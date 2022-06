Suomi voitti kisan venäläisen maakaasun korvaavasta terminaalista – jättimäinen lng-terminaali Etelä-Suomeen

Laivoilla tuotavaa lng:tä eli nesteytettyä maakaasua voidaan alkaa tuoda Inkooseen vielä tämän vuoden aikana. Terminaali voidaan sijoittaa ensi talveksi Viroon, jos työt Inkoossa viivästyvät.

Suomen ja Viron kaasutoimitusten turvaamiseksi vuokrattava kelluva lng-terminaali tulee Inkooseen. Jos kaikki menee tavoitteiden mukaan, laivoilla tuotavaa lng:tä eli nesteytettyä maakaasua voidaan alkaa tuoda Inkooseen vielä tämän vuoden aikana. Lng:llä on tarkoitus korvata venäläinen maakaasu, jonka toimitukset Suomeen katkesivat toukokuussa.

Valtion kaasuverkkoyhtiö Gasgrid ja energiayhtiö Fortum allekirjoittivat sataman käyttöä koskevan sopimuksen torstaina. Joddbölen teollisuusalueella sijaitseva satama on Fortumin omistuksessa ja palveli aiemmin läheistä kivihiilivoimalaa.

Lng-terminaalin hankinnalla on kiire, ja Inkoo valikoitui terminaalin sijoituspaikaksi osin juuri siksi, että sataman infrastruktuuri on monella tapaa käyttövalmista. Satamaan johtaa syväväylä, jossa pystyvät kulkemaan sekä lähes 300-metrinen terminaalialus kuin lng:tä kuljettavat tankkeritkin. Satama myös sijaitsee lähellä kaasuverkkoa ja Baltic Connector -kaasuputkea, jonka kautta kaasua voidaan toimittaa myös Viroon.

Ennen terminaalin saapumista satamaan täytyy vielä rakentaa vajaan kahden kilometrin mittainen kaasuputki, joka kytkee terminaalin kaasuverkkoon.

Tavoitteena on, että lng-terminaali olisi käytössä jo tulevana talvena. Aikataulu on kuitenkin hyvin tiukka. Siksi terminaalille rakennetaan Viron Paldiskiin vaihtoehtoinen sijoituspaikka, jonne terminaali voidaan tuoda ensi talveksi, mikäli rakennustyöt tai lupaprosessit venyvät.

”Olemme liikkeellä hyvin kireällä aikataululla. Haluamme varmistaa, että mikäli jotakin sattuu, emme ole yhden kortin varassa”, sanoo valtion kaasuverkkoyhtiön Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

”Isossa kuvassa tämä on huoltovarmuuskysymys.”

Joka tapauksessa Inkoosta tulee kelluvan terminaalin pysyvä sijoituspaikka.

Vuokrasopimus Suomen ja Viron yhteisestä lng-terminaalista tehtiin huhtikuun alussa. Suomeen tuleva terminaali tai laiva on nimeltään Exemplar.

Fakta Suomen ja Viron kelluva lng-terminaali Kelluva varasto- ja uudelleenkaasutuslaiva Exemplar on 291 metriä pitkä ja 43 metriä leveä. Laivaan mahtuu noin 68 000 tonnia lng:ta eli nesteytettyä maakaasua.

Alus pystyy syöttämään kaasuverkkoon vuodessa jopa 40 terawattituntia kaasua, mikä ylittää Suomen vuotuisen maakaasun kulutuksen.

Aluksesta on tehty 10 vuoden vuokrasopimus, ja tavoitteena on, että se on käytössä jo tämän vuoden lopulla.

Pysyväksi sijoituspaikaksi on valittu Inkoo, mutta ensi talveksi alus voi mennä Viron Paldiskiin, mikäli työt Inkoossa viivästyvät.

Terminaalin saaminen Suomeen ei ollut itsestäänselvyys, sillä terminaalikapasiteetille on juuri nyt kova kysyntä, ja aluksia on käytössä koko maailmassa alle 50. Lng-terminaalit ovat valtavia ja teknisesti monimutkaisia aluksia, jotka pystyvät vastaanottamaan -160-asteista nesteytettyä kaasua ja höyrystämään ja siirtämään sen kaasuverkkoon. Alusten rakentamiseen kykeneviä yrityksiä on maailmalla vähän, ja niillä on pitkät tilauskirjat.

”Markkina oli hyvin tiukka”, Sipilä kuvaa.

Suomen ja Viron yhteiskäyttöön hankittu Exemplar on tällä hetkellä käytössä Argentiinassa, missä sen vuokrasopimus päättyy syyskuun lopussa.

Terminaalista tehtiin kymmenen vuoden vuokrasopimus, ja koko hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 460 miljoonaa euroa.

Uuden kelluvan terminaalin kapasiteetti riittää kattamaan Suomen ja Viron tarpeet. Terminaalin kautta voidaan tuoda kaasua vuodessa jopa 40 terawattituntia, mikä ylittää selvästi Suomen vuotuisen kaasun kulutuksen, joka on tyypillisesti ollut karkeasti 25 terawattituntia.