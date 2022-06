Pyynikin käsityöläispanimon ylimääräinen yhtiökokous pui yömyöhään yhtiön tilannetta – ”Tilanne jäi vielä auki”

Lisäselvityksiä odotetaan lähiviikkoina. Varsinainen yhtiökokous kesäkuun lopulla. Yhtiön tappiot ovat nelinkertaistuneet 2,2 miljoonaan euroon vuoden 2021 aikana.

Pyynikin käsityöläispanimon ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantai-iltana yhtiön Raholan panimolla. Kuva panimosta on otettu 25. tammikuuta 2022.

Pyynikin käsityöläispanimon ylimääräinen yhtiökokous joutui puimaan yömyöhään yhtiön tilannetta perjantai-iltana yhtiön Raholan panimolla. Seitsemän tuntia kestänyt kokous päättyi muutamaa minuuttia ennen puolta yötä.

Kokouksessa käsiteltiin käsityöläispanimossa tehtyä erityistarkastusta ja sen loppuraporttia.

Panimoyhtiön hallituksen puheenjohtajan Timo Saarelan mukaan mitään päätöksiä ei tässä kokouksessa vielä tehty. Yhtiökokousedustajille esiteltiin yksityiskohtaisesti KHT-tilintarkastajan tekemän erityistarkastuksen loppuraporttia.

”Kävimme läpi tarkastuksesta koottua dokumentaatiota, mutta tilanne jäi vielä auki. Annamme asianosaisille kaksi viikkoa aikaa antaa lisäselvityksiä, ja käsittelemme tarkastuksen lopputuloksen lopullisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa kesäkuun lopulla”, sanoo Saarela.

Käytännössä lisädokumentaatiota yhtiön toiminnasta ja tehdyistä sopimuksista edellytetään yhtiön aiemmalta hallitukselta sekä keskeisimmiltä operatiivisilta toimijoilta.

B-osakkaat vaativat erityistarkastusta

Kuluvan vuoden helmikuussa yhtiön B-osakkaat vaativat ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista päättämään erityistarkastuksen järjestämisestä yhtiön kirjanpitoon ja hallintoon viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Lisäksi pienosakkaat halusivat tietää, onko yhtiössä tehty sille epäedullisia sopimuksia.

”Onko yhtiön varoja käytetty väärin, onko osakkaita kohdeltu tasavertaisesti ja onko tilinpäätöksissä annettu oikeita ja riittäviä tietoja yhtiön toiminnasta ja yhtiön tekemistä sitoumuksista”, osakkaiden vaatimuksessa todettiin.

Erityistarkastuksen tekemistä vaatinut yhtiön B-osakas, imatralainen taksiyrittäjä Lasse Rosqvist sanoi saaneensa kokouksessa lisäinformaatiota, mutta siunaili kokouksen kestoa.

”Ikinä en ole istunut näin pitkässä kokouksessa. Kello 17 alkanut istunto päättyi vasta puolen yön aikaan. Asioiden käsittely kuitenkin siirtyy vielä varsinaiseen yhtiökokoukseen lisäselvitysten valmistuttua”, totesi Rosqvist Aamulehdelle lauantaina.

Konkurssiuhkakin on noussut esiin

Ennen ylimääräistä yhtiökokousta panimoyhtiön johto varoitteli osakkaita jo konkurssiuhastakin.

”Olemme kovien haasteiden parissa juuri tällä hetkellä ja pyrimme välttämään akuutin kassakriisin tuomat ongelmat”, yhtiön toimitusjohtaja Kari Lappalainen ja hallituksen puheenjohtaja Timo Saarela totesivat tiedotteessaan toukokuun viimeisenä päivänä.

Yhtiön johto toivoi tiedotteessaan, että osakkaat osallistuisivat osakkaille suunnattuun osakeantiin, jotta ongelmista selvittäisiin.

Osakkaille suunnatulla annilla tavoitellaan runsasta 1,2 miljoonaa euroa. Tavoitteesta on koossa tällä hetkellä 807 000 euroa.

Mikä? Pyynikin käsityöläispanimo Vuonna 2012 perustettu pienpanimo, joka käyttää myös markkinointinimeä Pyynikin Brewing Company oy. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 noin 4,7 miljoonaa euroa ja liiketappio 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 liikevaihto on 4,6 miljoonaa ja liiketappio 2,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvanut vuoden 2017 noin 1,7 miljoonasta 4,7 miljoonaan, mutta toiminta on tuona aikana ollut vuosittain 0,4–0,5 miljoonaa euroa tappiollista.

Lyhytaikaiset velat yli kolme miljoonaa euroa

Osakeantia koskevassa perustietoasiakirjassa yhtiön vuoden 2021 tilikauden tulos on toistaiseksi vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan 2,2 miljoonaa euroa tappiollinen. Liiketappio on nelinkertaistunut, sillä aiemmilla tilikausilla yhtiö on tuottanut tappiota keskimäärin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhtiön liikevaihto viime vuonna oli noin 4,6 miljoonaa euroa.

Myös yhtiön lyhytaikaisten velkojen määrä on noussut viime vuonna 2,1 miljoonasta 3,1 miljoonaan euroon.

Pyynikin käsityöläispanimon tuotanto on tällä hetkellä lopetettu kokonaan Tampereen Raholan panimolla. Tuotanto on nyt keskitetty pääosin Virosta hankittuun Haljalan panimoon, ja Tampereella toimii mikropanimo.

Kun käsityöläispanimoyhtiö ei taloudellisen tilanteesta takia pystynyt hankkimaan tanskalaisomistajilta Viron panimoa, sen hankki omistukseensa noin 1,5 miljoonan euron kauppahinnalla tamperelainen yrittäjä ja panimoyhtiön osakas Samu Saarikoski.

Nyt käsityöläispanimo toimii vuokralaisena Saarikosken hankkimassa panimossa.

Toimitusjohtaja jättää yhtiön juhannuksena

Pyynikin käsityöläispanimon toimitusjohtaja Kari Lappalainen on jättämässä tehtävänsä vielä kesäkuun kuluessa. Hän irtisanoi työsopimuksensa jo aiemmin tänä vuonna.

Ylimääräinen yhtiökokous sujui Lappalaisen mukaan hyvässä ja rakentavassa hengessä.

”Irtisanoin sopimukseni jo alkuvuodesta saatuani haastavan ja mielenkiintoisen tarjouksen toiselta työnantajalta. Lähtööni ei liity mitään dramatiikkaa. Tämä on normaali työpaikan vaihdos, joka konkretisoituu juhannuksen aikoihin”, Lappalainen toteaa.

