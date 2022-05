Varman toimitusjohtaja Risto Murto: Työeläke­järjestelmän ongelmat ovat ratkaistavissa – Yrittäjä­eläkkeissä rahoitusvaje on niin suuri, että järjestelmää tuskin saadaan uudistettua

Tampereella maanantaina vieraillut toimitusjohtaja Risto Murto sanoo, että työeläkejärjestelmän ongelmat ovat ratkaistavissa, ja se on hyvässä kunnossa. Huolta aiheuttavat nuorten aikuisten mielenterveys ja alhainen syntyvyys.

Suomalainen työeläkejärjestelmä on hyvässä kunnossa ja nyt tiedossa olevat ongelmat ovat ratkaistavissa.

”Historiassa olemme hoitaneet isompiakin haasteita työeläkejärjestelmässä", on maanantaina Tampereella vierailleen, Suomen suurimpiin kuuluvan työeläkevakuuttajan Varman toimitusjohtajan Risto Murron näkemys.

Viesti on aika eri kuin se, mikä arkikeskustelussa usein kuullaan. Nuoret työelämänsä alussa olevat ovat tottuneet jo ajattelemaan, että eläkkeelle pääsee yhä myöhemmin, eikä eläkkeille löydy maksajia.

Murto sanoo, että nuorten näkökulmasta on totta, että eläkkeelle pääsee myöhemmin, mutta koska elinikä on kasvussa, kyse on positiivisesta ongelmasta.

Hän luettelee useita syitä optimismiin: ”Sijoitusten tuotot ovat olleet hyvät kymmenen vuotta, työllisyys on kehittynyt hyvin ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat tulleet alaspäin.”

Eläkejärjestelmässä on kuitenkin myös ongelmansa, joista isoin on Murron mukaan yhä vähenevä syntyvyys. Vuodesta 2010 alkanut syntyvyyden lasku näyttää jatkuvan, vaikka pari koronavuotta lisäsivät syntyvyyttä.

Syntyvyyden aiheuttamat haasteet näkyvät vasta kolmenkymmenen vuoden kuluttua, mutta tuottavat kestävyysvajetta vuosikymmenien päähän.

Nuorten eläkkeissä korostuu mielenterveys

Murron mukaan työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet merkittävästi. Vuodesta 2011 vuoteen 2021 väheni työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden määrä lähes 40 prosenttia ja työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain siirtyvien määrä neljänneksen. ”Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrän mittavampi lasku siirtyvien määrään verrattuna selittyy sillä, että näiden vuosien välillä lukuisat 90-luvun laman aikana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet henkilöt saavuttivat vanhuuseläkeiän”, Murto tarkentaa.

Tämän vuoden alussa käyrä on kääntynyt ainakin hetkellisesti ylöspäin. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana työkyvyttömyyseläkehakemuksia oli seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Hakemusten syissä painottuvat alle 55-vuotiailla mielenterveyden syyt ja sitä vanhemmilla tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Sairauspäivärahoissa mielenterveyssyyt ovat ylittäneet tuki- ja liikuntaelinten sairaudet tällä vuosikymmenellä.

Murto sanoo, ettei kolmesta kuukaudesta ole syytä tehdä johtopäätöstä, että trendi olisi muuttumassa. Hän kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että alle 35-vuotiailla mielenterveyssyyt ovat ylivoimaisesti isoin työkyvyttömyyseläkkeen syy.

”Silmiinpistävää on mielenterveysongelmien vyöryminen työpaikoille ja sairauspäivärahoihin ja varsinkin nuorten ihmisten työkyvyttömyyseläkkeisiin mukaan lukien määräaikaiset ja kuntoutukset.”

Murto sanoo, ettei trendiin ole selkeää selittävää tekijää. Hän myös korostaa, että he jotka mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle päätyvät, eivät sairautensa vuoksi ole työkykyisiä.

Varman sijoitusten tuotto ylti viime vuonna ennätykseen.

Sijoituksissa viime vuosi historian paras

Sijoituksissa viime vuosi oli hyvä, ja Varma teki historiansa parhaan sijoitustuloksen. Helmikuussa julkaistun, viime vuoden tuloksen mukaan sijoitusten tuotto oli 18,5 prosenttia.

Vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin tulos kertoo, että vuodesta 2009 Varman sijoitusten kumulatiiviset tuotot olivat 141,6 prosenttia eli 35,3 miljardia euroa. Tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana sijoitukset olivat 1,9 prosenttia miinuksella ja sijoitusten markkina arvo oli maaliskuun lopussa 57,6 miljardia euroa.

Talouden näkymät ovat kuitenkin sumeat. Kiinassa koronapandemia on ottanut uutta vauhtia, ja talouden näkymät ovat heikot. Yhdysvalloissa inflaatio on kiihtynyt tavalla, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin. Kun inflaation vuoksi korkoja nostetaan, talouskasvussa otetaan takapakkia. Kun vielä Ukrainan sodan vaikutukset Euroopan talouteen ovat isot, talouden näkymiä on erittäin vaikea ellei mahdoton ennustaa.

Murto sanoo, että on ”syytä olla vähän varovainen.”

Yrittäjien eläkejärjestelmä remontin tarpeessa

Kun Murrolta kysyy, missä ovat isoimmat eläkejärjestelmän korjaustarpeet, hän nostaa ykköseksi yrittäjien eläketurvan. Nykysysteemissä nyt yrittäjien maksamat eläkemaksut menevät suoraan eläkkeiden maksuun eikä saadut maksut riitä kattamaan maksettavia eläkkeitä. 400 miljoonan euron vaje paikataan valtion kassasta.

Murto kannattaa mallia, jossa olisi jokin pakollinen kollektiivinen peruseläke ja sen päälle yrittäjä voisi halutessaan parantaa eläkettään vapaaehtoisella vakuutuksella. Se kuitenkin tarkoittaisi nykyistä suurempia eläkemaksuja, mikä ei liene realistinen vaihtoehto.

”Tähän me tulemme käytännössä kompastumaan.” Hän sanoo, että kyse on puhtaasta spekulaatiosta, koska vaje on niin suuri, ettei korjauksia ole näkyvissä.

”Olen valitettavasta aika pessimistinen, että tekisimme isoa uudistusta lähivuosina. Lyhyen tähtäimen odotus on, että työtulon asetannassa olisi selkeämmät säännöt.”

Tässä on myös näkyvissä edistystä, sillä sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla lakiesitys, jossa työtulon seurantaan ja asettamiseen on tulossa nykyistä selkeämpi sekä työeläkeyhtiöitä että yrittäjiä koskeva säännöstö.

Lakiluonnos on lausunnoilla ja tulee sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan hallituksen käsittelyyn viikolla 24.