Sähkölaitos rauhoittelee: Tampereen, Pirkkalan ja Ylöjärven kaukolämpö­asiakkaiden huoli on turha, Venäjän maakaasutoimituksilla ei vaikutusta

Ensi talven aikana Tampereen sähkö­laitoksen on tarkoitus ottaa käyttöön sekä Naistenlahti 3 -voimalaitos että Lielahden voimalaitos.

Naistenlahti kolmosen rakentaminen alkoi Tampereella keväällä 2020. Tältä työmaalla näytti viime vuoden kesäkuussa. Voimalaitos on tarkoitus ottaa käyttöön tulevana talvena.

Kaukolämmön toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen, Ylöjärven ja Pirkkalan kaukolämpöverkon alueella. Vaikka maakaasutoimitukset Venäjältä katkeaisivat, kaukolämpöasiakkaiden ei näillä alueilla tarvitse olla huolissaan, vakuuttaa Tampereen sähkölaitos. Energiayhtiö Gasum arvioi keskiviikkona, että Gazprom Exportin kanssa tehtyjen hankintasopimusten mukainen maakaasun tulo Venäjältä loppuu todennäköisesti perjantaina tai lauantaina.

Tampereen sähkölaitos kertoo saaneensa asiasta paljon kysymyksiä. Vastaus on yksiselitteinen: ”Kaukolämpö ei riipu maakaasun tulosta”, sanoo johtaja Jukka Joronen Tampereen sähkölaitoksen energiamarkkinat-yksiköstä.

Huolta on Jorosen tietojen mukaan ollut ainakin Pirkkalan ja Ylöjärven alueilla.

”Ei välttämättä ole ollut tietoa siitä, että olemme keskitetysti samassa verkossa. Meillä on monenlaisia tuotantolaitoksia, ja hyödynnämme eri energialähteitä. Se on juuri kaukolämpö­järjestelmän hyvä puoli, että lämpö voidaan tuottaa missä vaan verkoston alueella. Vaikka oman alueen maakaasulämpökeskus ei ole käytössä, se ei tarkoita, etteikö lämpöä saisi muista lähteistä.”

Kuin suuri kattila

Itse asiassa Tampereen sähkölaitos ei ole käyttänyt maakaasua energiantuotannossaan huhtikuun alun jälkeen. Kaukolämpö on Tampereen sähkölaitoksen päätuote, ja valtaosa sen myymästä kaukolämmöstä syntyy tällä hetkellä kolmessa paikassa: Sarankulman pellettilämpölaitoksessa, Hervannan hakelämpölaitoksessa ja Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa.

Syksyllä alkavalla lämmityskaudella Tampereen sähkölaitos avaa peräti kaksi uutta voimalaitosta.

”Lielahteen tulee varsin iso, 45 megawatin sähkökattila. Sitä rakennetaan syksyllä, ja se otetaan käyttöön joulu–tammikuussa, tavoite on joulukuu”, Joronen kertoo.

Sähkölaitos kuvailee Lielahden laitosta isona vedenkeittimenä, joka lämmittää säiliön vettä silloin, kun sähkö on edullista. Tätä vettä käytetään ikään kuin kaukolämmön akkuna.

Kaukolämmön toimintavarmuuden kannalta vielä oleellisempi on Naistenlahti 3 -biovoimalaitos. Se on Jorosen mukaan isompi kuin nykyiset laitokset yhteensä.

”Naistenlahti 3:n koeajot alkavat jo syksyllä. Tuotannolliseen käyttöön se otetaan talvella, ilman muuta tämän vuoden puolella.”

Maakaasua käytetty kysyntäpiikeissä

Talvella kaukolämpöä ja lämmintä vettä tarvitaan enemmän, ja kylminä kausina myös Tampereen sähkölaitos saattaa päätyä käyttämään maakaasua. Venäläistä maakaasua korvaavaa kaasua on saatavissa esimerkiksi Virosta Balticconnector-putken kautta. Kaasun riittävyyttä koko Euroopan kotitalouksille ja yrityksille pyritään parhaillaan varmistamaan. Torstaina tulleen tiedon mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvottelijat ovat päässeet sopuun ainakin Euroopan kaasuvarastojen täyttämisestä.

Lämmön kysyntäpiikkien aikaan Tampereen seudullakin saatetaan käyttää maakaasua, ei kuitenkaan uudessa Naistenlahti 3 -voimalassa.

”Kovalla pakkasella Naistenlahti 3:ssa ei polteta kaasua, mutta sitä voidaan polttaa huippukuormalaitoksissa, kuten Nekalassa, Hakametsässä ja Ratinanrannassa. Jos kaasun suhteen on toimitusvaikeuksia, sitten on öljynkäyttömahdollisuus”, sanoo Jukka Joronen.

Jos kaasua on tarjolla ja se on edullisempaa kuin öljy, Tampereen sähkölaitos käyttää Jorosen mukaan maakaasua kysyntäpiikkien aikana sen verran, että sen osuus on hieman alle 15 prosenttia käytetyistä polttoaineista.