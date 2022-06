Tämä on ylivoimainen suosikki Tampere-Pirkkalan uusista lennoista: ”Ihan omalla tasollaan” – koneet lentävät silti vielä liian tyhjinä

Lentotarjonta Tampere-Pirkkalasta saattaa kasvaa jo elokuussa, jos odotetut SAS:n suorat lennot Tukholmaan käynnistyvät.

Aamulehti

Yksi Air Balticin uusista lentoreiteistä Tampere-Pirkkalasta Eurooppaan on osoittautunut selvästi suosituimmaksi ensimmäisen kuukauden aikana.

”Malaga on ehdoton kärki ja ihan omalla tasollaan varausmäärissä. Lennot lähtevät lähestulkoon täytenä. Se on vaan ykkönen”, Visit Tampereen lentoliikenteen erityisasiantuntija Marja Aalto sanoo.

Toiseksi suosituin lentoreiteistä on Rodos. Aallon mukaan se kertoo lentomarkkinan palautumisen järjestyksestä: ensin varataan lomamatkoja. Liikematkustaminen palautuu myöhemmin. Keskiviikkona käynnistyneet Amsterdamin-lennot kielivät samasta ilmiöstä. ”Siellä on city-breikille lähtijää.”

Lentokoneiden on täytyttävä

Air Balticin uusia lentoja Tampere-Pirkkalasta on nyt lennetty kuukauden päivät. Ensimmäisenä käynnistyivät lennot Malagaan 1. toukokuuta.

Air Baltic ei kerro lentoreittien matkustajamääriä. Syyksi kerrotaan herkkä kilpailutilanne. Lentokoneiden täyttöasteiden on Aallon mukaan kuitenkin kasvettava syksyllä.

Aalto sanoo, että kesäkausi ei ole paras hetki mittaroida lentoreittien suosiota, sillä liikematkustajat puuttuvat lähes kokonaan. Se näkyy erityisesti Oslon- ja Kööpenhaminan-lennoilla. ”Sen (arvioinnin) aika on sitten syksyllä. Katsotaan, mitä justeerauksia täytyy tehdä.”

Aalto sanoo, että olemassa ei ole tiettyä määräpäivää, johon mennessä matkustajamäärien tulisi saavuttaa tietty taso, jotta lentoyhteydet säilyvät. Sen sijaan tilannetta tarkkaillaan jatkuvasti.

Kotikentällä voi tehdä viilauksia

Air Baltic avasi Tampere-Pirkkalaan ensimmäisen Baltian maiden ulkopuolisen kotikenttänsä toukokuussa. Aalto sanoo, että se muutti asetelmia. Koska Tampere-Pirkkala on nyt kotikenttä lentokoneelle, on aiempaa helpompi viilata aikatauluja ja uudistaa reittivalikoimaa lisäämällä jonkin kohteen lentoja ja karsimalla toisen.

Jos lentojen kysyntä kasvaa, on mahdollista, että Tampere-Pirkkala saa toisenkin oman lentokoneen. Se mahdollistaisi lentomäärän kasvattamisen.

Lentotarjonta on joka tapauksessa kasvamassa syksyllä. Odotetut SAS:n suorat lennot Tampere-Pirkkalasta Tukholmaan ovat Aallon mukaan käynnistymässä toivottavasti jo elokuussa. Toivelistalla on muitakin kohteita, muun muassa Pariisi ja isoja kaupunkeja Italiassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Aalto sanoo, että pandemia rasittaa edelleen lentomatkustamista. Se koskettaa hänen mukaansa koko Suomen lentomarkkinaa.

Aalto sanoo, että kokonaisuutena Air Baltic on kuitenkin tyytyväinen alkuun Tampere-Pirkkalassa. Myös matkustajien vastaanotto on ollut positiivinen. ”Lennot ovat olleet juuri sitä, mitä on luvattu: suoria, nopeita ja helppoja.”

MM-kisaturisteja ensi vuonna

Toukokuussa lennoille löysi Aallon mukaan myös jonkin verran kiekkovieraita. Tarkkoja määriä MM-kisoihin saapuneista matkustajista ei ole, mutta Aalto kertoo, että esimerkiksi Oslosta Tampere-Pirkkalaan 20. toukokuuta lentänyt kone oli lähes täynnä kiekkoturisteja.

Aalto sanoo, että ensi vuoden MM-kisoihin matkustajia saapuu Tampere-Pirkkalaan laskeutuvilla lennoilla varmasti vielä tätä vuotta enemmän. Nyt lentoreiteistä ei ollut varmuutta vielä, kun MM-kisojen markkinointi käynnistyi ja moni osti matkalippunsa.

”Ihmisiä on tosi paljon harmittanut, että he eivät tienneet, että Keski-Euroopasta pääsee suoraan Tampereelle. Nyt he joutuivat kulkemaan pitkän kaavan kautta Helsingistä.”