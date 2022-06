Yrityskauppasummaa ei julkisteta.

Gradina on yksi Tampereen Hervantajärvelle rakentavista rakennusyhtiöistä. Yleiskuva alueesta on otettu tammikuussa 2022.

JM Suomi oy ostaa tamperelaisen rakennusyhtiön Gradina oy:n. Yrityskaupalla pohjoismaiseen JM-rakennuskonserniin kuuluva JM Suomi vahvistaa jalansijaansa Tampereella.

Gradinan henkilöstö, käynnissä olevat projektit ja tonttivaraukset siirtyvät JM Suomeen. Yrityskauppasummaa ei julkisteta.

”Tampere on vahvasti kasvava ja dynaaminen kaupunki, jonne laajentuminen on osa JM Suomen kasvustrategiaa”, JM Suomen toimitusjohtaja Markus Heino kommentoi tiedotteessa.

Kerrostalo Hervantajärvelle

Gradinalla on tällä hetkellä rakenteilla yksi asuntokohde Tampereen Hervantajärvellä. Esisopimuksia ja neuvotteluja on käynnissä useista kohteista. JM Suomi kertoo tiedotteessaan, että yrityskaupan jälkeen rakentaminen voimistuu Tampereen seudulla. Yritys aikoo rekrytoida uusia työntekijöitä Tampereelle tänä vuonna.

Vuonna 2014 perustetun Gradinan liikevaihto oli 9 miljoonaa ja tilikauden tulos 0,7 miljoonaa euroa vuonna 2021. JM-Suomen liikevaihto oli 135,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 8 miljoonaa euroa viime vuonna.

JM-konserni on keskittynyt asuntojen uudistuotantoon pääkaupunkiseuduilla ja isoissa kasvukeskuksissa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Rakennuskonserni toteuttaa myös liikekiinteistö- ja urakointiprojekteja pääasiassa Ruotsissa. Koko JM-konsernin liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiö on listattu pörssiin Nasdaq Tukholman Large Cap -listalle.