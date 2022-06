Metsäkoneyhtiö Ponsse aloittaa muutosneuvottelut – Henkilöstön vähennysten ja lomautusten tarve 120 henkilötyövuotta

Yhtiön mukaan taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä aiheutunut Venäjän viennin pysähtyminen.

Helsinki

Metsäkoneyhtiö Ponsse ilmoittaa aloittavansa muutosneuvottelut (aiemmin yt-neuvottelut). Tarkoituksena on neuvotella henkilöstövähennyksistä ja lomautuksista, joiden arvioidaan olevan enintään 120 henkilötyövuotta. Neuvottelut käynnistyvät maanantaina.

Neuvottelut koskevat kaikkia Ponsse Oyj:n henkilöstöryhmiä ja kaikkia Suomen toimintoja, pois lukien teknologiayhtiö Epec Oy.

Yhtiön mukaan sopeutustarpeet liittyvät Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan ja siitä aiheutuneeseen Venäjän viennin pysähtymiseen, valmistuskustannusten voimakkaaseen kasvuun ja kannattavuuden sekä rahavirtojen heikentymiseen.

Myös komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet ovat lisänneet toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuuksia, yhtiö kertoo.

Vuodenvaihteessa voimaan tulleen yhteistoimintalain uudistuksen myötä yt-neuvotteluita kutsutaan nykyään muutosneuvotteluiksi. Muutosneuvottelut ovat menettelytavoiltaan pääpiirteissään samanlaiset kuin yt-neuvottelut.

Venäjän vienti keskeytynyt maaliskuusta asti

Ponssen Venäjän ja Valko-Venäjän vienti- ja palvelutoiminnot ovat olleet keskeytyneitä 2. maaliskuuta lähtien. Venäjän ja Valko-Venäjän myynnin osuus yhtiön liikevaihdosta on ollut noin 20 prosenttia viime vuoden tilinpäätöksestä laskettuna.

”Tilanne on erittäin kaksijakoinen. Ponssen markkinatilanne on yhtiön päämarkkinoilla toistaiseksi kohtalainen, mutta Venäjän viennin ja paikallisen huoltotoiminnan pysähtymisellä on ollut suuri vaikutus toimintaamme, kannattavuuteemme ja rahavirtaamme. Lyhyellä aikavälillä Venäjän markkina on liian suuri korvattavaksi”, toimitusjohtaja Juho Nummela sanoo tiedotteessa.

Ponsse antoi huhtikuussa tulosohjauksen, jonka mukaan yhtiö arvioi euromääräisen liikevoittonsa olevan tänä vuonna merkittävästi heikompi kuin viime vuonna.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 582,3 miljoonaa euroa.

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys.