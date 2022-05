Tampereen Stockmannille tulee Helsingistä tuttu käytettyjen vaatteiden myymälä

Reloven perustaja Noora Hautakangas sanoo, että taustalla vaikuttivat asiakkaiden toiveet, mutta myös se, että hän on asunut Tampereella.

Tampereen Stockmannille avautuu käytettyjen vaatteiden myymälä ja ravintola-kahvila. Laadukkaiden, käytettyjen vaatteiden myyntiin erikoistunut Relove avaa marraskuussa tavaratalon kolmannessa kerroksessa. Aukioloajat ovat samat kuin tavaratalollakin.

Käytettyjen vaatteiden myymälän ja kahvilan lisäksi tulee pop up -myyntipaikkoja pienyrittäjille. Konsepti on siten sama kuin yrityksen Helsingin Stockmannin myymälässä.

”On ollut iso steppi, kun olemme hypänneet kivijalasta ison toimijan kanssa samoihin tiloihin. Olemme joutunut miettimään paljon erilaisia asioita, mutta kaikki on mennyt todella, todella hyvin”, yrityksen perustaja Noora Hautakangas sanoo

Tavaratalomyymälän lisäksi Relovella on kivijalkamyymälät Helsingin Punavuoressa ja Töölössä.

Tampereelle laajentumisesta toiveita

Tampereelle tuloon on useitakin syitä. Hautakangas kertoo, että Helsingin myymälöissä on käynyt paljon tamperelaisia asiakkaita, ja he ovat esittäneet toiveen laajentumisesta.

Myös Tampereen Stockmannin tavaratalon johtaja Niina Suikki-Ndoye sanoo tiedotteessa, että Helsingistä tuttua konseptia on odotettu myös Tampereelle. ”Relove tuo putiikinomaisen tunnelman tavaratalon sisälle”, hän kuvailee.

Loikkaan Tampereelle vaikuttaa myös se, että vuoden jatkunut yhteistyö Stockmannin kanssa on sujunut hyvin ja siitä on Hautakankaan mukaan ollut hyötyä molemmille osapuolille. Merkitystä on silläkin, että Hautakangas on asunut nuoruutensa Tampereella.

”Kävin Tykin (Tampereen yhteiskoulun lukion) siellä. Tampere on hyvin tuttu kaupunki ja kakkoskotikaupunki. Sen takia olen todella innoissani tästä.”

Hinnoittelustudion kautta myyntiin

Helsingissä Relove toimii niin, että vaatteitaan myyntiin haluava asiakas vie ne hinnoittelustudiolle. Sieltä vaatteet tarkastetaan, hinnoitellaan ja lähetetään eri Helsingin myymälöihin.

Hautakangas sanoo, että myös Tampereelle on tulossa samanlainen toimintatapa. Mahdollista on myös, että vaatteita lähetetään myytäväksi toiseen kaupunkiin, vaikka päämarkkina on kuitenkin Tampereella.

”Tämä on meille iso satsaus kun lähdemme toiseen kaupunkiin. Varmasti vielä jumppaillaan ja testataan, kun on erilaisia vaihtoehtoja.”

Myytäville vaatteille ei ole merkki- tai brändivaatimuksia, mutta tuotteiden pitää olla puhtaita, hyväkuntoisia ja sesonkiin sopivia.

”Tuo sellaista, mitä itsekin haluaisit ilolla ostaa.”

Myös kahvila ja oma keittiö

Stockmannille tulee Relovelle myös oma keittiö, jossa valmistetaan leivonnaisia, aamiaista ja lounasta. Hautakangas sanoo, että kahvila on tärkeä osa konseptia, johon panostetaan vahvasti.

Relovella on tällä hetkellä töissä noin 60 henkilöä. Hautakangas sanoo, että työntekijöitä tarvitaan, koska paljon tehdään käsityönä: vaatteiden tarkastus, hinnoittelua ja myös kahvilan tuotteet.

Tampereelle tulevasta lisähenkilöstön määrästä ei vielä ole tehty päätöstä. Tarvittavan henkilökunnan määrä on kuitenkin toisella kymmenellä.

Rekrytoinnit tehdään henkilöstöyrityksen kautta ja ne alkavat lähiaikoina.