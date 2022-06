Tampelaisyritys Core HW aikoo tehdä valtavan kasvupompun: vain neljässä vuodessa peräti 100 miljoonan liikevaihtoon

Tamperelaisyhtiö on yksi harvoista kotimaisista omien mikropiirikomponenttien kehittäjistä.

Tamperelainen Core HW -yhtiö aikoo kasvaa vuoteen 2026 mennessä 100 miljoonan euron liikevaihdon yritykseksi. Niin sanotun esineiden internetin sovelluksiin langatonta teknologiaa kehittävä Core HW on myös yksi harvoista omia mikropiirejä kehittävistä suomalaisyhtiöistä.

Esineiden internetillä tarkoitetaan internetin avulla toimivaa, erilaisten laitteiden ja muiden esineiden välistä tietoverkkoa, jossa esineet ovat yhteydessä toisiinsa ja kommunikoivat keskenään.

Entisiä nokialaisia

EU-maat kurovat umpeen Aasian ja Amerikan etumatkaa puolijohteissa, ja se näkyy EU:n rahoituksessa puolijohdevalmistukseen. Suomessa mikropiirikomponentteja kehitetään esimerkiksi Tampereen yliopiston ja Nokian vetämässä järjestelmäpiirihankkeessa. Core HW on ollut siinä mukana.

Teollisuuden sisätilapaikannusteknologioissa Core HW tavoittelee yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan Tomi-Pekka Takalon mukaan jopa johtavaa asemaa maailmanmarkkinoilla. Hän on yksi monista pitkän linjan Nokia-taustaisista tamperelaisista yritysjohtajista.

”Suomessa on yli tuhat [integroitujen virtapiirien] ic-suunnittelijaa, ja heistä valtaosa on entisiä nokialaisia, mutta on Suomessa myös isoja kansainvälisten yritysten suunnitteluyksiköitä”, hän sanoo.

Core HW -yhtiön lähivuosien kasvuveturin pitäisi olla yhtiön kehittämä rf-radiotaajuusteknologiaan perustuva, Bluetooth-pohjainen sisätilapaikannuksessa tarvittavien mikropiiri- ja antennikomponenttien valmistus. Lisäksi yhtiö myy suunnittelupalveluita muun muassa laitevalmistajille, piirisarja- ja moduulivalmistajille sekä langattoman teknologian laiteyhtiöille, jotka tarjoavat esineiden internetiin liittyviä ratkaisuja.

Sisäpaikannukselle on paljon sovelluskohteita. Sitä hyödynnetään teollisuuden ohella esimerkiksi logistiikkakeskuksissa, varastoissa, sairaaloissa, tukku- ja vähittäiskaupassa ja maatiloilla. Tarkalla sisätilapaikannusteknologialla voidaan todennäköisesti joskus auttaa hallitsemaan myös pandemioita.

Yhtiö suunnittelee tuotteita, mutta niiden valmistuksen se ulkoistaa yhteistyökumppaneilleen.

Paju Virtanen työskentelee Core HW:n laboratoriossa.

Valmistusketju on monimutkainen

Yhtiön tuotteiden valmistusketju on monimutkainen kokonaisuus. Sen sisätilapaikannusteknologioiden ytimessä on Bluetooth 5.1. -standardiin optimoitu 16-porttinen antennikytkin, jossa on yhtiön patentoimaa teknologiaa. Mikropiirin ohella yhtiö on kehittänyt antenniryhmiä, joita se myy yhdessä antennikytkimien kanssa. Yhtiö myy myös kehittämiensä algoritmien ja ohjelmistojen lisenssejä.

Mikropiirituotteeseen tarvittavat piikiekot se ostaa isolta kansainväliseltä puolijohdevalmistajalta. Core HW on ulkoistanut seuraavankin työvaiheen eli piikiekon sahauksen, pakkauksen ja testauksen.

Core HW:n loppuasiakas eli paikannusjärjestelmiä toimittava yhtiö lisää lopulliseen sisäpaikannusjärjestelmään omat ohjelmistonsa ja ”rautansa” – eli siruja, piirilevyjä sekä mekaanisia osia – ja lopuksi koteloi tuotteen sekä testaa sen vielä uudelleen.

Core HW kehittää rf-kytkimen ohella omia integroituja piipohjaisia puolijohdeantenneja, joilla korvataan markkinoita dominoivat keraamiset antennit. Antenniteknologiaansa yhtiöllä on myös omia patentteja.

Takalo sanoo, että yhtiö ei pysty hinnalla kilpailemaan antennin puolijohdemarkkinoilla ”suurten pelurien kanssa”. Niillä on pienemmät tuotanto- ja jakelukustannukset kokonsa vuoksi.

”Meidän täytyy tuoda markkinoille uusia, suuren lisäarvon ratkaisuja, joista asiakkaat ovat valmiit maksamaan”, hän sanoo.

Markkina on valtava

Tieto- ja viestintäteknologia-alan johtavan markkina­konsulttiyhtiön Gartnerin mukaan maailmalla sisäpaikannusmarkkina on tällä hetkellä noin viisi miljardia dollaria, mutta se kasvaa vuoteen 2030 mennessä 55 miljardiin dollariin eli runsaaseen 51 miljardiin euroon.

Maailmalla on jo käytössä sisäpaikannusjärjestelmiä. Paikannusteknologia on myös Applen puhelimissa. Se perustuu ultralaajakaistateknologiaan (UBW), joka mahdollistaa noin 2,5 metrin sisäpaikannustarkkuuden.

”Olemme saavuttaneet omalla Bluetooth-pohjaisella paikannuksella jo 15 senttimetrin tarkkuuden. Asiakaspalautteen mukaan se on paras tällä hetkellä maailmassa”, Takalo sanoo.

Takalon mukaan Bluetooth-teknologia on paikannuksessa 5–10 kertaa edullisempi kuin UWB ja kuluttaa virtaa 10 kertaa vähemmän kuin UWB.

”Molemmille ratkaisuille on silti tilaa markkinoilla, ja kummankin standardointi on pitkällä”, hän sanoo.

Core HW:n loppuasiakkaita ovat muun muassa isot paikannusjärjestelmiä myyvät yhtiöt, jotka komponenttien oston ohella lisensoivat Core HW:n algoritmeja ja ohjelmistoja. Yhtiöllä on jo useita sopimusasiakkaita.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 7 miljoonaa euroa ja tulos 330 000 euroa miinuksella. Yhtiö on investoinut voimakkaasti ja palkannut lisää väkeä. Työntekijöitä on nyt 75, ja heistä 90 prosenttia on koulutukseltaan vähintään diplomi-insinöörejä – neljännes jopa tohtoreita. Viime vuonna tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokustannusten osuus liikevaihdosta oli 47 prosenttia, mutta tänä vuonna niiden osuus supistuu merkittävästi.

Core HW -yhtiössä työskentelevät muiden muassa komponenttiliiketoiminnan vetäjä Mika Jäsberg, toimitusjohtaja Tomi-Pekka Takalo ja pääsuunnittelija Hans Herzog.

Pandemia ja sirupula hidastanut

Koronaepidemia vaikeutti viime vuonna Takalon mukaan yhtiön liiketoimintaa muun muassa asiakashankinnassa. Puolijohdepula oli toinen haitta. Kun puolijohteita sai hänen mukaansa aiemmin 16 viikossa, repesi toimitusaika viime vuonna 60 viikkoon.

”Korona ja sirupula ovat hidastaneet 1,5 vuodella paikannusjärjestelmän kaupallistamista. Ne ovat hidastaneet myös asiakkaittemme tuoteprojekteja, koska hekään eivät ole saaneet kaikkia tarvitsemiaan komponentteja”, Takalo sanoo.

Maailmalla on hänen mukaansa pulaa myös paikannusjärjestelmien koteloinnin ja paketoinnin tuotantotestauksesta. Se on aiheuttanut hankalia saatavuus- ja logistiikkaongelmia kaikille alan yhtiöille.

Yhtiö on testauttanut tuotteitaan Ranskassa. Testaajia on myös Aasiassa, ja jatkossa Core HW aikoo optimoida tuotantotestauksen kustannuksia.

Yhtiöllä on jo useita asiakassopimuksia valmiina. Takalon mukaan muutaman kymmenen asiakkaan kanssa on lisäksi neuvottelut käynnissä.

Osalle asiakkaista yhtiö myy komponentit suoraan, mutta valtaosalle komponentit menevät jakeluyhtiöiden kautta. Core HW:lla on jakelusopimus muun muassa globaalin Digikeyn sekä useiden maakohtaisten jakelijoiden kanssa.

Kovat kasvutavoitteet

Core HW:lla on kunnianhimoiset kasvutavoitteet. Ne tietävät miljoonien eurojen lisäinvestointeja seuraavien vuosien aikana, ja yhtiön rahoituspohjaakin on vahvistettava.

”Meillä pitäisi olla jo 10 omaa komponenttituoteperhettä esineiden internetiin ja langattomaan viestintään. Piipohjainen antennimme mahdollistaa useiden uusien tuoteperheiden kehittämisen”, hän sanoo.

Yhtiöllä on tuotekehityksessä tulossa kaksi uutta esineiden internetiin liittyvää komponenttia, mutta sen tarkemmin niistä ei tässä vaiheessa haluta puhua.

Yhtiön pääomistaja on 61 prosentin osuudella sijoitusyhtiö Panostaja. Tämä tamperelaisyhtiö on Nasdaq Helsingin First North -listalla. Vähemmistöomistajina Core HW:ssa on viisi perustaja-osakasta ja seitsemän muuta yksityishenkilöä. Heillä on yhteensä 39 prosenttia osakkeista.

”Tulorahoituksemme ei riitä tarvitsemiemme investointien rahoittamiseen. Siksi haemme rahoituskumppaniksi kansainvälistä pääomasijoittajia, joilla on puolijohdealan osaamista. Maailmalla on tällaisia sijoittajia, ja muutaman kanssa keskustelut ovat käynnissä”, hän sanoo.

”Emme ole siis myymässä yritystä, vaan haemme vain rahoitusta”, hän täsmentää.

Tomi-Pekka Takalon mukaan Core HW tarvitsee lisärahoitusta tuotekehitykseen ja myyntiverkoston vahvistamiseen.