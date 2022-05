Tallinnan ruokakaupoissa hinnat ovat jo lähellä Tampereen hintoja. Isosta oluestakin pyydetään taas jo kahdeksan euroa. Vaikuttaa siltä, että ainoa rajua inflaatiota vastaan taistellut on väkevä alkoholi, kirjoittaa Seppo Roth.

Viron 19 prosentin vuosi-inflaatio on todella paha paikka Viron vähäosaisille. Erityisesti, kun kovin hinnannousu kohdistuu välttämättömiin asioihin: sähköön, kaasuun ja polttoaineisiin.

Mutta kyllä sen turistikin huomaa. Kävin toukokuun ensimmäisellä viikolla Tallinnassa. Ensimmäiseksi noteerasin huoltoaseman bensan hinnat. Takavuosina autoilija säästi lähes puolet tankatessaan Tallinnassa. Nyt bensalitra siellä maksaa 1,9 euroa ja suhteellinen ero on kutistunut pieneksi.

Ruokakaupassa ollaan jo lähellä Tampereen hintoja. Erityisesti tuore kala, juustot ja hedelmät ovat kallistuneet.

Oluttölkin hintaan on jostain tullut äkkiä parikymmentä senttiä lisää. Raatihuoneentorilla isosta oluesta (0,5 l) kehdataan taas pyytää jopa kahdeksan euroa. Hotellihinnoissa ei näin sesongin alussa ole vielä nousupiikkiä.

Suomalaisilla oli Tallinnassa votkaturistien maine. Viron itsenäistymisen jälkeen edulliset hinnat ja vuosi vuodelta paraneva tarjonta houkuttelivat suomalaisia tuomaan viinan lisäksi myös esimerkiksi elintarvikkeita ja kulutustavaraa.

Nyt näyttää siltä, että rajua inflaatiota vastaan on Tallinnassa taistellut vain väkevä alkoholi, jonka hinta on entisellään. Ilmeisesti jatkossa turistin kannattaa tuoda taas vain vodkaa. Alkosta saa “bulkkiviinaa” 0,5 litran annoksen 14–15 eurolla. Tallinnassa se on 6–7 euroa.

Hyvin menee myös lonkeron ystävillä. Laatikollinen 5,5-prosenttista klassikkolonkeroa irtoaa vaikka laivan myymälästä 23,50 eurolla. Suomessa vastaava määrä maksaa yli 60 euroa.

