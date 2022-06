Piilaaksosta lähtenyt teknologiayritys avaa ensimmäisen Euroopan toimipisteensä Tampereen Hervantaan

Yritys kehittää satelliittipaikannusteknologiaa muun muassa älypuhelimiin. Tampereella se toivoo voivansa työskennellä yhteistyössä Tampereen yliopiston ja paikallisten yritysten kanssa.

Teknologiayhtiö Onenav avaa ensimmäisen Euroopan toimipisteensä Tampereelle Hervannan teknologia- ja osaamiskeskittymä Hermiaan.

Yritys kehittää satelliittipaikannusteknologiaa muun muassa älypuhelimiin, puettaviin laitteisiin sekä seurantaan ja lisättyyn todellisuuteen liittyviin laitteisiin.

Tampereen toimipistettä varten yritys on perustanut uuden tytäryhtiön, Onenav Finlandin.

Mikä? Onenav Onenav on lähtöisin Kalifornian Piilaaksosta. Yritys kehittää satelliittipaikannusteknologiaa esimerkiksi älypuhelimiin. Sen tiimiin kuuluu GNSS-satelliittipaikannusjärjestelmän asiantuntijoita esimerkiksi Applelta ja Intelistä. Tiimin jäsenet ovat yhteenlaskettuna hakeneet yli 300 GNSS:ään liittyvää patenttia.

Yrityksen teknologia hyödyntää satelliittipaikannusjärjestelmää (GNSS). Aiemmin yhdysvaltalaista GPS-järjestelmää pidettiin satelliittipaikannuksen synonyyminä, mutta nykyään käytettävissä on muitakin paikannusjärjestelmiä, joten satelliittipaikannusta kutsutaan GNSS:ksi.

Onenav kertoo tiedotteessaan, että sen kehittämän uuden järjestelmän ansiosta yksi laite voi käyttää useita satelliittijärjestelmiä, kuten eurooppalaista Galileoa, yhdysvaltalaista GPS:ää ja kiinalaista Beidouta. Onenav -järjestelmä hyödyntää koneoppimista ja tekoälyä.

Yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa

Tampereen toimipisteeseen perustetaan uusi tiimi, joka on osa kansainvälistä suunnittelutiimiä. Tiimiä johtaa yrityksen paikkatietotekniikan johtaja Florean Curticapean, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus GNSS:stä ja mobiiliteknologiasta. Hän on myös toiminut tutkijana Tampereen teknillisessä yliopistossa.

”Vielä on vaikeaa arvioida, kuinka iso tiimistä lopulta tulee. Tällä hetkellä siinä on neljä jäsentä, ja se tulee kasvamaan tämän vuoden ja seuraavan vuoden aikana vähitellen, Curticapean kertoo Aamulehdelle.

Yritys mainitsee tiedotteessaan Tampereen vetovoimatekijäksi Tampereen yliopiston vuosia kestäneestä tutkimus- ja koulutustyöstä, erityisesti sähkötekniikan yksikön erityisalojen työn. Niitä ovat muun muassa GNSS, järjestelmäpiirit, piirin sisäiset verkot, ohjelmistoradio ja sulautetut prosessoriarkkitehtuurit.

”Toivomme, että voimme tulevaisuudessa työskennellä vielä enemmän Tampereen yliopiston kanssa ja houkutella tiimiimme lahjakkuuksia yliopistosta. Työskentelemme myös yhteistyössä joidenkin paikallisten yritysten kanssa”, Curticapean sanoo.

Tampereella järjestettiin 7.–9. kesäkuuta myös ICL-GNSS-konferenssi, joka kokosi yhteen kansainvälisiä osallistujia langattomien ja satelliittipohjaisten paikannustekniikoidentutkimuksen alalta.