

”Ruoan verkkokauppahan on lisääntynyt valtavasti ja noussut ihan uudelle tasolle. Nyt sitten kun korona on hellittänyt ja yhteiskunta avautunut, se on jonkin verran pienentynyt. Mutta selvästi näkee, että se on jäänyt nyt pysyvästi korkeammalle tasolle.”

Alkuvuodesta norjalainen nettiruokakauppa Oda aloitti toimintansa pääkaupunkiseudulla. Helanderin mukaan uusi kilpailija ei ole vaikuttanut Keskon verkkoruokakauppaan. Myynti on vähentynyt kaikkialla 6 – 8 prosenttia, eikä osuus ole pääkaupunkiseudulla suurempi.

”Siitä päättelemme, että Odan vaikutus on ollut varsin pieni.”

Autoissa komponenttipula

Helanderin mukaan Kesko on pystynyt parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi myös autokaupassa. Tällä hetkellä ongelmana on kuitenkin uusien autojen saatavuus. Maailmanlaajuinen komponentipula alkoi jo korona-aikana, mutta jatkuu Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

”Emme saa autoja niin paljon kuin menisi kaupaksi”, Helander kertoo.

Hän kertoo, että Audilla ja Volkswagenilla olisi ja on Ukrainassa edelleen paljon alihankkijoita. Toisaalta uusia alihankkijaverkostoja on rakennettu myös muualle.

Kesko aikoo kasvattaa myös sähköautojen latausverkostoa. Latausasemia on esimerkiksi ruokakauppojen ja Nesteen asemien yhteydessä.

”Nytkin on varmaan yli 10 miljoonan edestä investointeja käynnissä, kun laajennamme K-latausverkostoa. Se on maan laajin ja kattavin sähköautojen latausverkosto.”

Kesko panostaa erityisesti nopeisiin latausasemiin. Niiden avulla auton saa ladattua 80-prosenttisesti tunnin aikana. Ideana on, että auton saa ladattua samalla, kun hoitaa ruokaostokset.