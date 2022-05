Pirkanmaalaisyritys kilpailee miljoonien eurojen palkintorahoista Elon Muskin rahoittamassa kilpailussa – Toimitusjohtaja: ”Kyllä tässä ollaan optimisteja, olemme aika pitkällä”

Carbofex valmistaa biohiiltä harvennetuista kuusista Tampereen Hiedanrannassa.

Aamulehti

Pirkanmaalainen biohiiliyritys Carbofex kisaa kymmenistä miljoonista euroista miljardööri Elon Muskin rahoittamassa hiilenpoistokilpailussa.

Kyseessä on ilmastonmuutoksen hillitsemistä tavoitteleva Xprize Carbon Removal -niminen kilpailu, jossa yritysten tai muun kisatiimin on kehitettävä prosessi, joka poistaa ilmakehästä hiilidioksidia vähintään tuhat tonnia vuodessa.

Pääpalkintona on 50 miljoonaa dollaria eli noin 47 miljoonaa euroa. Lisäksi kolmelle muulle tiimille jaetaan yhteensä 30 miljoonaa dollaria, eli noin 28 miljoonaa euroa. Kilpailu on nelivuotinen ja voittaja julistetaan vuonna 2025.

”Ei ole mistään ongintapalkinnosta kyse. Kyllä tässä ollaan optimisteja, olemme aika pitkällä. Toiveikas olen”, Carbofexin perustaja ja toimitusjohtaja Sampo Tukiainen sanoo.

Kilpailun sivuilla kerrotaan, että tarkoitus on rohkaista yrityksiä ja muita tahoja kehittämään tapoja poistaa hiiltä ilmakehästä ja tasapainottamaan hiilen kiertokulkua.

Kilpailuun on rekisteröitynyt yli 1000 yritystä tai muuta tiimiä. Niistä osallistumisehdot on täyttänyt vajaa 300. Ensimmäisessä vaiheessa on esiteltävä vähintään hiilenpoistoratkaisun avainkomponentti.

Lue lisää: Tampereen Hiedanrannassa jylisee biohiilitehdas, joka tuottaa myös hiilidioksidinegatiivista kaukolämpöä – Isoisältä saadut kirjat tekivät Sampo Tukiaisesta hiilen valmistajan

Lue lisää: Sampo Tukiainen kärsi vakavasta ilmastoahdistuksesta ja päätti toimia – Hän valmistaa hiilidioksidia varastoivaa biohiiltä Tampereen Hiedanrannassa

Tuhat tonnia vuodessa

Kilpailun sivuilla painotetaan, että kyseessä ei ole ideakilpailu. Vaatimuksena on, että kehitetty ratkaisu on toimintavalmis kolmen vuoden sisällä.

Tässä Carbofexillä on etumatkaa, sillä sen biohiililaitos Tampereen Hiedanrannassa on toiminut jo vuodesta 2017. ”Olemme poistaneet yli tuhat tonnia hiilidioksidia jo yli kolmen vuoden ajan”, Tukiainen sanoo.

Yrityksen biohiililaitoksen kokonaiskapasiteetti olisi jopa 3000 tonnia vuodessa, mutta viime vuonna päästiin 1500 tonniin.

Carbofexin biohiilitehtaan tekniikka perustuu pyrolyysiin. Talousmetsän harvennuskuusista tehtyä puuhaketta kuumennetaan hapettomasti eli hajotetaan kuivatislaamalla. Lopputuotteena syntyy biohiiltä, lämpöä sekä pyrolyysiöljyä ja -kaasua.

Välillä tuotantoa hidastaa esimerkiksi se, että hake on talvella kosteaa.

Laitos käyttää omaan prosessiinsa syntyvästä kaasusta vajaan kolmanneksen, ja loput myydään Tampereen Sähkölaitokselle kaukolämpöverkkoon. Prosessissa puolet biomassassa olevasta hiilidioksidista mineralisoituu eikä vapaudu enää kiertoon.

Biohiiltä voidaan käyttää esimerkiksi viherrakentamisessa, jolloin hiilidioksidia sidotaan pysyvästi maaperään. Carbofex on myynyt biohiiltään muun muassa Tukholmaan.

Carbofexin tehdas on muuttamassa tänä kesänä Hiedanrannasta Nokian Kolmenkulmaan, jossa sille on valmistumassa uudet tilat.

Virstanpylväspalkintoja

X Prize Foundation on voittoa tavoittelematon järjestö, joka järjestää erilaisia teknologiakilpailuja. Hiilenpoistokilpailun rahoittava Elon Musk on monimiljardööri, joka tunnetaan muun muassa Teslasta ja viimeaikaisista Twitterin ostoaikeistaan.

Lue lisää: Elon Musk: Twitter-kauppa väliaikaisesti jäissä

Lue lisää: Twitteriä havitteleva Elon Musk on myynyt Tesla-osakkeitaan yli kahdeksalla miljardilla dollarilla

Rahaa on jaossa, sillä yhteensä neljä vuotta kestävässä kilpailussa jaetaan myös välipalkintoja.

Huhtikuussa julistettiin ”virstanpylväsvoittajat”. Viisitoista tiimiä eri maista sai kukin miljoona dollaria eli noin 950 000 euroa ilmastonmuutosta hillitsevän teknologian tai innovaation kehittämiseen. Siinä haettiin ratkaisua, jolla voidaan poistaa vuodessa tuhat tonnia hiilidioksidia ilmakehästä.

Esimerkiksi Keniasta palkittiin tiimi, joka kehittää helposti siirrettävää laitteistoa biohiilipohjaisten lannoitteiden valmistamiseen paikallisilla viljelmillä.

Vaikka Carbofexin kohdalle ei ole vielä mätkähtänyt rahaa, se sijoittui kuitenkin 60 parhaan joukkoon virstanpylvässarjassa.