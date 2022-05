Tamperelaisyrityksen keksintö pääsi 60 000 tölkin tulikokeeseen MM-kisojen kaljateltoilla – Seuraavaksi tavoitteena on maailman­valloitus: ”Kyllä tämä on globaali tuote ilman muuta”

Tamperelainen Pure Recycle oy on kehittänyt pullonpalautuskoneen, joka mahtuu festarialueiden ja kioskien ahtaisiin tiloihin. Yhtiö uskoo, että idealle on kysyntää niin Suomessa kuin ulkomailla.

Aamulehti

Kaljateltalla jonotetaan molempiin suuntiin: uusia juomia haetaan ja tyhjiä tölkkejä palautetaan panttipisteelle. Maailmanmestaruuskisojen ruuhkaisella fanialueella joka tölkistä saa parin euron pantin.

Puolitäydet juomat ja isokokoiset tölkit heitetään kasseihin odottamaan lajittelua, mutta 0,33-litraiset tölkit sujautetaan roskiksen kokoiseen koneeseen, joka ruttaa alumiinin saman tien littanaksi.

Murskaimen taustalla on Tampereelta ponnistava startup-firma, 2019 perustettu Pure Recycle oy. MM-kisat ovat kierrätysfirman tulikoe, sillä koneita on tuotu jäähalleille ja fanialueille käyttöön. Yhtiö arvioi, että parin viikon aikana pelkästään Rautatienkadun anniskelualueella on palautettu 60 000 pulloa ja tölkkiä.

”Paras mahdollinen painetesti”, arvioi yrityksen operatiivinen johtaja ja idean isä Kari Almen.

Suunnilleen roskakorin kokoinen kone syö muovipullot ja tölkit sisäänsä, tunnistaa ja lajittelee ne sekä lähettää tiedot valtakunnalliseen palautusjärjestelmään. MM-kisoja varten syöttölaitetta muokattiin niin, että se vastaanotti tehokkuuden vuoksi vain pieniä tölkkejä, joita anniskelualueella pääasiassa myytiin.

Pieni ja liikuteltava

Tölkkejä palautetaan jatkuvana virtana, ja anniskelualueen tiskin takana on ahdasta.

Juuri tällaiseen käyttöön keksintö on tarkoitettukin. Tarkoituksena on, että Pure Recyclen laitteita käytettäisiin ainakin festivaaleilla, ravintoloissa ja kioskeissa eli paikoissa, joissa ei ole tilaa täpötäysille pullokasseille, saati sitten isoille, kiinteille kierrätyslaitteistoille.

”Ja jos tarve tulee, laite on helposti liikuteltavissa: pyörät alle ja töpseli irti ja toiseen paikkaan”, toimitusjohtaja Olli Salonen esittelee.

MM-kisoissa myydään pääasiassa pikkutölkkejä, joten sujuvuuden vuoksi laite on säädetty niin, että se vastaanottaa vain niitä mutta nopeammin kuin yleensä. Normaalisti laite syö yhtä lailla isot tölkit ja muovipullot ja erottelee ne materiaalin mukaan.

Kauppojen aulojen palautuspisteiden takana on yleensä linja-auton kokoinen laite, jolla on sadan tonnin hintalappu, Almen vertaa. Pikkuversion hinta liikkuu hänen mukaansa tuhansissa.

Almenin ja Salosen mukaan ideana ei ole siis suoraan kilpailla jo olemassa olevien panttitoimijoiden kanssa vaan täydentää systeemiä.

Mikä? Pure Recycle oy Vuonna 2019 perustettu tamperelaisyritys. Valmistaa pienikokoisia muovipullojen ja tölkkien palautusautomaatteja. Laite tunnistaa, lajittelee ja litistää palautukset jatkoa varten. Vuonna 2020 liikevaihto oli 9 000 euroa ja tappiota 469 000 euroa. Yritys kertoo, että toiminta on kannattavaa vuoden 2022 loppuun mennessä. Kuusi vakituista työntekijää.

1 200 tölkkiä yhteen säkkiin

Almen ja Salonen pitävät valttikorttina sitä, että kun pullot litistetään jo paikan päällä, niitä hakevien autojen ei tarvitse kuljettaa ilmaa lastinaan.

He ovat laskeneet, että jätesäkkiin mahtuu tavallisesti noin 150 tölkkiä, mutta litistettynä jopa 1 200.

Samalla hypätään yhden välivaiheen yli.

”Nämä on jo rekisteröity meidän järjestelmään ja puristettukin jo. Nämä lähtevät vain suoraan paalattavaksi ja myyntiin ulkomaille. Se prosessi suoraviivaistuu todellakin”, Almen kehuu.

Toimitusjohtaja Olli Salonen, idean isä Kari Almen ja huoltotyöntekijä Caius Castren olivat kisateltalla seuraamassa, miten kaikki sujuu.

Idea kuusi vuotta sitten

Almenin mukaan idea syntyi alun perin kuusi vuotta sitten junamatkalla, jolloin logistiikkainsinööri ja ravintoloitsijavaimo miettivät, miksei siideritölkeille ollut siellä kätevää palautuspaikkaa – ja että eikö pienen puristuslaitteen voisi hankkia ravintolaankin.

Idea jäi pariksi vuodeksi hautumaan, ja yritys perustettiin 2019. Ensi kertaa laitteet ovat olleet testikäytössä Noho-ravintolayhtiön ravintoloissa puolitoista vuotta sitten.

Tieto palautuksista lähtee suoraan Suomen Palautuspakkaukselle eli Palpalle, joka hallinnoi Suomen panttijärjestelmää. Järjestelmässä liikkuu vuosittain satoja miljoonia euroja, joten sen mukaan ei pääse noin vain. Pure Recycle hyväksyttiin joukkoon viime marraskuussa.

Yritys on laskenut, että yhteen säkkiin mahtuu reilusti toista tuhatta tölkkiä, kun ne painetaan litteiksi.

Suunta ulkomaille

Kisojen jälkeen yhtiöllä on suuria suunnitelmia. Almenin ja Salosen mukaan sopimuksista neuvotellaan kesän festareiden ja ainakin hotelliketjun, ravintoloiden ja panimoyhtiön kanssa.

Ensi vuonna tarkoitus on kehittää kuluttajamallia, jossa asiakas voisi tyhjentää pullokassinsa sisällön tuttuun tapaan itse.

Tamperelaisyrityksen tähtäimessä on kansainvälinen menestys. Miesten mukaan toimintaa voidaan levittää yhtä lailla maihin, joissa ei ole Suomen kaltaista panttijärjestelmää, sillä alumiini on saatava sielläkin kiertoon.

”Kyllä tämä on globaali tuote ilman muuta.”