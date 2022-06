Kyytipalvelu Uber aloittaa nyt Tampereella – tällaiset ovat sen ehdot kuljettajille ja autoille

Taksien välityspalvelu Uber aloittaa Tampereella ja Turussa 1. kesäkuuta. Alun perin Uber rantautui Suomeen jo vuonna 2014, ja sen jälkeen yhtiö on ehtinyt jo kertaalleen vetäytyä maasta kokonaan. Kokosimme yhteen tiedot siitä, miten miltei kuka tahansa voi ryhtyä Uber-kuljettajaksi.

Uberin laajentumista Tampereelle on odotettu jo useamman vuoden ajan. Uber aloitti taksimatkojen välittämisen pääkaupunkiseudulla vuonna 2014, mutta lakiongelmien jälkeen vetäytyi sieltä vuodeksi. Nyt toiminta laajenee Tampereelle ja Turkuun.

Aamulehti

Taksien välityspalvelu Uber aloittaa Tampereella keskiviikkona. Yritys välittää taksimatkoja mobiilisovelluksella, jolla matka sekä tilataan että maksetaan. Uberin laajentumista Tampereelle on spekuloitu jo useamman vuoden ajan.

Uberin Pohjoismaiden johtaja Peter Löfstrand kertoo sähköpostitse yhtiön käyneen keskusteluja paikallisten taksinkuljettajien ja yrittäjien kanssa. Tampereen lisäksi sovellus aloittaa 1. kesäkuuta myös Turussa. Ennen tätä yhtiön sovellus on ollut Suomessa käytössä pääkaupunkiseudulla.

Uber on alustayhtiö, joten sille ajavat kuskit ovat itse yrittäjiä. Uber ei ole kuskiensa työnantaja eikä se omista autoja, vaan kuljettajat käyttävät omia autojaan.

Mikä? Uber Vuonna 2009 perustettu yhdysvaltalainen, sovelluksella kuljetuspalveluita välittävä yhtiö. On malliesimerkki niin kutsutusta alustataloudesta: se ei itse tuota varsinaista palveluita, vaan kehittää mobiilisovelluksia välittämään niitä. Saapui Suomeen vuonna 2014, jolloin perustettiin Uber Finland oy. Uber Finland oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 524 000 euroa ja tulos 43 000 euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta 15,6 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli 10,5 prosenttia. Työntekijöitä Uber Finlandilla oli 12/2021 päättyneellä tilikaudella kolme.

Vetäytyi Suomesta vuodeksi

Uberin maine on vuosien varrella kolhiintunut erilaisissa kohuissa. Alun perin se aloitti toimintansa Suomessa pääkaupunkiseudulla marraskuussa 2014. Lainsäädäntö teki toiminnan kuitenkin vaikeaksi.

Osalta Uberille ajaneista kuljettajista puuttui lain vaatima taksilupa. Tapauksia käsiteltiin eri oikeusasteissa. Pääkaupunkiseudulla kymmenet Uber-kuljettajat saivat ennen taksilainuudistusta sakkotuomioita luvattomasta taksiliikennöinnistä.

Esimerkiksi vuonna 2018 korkein oikeus hylkäsi viiden pääkaupunkiseudulla toimineen Uber-kuskin valitukset luvattomasta toiminnasta annetuista sakkotuomioista. Sen jälkeen Helsingin hovioikeus hylkäsi ainakin 77 kuljettajan valitusluvat sakkotuomioista. Valitukset koskivat samoja seikkoja kuin korkeimman oikeuden epäämät valitukset.

Myös itse Uberia on yritetty saada oikeuteen. Tätä on yrittänyt muun maussa Helsingin taksiautoilijat ry.

Uber keskeytti Suomen-toimintonsa kesällä 2017 ja jäi odottamaan lakimuutosta. Liikennepalvelulaki uudistui kesällä 2018. Uusi laki mursi taksien monopolin.

Uudistuksessa matkojen hinnat vapautuivat sekä taksilupakiintiöistä, asemapaikoista ja päivystys- sekä liikennöintivelvoitteesta luovuttiin. Kuljettajaksi pääsy helpottui, sillä lupaan ei tarvita enää entisenlaista koulutusta.

Uusi laki mahdollisti taksialan alustatalousyritysten toiminnan. Samana vuonna Uber palasi Suomen markkinoille. Tuolloin uutisoitiin uuden alun lähteneen liikkeelle vaisusti.

Kuka voi ryhtyä kuljettajiksi?

Suomessa Uber on luokiteltu välityspalveluyritykseksi, eikä se siksi tarvitse toimintaansa lupaa. Se on siis samanlaisessa asemassa kuin muut taksinvälityspalvelut. Välitys- ja yhdistämis­palvelun­tarjoajan on kuitenkin tehtävä toiminnastaan ilmoitus Traficomille.

Välityspalvelun tulee varmistaa, että sen välityksessä olevilla yrityksillä on voimassa oleva liikennelupa. Uber-kuljettajaksi voi ryhtyä kuka tahansa, jolla on tarvittavat ajoluvat. Uber ei kerro tarkkaa lukumäärää Tampereella aloittavista autoista.

”Aloitamme sellaisella automäärällä, jonka pitäisi riittää Tampereen tarpeisiin. Uskomme, että autojen ja matkustajien määrä kaupungissa tulee pikkuhiljaa kasvamaan”, Löfstrand kertoo sähköpostitse.

Uberille ajavat kuljettajat voivat ajaa myös muille taksinvälityspalveluille tai sovelluksille. Kuljettajat voivat ajaa eri välittäjille jopa saman aikaan. Löfstrand kuvailee tämän olevan niin kutsuttua ”multi-appingia”.

Jopa päivässä tai parissa

Yrityksen verkkosivuilla on tarkat ohjeet siitä, kuinka ennen taksia ajamaton voi ryhtyä Uber-kuljettajaksi. Ensin täytyy rekisteröityä Uberin sovellukseen, saada taksinkuljettajan ajolupa, rekisteröidä yritys, hankkia taksiliikennöijän ajolupa ja ladata Uberiin tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Lisäksi pitää tietenkin omistaa auto.

Ajoneuvo ei saa olla kymmentä vuotta vanhempi, ja siinä pitää olla neljä ovea ja matkustajapaikkaa. Kosmeettisia vaurioita ei saa olla ja ilmastoinnin täytyy toimia.

Yrityksen arvion mukaan tämän kaiken tekemiseen kuluu 4–6 viikkoa. Sen sijaan kokenut taksiyrittäjä, jolla luvat ovat kunnossa, voi ryhtyä Uber-kuskiksi päivässä tai parissa.

Uberin kautta taksia voivat ajaa myös useamman auton taksiyritykset, joita Uber kutsuu ”kuljettaja­partnereikseen”. Kuljettajapartnereiden kuskit ovat tällöin työsuhteessa taksiyritykseen, mutta eivät Uberiin.

Lain mukaan taksina käytettävän ajoneuvon katolla tulee olla taksivalo. Jos kyydin hinta ei ole kiinteä, hinnoittelussa on käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta, matkustajalle on esitettävä esimerkkimatkan hinta ja käytössä olla taksimittari.

Lisää turvallisuus­toimintoja

Uber-matka tilataan sovelluksella, johon syötetään lähtöpaikka ja määränpää. Tämän jälkeen saa tietää hinnan. Yhtiön sovelluksella matkan hinta on siis aina tiedossa etukäteen. Matka maksetaan sovelluksella, kun on saavuttu perille.

Uber kertoo lisänneensä sovellukseensa turvallisuustoimintoja. Kaikkia matkoja seurataan gps-paikannuksen avulla. Lisäksi matkustaja voi seurata reittiä reaaliajassa ja jakaa sen omien yhteyshenkilöidensä kanssa. Lisäksi sovellus kertoo kuljettajan nimen, auton mallin ja sen rekisterinumeron.

Matkan lopuksi sekä kuljettaja että matkustaja antavat toisistaan arvion sovellukseen. Yhtiön mukaan jatkuvasti alhaisia arvosanoja saavia kulejttajia tutkitaan tarkemmin.