Hinnastaan huolimatta olut oli jääkiekon MM-kisojen suosikkituote Tampereen Nokia-areenalla. Olutta myytiin kisojen aikana 100 000 litraa. Vaikka tavoitteet täyttyivät, ravintolajätin toimitusjohtajalla on heti tuoreeltaan yksi parannusehdotus.

Aamulehti

Jääkiekon MM-kisat Tampereen Nokia-areenassa on nyt paketoitu, ja ravintolapalveluista huolehtiva ravintolakonserni Noho Partners voi huokaista helpotuksesta. Kisat olivat toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan areenan tähänastisista koitoksista ylivoimaisesti suurin.

”Tunnelmat ovat meilläkin onnelliset, kuten varmaan kaikilla suomalaisilla. Olen tyytyväinen siihen, miten porukkamme pärjäsi kovassa väenpaljoudessa. Kaiken lisäksi myynti vietiin läpi aika pienellä harjoittelulla", Vikström kertoo.

Kaikkiaan juoma- ja ruokarumbaa pyöritti kisoissa yli 600 työntekijän tiimi. Vikström luonnehtii, että henkilökuntaa oli varmasti tarpeeksi. ”On totta kai iso haaste, kun tilaa on rajoitetusti, ja aikaa erätauolla vain 17 minuuttia. Kaikki haluavat ostaa yhtä aikaa.”

Homma osataan

Vikström oli itse lauantaina seuraamassa Ranskassa Pariisissa jalkapallon mestarien liigan loppuottelua.

”Siellä järjestelyt epäonnistuivat maksimaalisesti. Puhuttiin kaaoksesta. Ihmisiä sulloutui tuloväylille. Ottelun alkua jouduttiin siirtämään", Vikström kertoo. ”Kun sitä vertaa suomalaisiin järjestelyihin, voimme olla ylpeitä siitä, miten hienosti osaamme organisoida massatapahtumat. Niidenkin järjestäminen on taiteenlaji ja sen suomalaiset hallitsevat.”

100 000 litraa olutta

Toimitusjohtajan mukaan ravintolakonsernin tärkein tavoite oli, että kisat saadaan vietyä kunnialla läpi. Tämä tavoite onnistui. Rahallinen myynnin tavoite oli viisi miljoonaa euroa, ja sen yli mentiin.

Kisojen suosikkituote oli olut, jota myytiin hulppeat 100 000 litraa. Jo kisojen alussa moni purnasi, etenkin sosiaalisessa mediassa, oluen korkeata hintaa. Oluesta sai Nokia-areenalla pulittaa ainakin 8,9 euroa.

”Olut teki kauppansa, ei sitä paljon jäänyt. Hinta oli asetettu markkinatalouden ehdoilla. Kun on kyse maailmanluokan tapahtumasta, silloin tulee myös ylimääräisiä kustannuksia.”

Hinnoittelu on tällöin automaattisesti korkeampaa.

”On ymmärrettävää, että hinnasta nousi keskustelua, mutta en ole kuullut, että areenalla siitä olisi enää purnattu. Asiakkaat ovat ostaneet kalliit liput otteluun”, Vikström sanoo. ”Pelin tuoksinassa asiakkaan on tärkeää saada olut nopeasti, vaikka hinta olisi totuttua korkeampi.”

Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo, että Suomessa osataan osaamme organisoida massatapahtumat: ”Niidenkin järjestäminen on taiteenlaji ja sen suomalaiset hallitsevat.” Vikström kuvattiin Helsingissä syyskuussa 2020.

Viinikansaakin mukana

Vaikka olutta myyntiin huippumääriä, ei viinirintamallakaan huonosti mennyt. ”Laskujemme mukaan myimme 10 000 pulloa viiniä. Siinä on mukana valko-, puna- ja kuohuviinit sekä samppanjat. Erityisesti viiniä nautittiin aitioissa.”

Samppanjaa areenalla meni 500 pulloa. Komea 12 litran pullo kuohujuomaa luovutettiin kultajoukkueelle. ”Pullon avaamisessa oli ollut vähän haasteita pukuhuoneessa, kun sitä ei meinattu saada auki. Pitäisiköhän pullo toimittaa ensi vuonna valmiiksi avattua”, Vikström naurahtaa.

Ruoista suosituin annos oli areenan oma hampurilainen, jota myytiin 26 000 kappaletta. Pienempään suolaiseen nälkään moni osti popcorneja. ”Vähän yllätyimme, sillä laatikoita meni noin 16 000.”

Kisojen parhaat myyntipäivät olivat lauantait 14. ja 21. toukokuuta sekä sunnuntain 29. toukokuun finaalipäivä. ”Näinä päivinä myynti hipoi 700 000 euroa ja ylitsekin", Vikström kertoo.

Anniskelukatsomoita toiveena

Vuoden päästä edessä on sama ponnistus, kun jääkiekon MM-kisat järjestetään Tampereella ja Latvian Riiassa. Jäikö kisoista nyt jotakin, mitä voisi tehdä paremmin?

”Totta kai koko ajan pitää pystyä parantamaan. On käytävä läpi, mitkä tuotteet olivat erityisen toimivia. Kunhan jääkiekkoliitto on saanut rauhassa juhlia saavutusta, niin sen jälkeen teemme yhteenvedon kokonaisuudesta.”

Vikström mainitsee tuoreeltaan yhden ehdotuksen, joka järjestäjille on tullut. ”Kisavieraat toivovat asiakkaille anniskelukatsomoita. Euroopassa tällaiset ovat nykypäivää. En usko, että Suomi poikkeaisi erityisesti muista maista.”

Kun juhlat on pidetty, niiden jälkeen alkaa heti valmistautuminen seuraaviin kisoihin. ”Tämä on hyvä tapa, kun kaikki on vielä tuoreena mielessä.”

Oikaisu 30.5.2022 kello 20.39: Korjattu yksi sana Vikströmin sitaatissa ja väliotsikossa. Kisavieraat toivovat anniskelukatsomoita. Aiemmin jutussa luki ”anniskeluaitioita”, mutta niitä areenalla on.