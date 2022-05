Suomalaisyhtiö pitää mahdollisena, että putkikaasun tulo Venäjältä Suomeen loppuu.

STT

Gasum kertoo vievänsä venäläisen Gazprom Exportin kanssa tehdyn maakaasun hankintasopimuksen välimiesmenettelyyn. Gasum ei hyväksy Gazpromin vaatimusta maksaa kaasu eurojen sijasta ruplissa.

Gasum arvioi, että riski hankintasopimuksen mukaisten maakaasutoimitusten loppumiselle on kasvanut. Yhtiö pitää mahdollisena, että putkikaasun tulo Venäjältä Suomeen loppuu.

”Tässä tilanteessa Gasumilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin viedä hankintasopimus välimiesmenettelyyn. Tulemme tekemään tässä haastavassa tilanteessa kaikkemme, jotta pystymme toimittamaan suomalaisille asiakkaillemme heidän tarvitsemaansa energiaa”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Mika Wiljanen tiedotteessa.

Gasumilla on Gazprom Exportin kanssa pitkäaikainen maakaasun hankintasopimus. Yhtiöt ovat neuvotelleet sopimukseen liittyvistä yksityiskohdista viime syksystä lähtien.

Suomalaisyhtiön mukaan Gazprom esitti viime kuussa vaateen, jossa hankintasopimuksessa sovitut maksut tulisi jatkossa maksaa eurojen sijaan ruplissa. Tämän lisäksi Gazprom on esittänyt Gasumille muitakin sopimukseen liittyviä vaateita.

Gasum korostaa, ettei yhtiö hyväksy ruplamaksuja tai ehdotettuja maksujärjestelyjä. Yhtiöillä on myös merkittäviä erimielisyyksiä, jotka liittyvät muihin sopimuksen perusteella esitettyihin vaateisiin.

Kaasutoimitusten loppumiseen on varauduttu

Gasum kertoo varautuneensa mahdolliseen kaasutoimitusten loppumiseen yhdessä asiakkaidensa sekä kansallisesta huoltovarmuudesta vastaavien viranomaisten kanssa.

Alkavalla kesäkaudella Gasum pyrkii varmistamaan suomalaisten maakaasuasiakkaidensa kaasun saatavuuden Virosta Suomeen kulkevan Balticconnector-yhdysputken kautta muista hankintalähteistä.

Gasum varoittaa kuitenkin, että siirtokapasiteettiin liittyvät rajoitteet voivat tehdä tästä haasteellista.

Suomessa kaasusta riippuvaisimpia ovat monet teollisuuslaitokset, kuten Nesteen öljynjalostamo Porvoossa. Sen sijaan energiantuotannossa kaasu on korvattavissa, ja kotitalouksissa kaasua käytetään vain vähän.

Gazprom vaatii ruplamaksuja kaikkialla EU:ssa

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on kertonut aiemmin Suomen valtion linjanneen omistajakantanaan, että Gasum ei maksa venäläisille sopimuskumppaneille ruplissa.

Gazprom on vaatinut lukuisilta sopimuskumppaneiltaan EU-maissa maksuja ruplissa. Yhtiö on asettanut takarajaksi perjantain, jolloin viimeistään kaasun ostajien on ilmoitettava, hyväksyvätkö ne Gazpromin ehdot.

Venäjä katkaisi jo huhtikuussa kaasutoimitukset Bulgariaan ja Puolaan, koska nämä eivät suostuneet maksamaan kaasustaan ruplissa.