Fazer suunnittelee uuden makeistehtaan rakentamista Lahteen

Elintarvikekonserni Fazer suunnittelee mittavaa makeistehdasinvestointia Lahteen.

Fazer on allekirjoittanut Lahden kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen 34 hehtaarin kokoisen tontin varaamisesta makeistehtaalle Pippo-Kujalan teollisuusalueelta. Yhteistyösopimus on osa tehtaan perussuunnitteluvaihetta ja edeltää varsinaista investointipäätöstä, joka on odotettavissa vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Tehdasinvestoinnin edetessä uusi tehdas korvaisi nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa. Toiminta siirtyisi uuteen tehtaaseen vaiheittain vuosien 2025–27 aikana.

Uutinen päivittyy.