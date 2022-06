Visit Tampereen arvion mukaan kiekkoturistit toivat Tampereelle noin 30–40 miljoonaa euroa.

”Meillä osui kaikki kohdalleen: sää oli todella hyvä, ja ihmiset olivat iloisia. Tuntuu kuin olisi ollut reilun kahden viikon vappupäivä”, sanoo Visit Tampereen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anni Ylinen.

Siitä, kuinka paljon turisteja miesten jääkiekon MM-pelit lopulta houkuttelivat kaupunkiin, markkinointiorganisaatiolla ei ole antaa tarkkaa lukua.

”Lippuja oli myyty 350 000 kappaletta Tampereen peleihin. Se on jonkinlainen mittari”, Ylinen sanoo mutta lisää, että monet ovat voineet ostaa lippuja useisiin peleihin.

Noin 15 prosenttia turisteista oli ulkomaalaisia. Katsojia tuli muun muassa Tšekistä, Latviasta ja Kanadasta.

Noin 30–40 miljoonaa euroa

Visit Tampereen arvion mukaan kiekkoturistit toivat Tampereelle noin 30–40 miljoonaa euroa. Tuloja saivat muun muassa hotellit, ravintolat ja erilaiset elämyspalvelut.

Keskusta-alueen hotellihuoneet oli Ylisen mukaan finaaliviikonloppuna varattu lähes loppuun. ”Tämä oli hieno piristysruiske vaikeiden koronavuosien jälkeen.”

Kiekkohuumassa olivat mukana lukuisat muutkin tahot. Kisojen aikana monet yritykset somistivat näyteikkunoitaan ja tilojaan kampanjamateriaaleilla ja loivat Ylisen mukaan omiakin tuotteita, kuten jääkiekkomenuja ravintoloihin.

Oluen hinta kismitti

Tampereella kisojen aikaan vierailleet turistit antoivat myönteistä palautetta järjestelyistä, lyhyistä etäisyyksistä ja yleisestä tunnelmasta.

Oluen hinta sen sijaan kismitti joitakin ulkomaisia turisteja. ”Osasimme ehkä odottaa sitä. Yleisesti ottaenhan Suomessa on hieman korkeampi hintataso kuin monessa muussa maassa”, Ylinen sanoo.

Kisoilla suuri merkitys

Tampere valittiin jääkiekon MM-kisojen pääpelipaikaksi myös vuodelle 2023. Tampereen lisäksi kisoja käydään Latvian Riiassa. ”Siitä olemme todella innoissamme.”

Ylinen korostaa, että Tampereella on pitkä historia jääkiekon kotina. Kaupungissa on muun muassa ollut jääkiekkomuseo jo pitkään. ”Nyt kaupunki sai hienon välietapin, kun kulta vihdoin tuli kotikisoissa Tampereella. Totta kai me hetken makustelemme sitä tässä.”

Ylinen toivoo, että kisoista saatu näkyvyys kasvattaa Tampereen matkailua myös kesällä.

”Kyllä kisoilla oli aivan valtava merkitys. Täällä on tehty viime vuosina isoja investointeja. Ratikka aloitti viime kesänä liikennöinnin ja Nokia-areena valmistui joulukuussa, niin onhan tämä ollut hieno paikka meille esitellä sitä, mitä täällä Tampereella on viime vuosina kehitetty ja tehty.”