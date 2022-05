Kansainvälisen logistiikkajätin suurterminaali avataan Lempäälässä – Tältä 25 miljoonaa maksava alue nyt näyttää

DB Schenkerin Tampereen alueterminaalissa vietetään avajaisia torstaina. Kuljetustoiminta alkaa vasta parin kuukauden koulutusten ja varustelun jälkeen.

Tampereen alueterminaalissa on tilaa lähes 18 000 neliömetriä ja siellä tulee työskentelemään yli 300 henkilöä liikennöitsijät mukaan lukien.

Arttu Wiskari on pääesiintyjänä, ja Simo Frangén juontaa, kun kansainvälinen logistiikkajätti DB Schenker viettää torstaina uuden terminaalinsa avajaisia Lempäälässä. Tampereen alueterminaalissa on tilaa lähes 18 000 neliömetriä ja siellä tulee työskentelemään yli 300 henkilöä liikennöitsijät mukaan lukien.

Vaikka kyse on noin 25 miljoonan euron investoinnista, jonka läpi voi kulkea 5 500 tavaralähetystä vuorokaudessa, nousee haastattelussa tuotantoalueen johtajan ja rakennushankkeen vetäjän Mika Kinnusen kanssa hyvin tavallinen ja supisuomalainen asia. ”Työntekijät saavat nyt saunan, mitä heillä ei ole ennen ollut.”

Kinnusen mukaan uuteen terminaaliin on rakennettu liikennöitsijöiden kuljettajille lentokenttätyyppinen loungetila, missä on saunan lisäksi muun muassa sohvia ja lepohuone. DB Schenkerin omat työntekijät saavat Kinnusen mukaan uudessa rakennuksessa entistä enemmän avaruutta ja valoisuutta.

Toimitusjohtaja Petteri Nurmi ja Tampereen aluejohtaja Mika Kinnunen kuvattiin Lempäälässä alueterminaalin avajaispäivänä.

Mikä? DB Schenkerin Tampereen seudun alueterminaali Investoinnin arvo noin 25 miljoonaa euroa. Lähes 18 000 neliömetrin terminaalissa on lämmintä tilaa 12 000 neliömetriä ja lämmittämätöntä lastaustilaa 3 900 neliömetrin ulkohallissa. Kalusto: Noin 100 autoa yhteensä, 20 trukkia, 13 lavansiirtovaunua, 2 pyöräkuormaajaa. 5 täyssähkökuorma-autoa. Henkilöstöä yhteensä yli 300, joista DB Schenkerin omaa henkilöstöä 130. Rakennushankkeen toteutti lempääläläinen Teräselementti Oy.

Voi nousta Suomen toiseksi suurimmaksi

Schenker Oy:n toimitusjohtaja Petteri Nurmi kuvaa Tampereen alueterminaalia huomattavaksi etapiksi yritykselle. ”Se on meidän kolmanneksi suurin terminaalimme Suomessa. Saattaa olla, että siitä tulee toiseksi suurin.”

Nurmi viittaa siihen, että Lempäälän terminaaliin yhdistetään yrityksen Hervannan ja Hämeenlinnan terminaalien toiminnot heinäkuun ja elokuun lopussa. Hervannan kiinteistö on myynnissä, ja Hämeenlinnassa Schenker oli vuokralla. Nurmen mukaan muutto pois Hervannan 40 vuotta vanhasta terminaalista parantaa myös yrityksen työnantajakuvaa ja -imagoa.

Hänen mielestään Lempäälän terminaali-investointi on Suomen mittakaavassa hyvin merkittävä. ”Paljon suurempia ei synny kuin pääkaupunkiseudulle.”

DB Schenkerillä on tällä hetkellä Lempäälää suuremmat terminaalit pääkaupunkiseudulla Vantaalla ja Turun seudulla Liedossa. Lempäälällä on mahdollisuus nousta koossa Turun ohi.

Suurinvestoinnilla haetaan markkinaosuuden kasvua. ”Näemme potentiaalia kasvaa huomattavasti Pirkanmaalla”, Nurmi toteaa.

Mikä? DB Schenker Saksan valtion omistama tavarankuljetus- ja logistiikkayhtiöryhmä. Suomen tytäryhtiö Schenker Oy. Noin 76 100 työntekijää. Noin 1 850 toimipistettä yli 130 maassa.

DB Schenker aloittaa Lempäälän terminaalista sähköisen jakelun Tampereen keskustaan heinäkuun lopussa viidellä täyssähkökuorma-autolla. "Olen siitä erityisen ylpeä, sillä se on iso satsaus meiltä ja konkreettinen teko päästöjen vähentämisessä”, Kinnunen sanoo.

5 500 lähetystä päivässä

Lempäälässä on niin sanottu läpivirtausterminaali eli siellä ei varastoida tavaraa, vaan se jatkaa saman tien eteenpäin. Lähetyksiä arvioidaan olevan noin 5 500 vuorokaudessa. Nyt Hervannassa on noin 4 000 saapuvaa lähetystä ja 1 700 lähtevää lähetystä päivässä. Hämeenlinnassa määrät ovat noin 600 saapuvaa ja 400 lähtevää. Lähetys voi koostua useasta kollista, ja se voi painaa kaikkea yhdestä kilosta kymmeniin tonneihin. Kolli on matka- tai rahtitavaran kuljetusyksikkö, se voi olla esimerkiksi pahvilaatikko.

Mitä tavaraa uuden jättiterminaalin läpi siten käytännössä kulkee? Nurmen mukaan yritys kuljettaa erilaisia teollisuuden keskusliikkeiden tarvitsemia tavaroita, mutta myös teollisuudelle ja yksityishenkilöille meneviä tavaroita. Tällä hetkellä verkostossa liikkuu paljon kevääseen, kesään ja rakentamiseen liittyvää tavaraa. ”Kuljettamiamme tavaroita nähdään usein kotona ja kaupoissa”, Nurmi sanoo.

Milloin terminaali sitten pääsee täyteen vauhtiin? Kinnusen mukaan ensin terminaali varustellaan tietotekniikalla ja henkilöstöä koulutetaan noin kahden kuukauden ajan. Kun sekä Hervanta ja Hämeenlinna ovat siirtyneet Lempäälään, eletään hänen mukaansa syyskuun puoliväliä.