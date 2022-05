OP Tampereen tulos pieneni alkuvuonna – Korkosuojauksen kasvu kovassa nousussa

Keskiviikkona alkuvuoden tuloksensa julkistanut Tampereen Seudun Osuuspankki kertoo taloyhtiölainojen korkosuojauksen olevan huimassa kasvussa. Myös asuntolainoja korkosuojataan yhä enemmän.

Aamulehti

Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi–maaliskuussa 5,4 miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin 6,3 miljoonaa euroa. Tuloksen 14,1 prosentin pienenemistä selittää pankin mukaan kasvaneet viranomaismaksut, pankin sijoitusomaisuuteen tehty arvonalennuskirjaus sekä kasvaneen henkilöstömäärän takia lisääntyneet henkilöstökulut.

”Vuosi alkoi hyvinkin positiivisissa merkeissä, asuntokauppa ja sijoituskauppa menivät erittäin hyvin”, toimitusjohtaja Jani Vilpponen sanoo Aamulehdelle.

”Ukrainan kriisin huolet eivät vielä heijastuneet ensimmäiselle kvartaalille.”

OP Tampereen myöntämien asuntolainojen määrä kasvaa edelleen, vaikka asuntolainahakemuksia tuli vuodentakaista vähemmän. Lievää pudotusta hakemuksissa oli jo ennen Ukrainan sodan alkamista. OP Tampere myönsi uusia asuntoluottoja tammi–maaliskuussa 14 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Keskimääräinen asuntolaina oli 154 000 euroa. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 95 miljoonaa euroa eli 3,9 prosenttia.

Lue lisää: Asuntokaupassa käänne Tampereella: lainahakemusten määrä notkahti heti, kun sota alkoi – ”Siitä ei ole kahta sanaa”

Vilpposen mukaan Venäjän hyökkäys näkyi sokkina asuntoluottojen kysynnässä ja asuntokaupassa. Tilanne alkoi kuitenkin normalisoitua muutaman viikon kuluessa hyökkäyksen alusta. Sota aiheutti Vilpposen mielestä ison notkahduksen kuluttajien luottamukseen, vaikka kulutuskäyttäytymisessä se ei näy ainakaan OP:n korttimaksudatan perusteella.

”Uskon kyllä, että jonkin verran riskinottohalukkuus on pienentynyt. Joitain investointeja ehkä lykätään ja pohditaan, että miltä maailma näyttää.” Samaa pohdintaa voi Vilpposen mukaan aiheuttaa korkojen ennustettu nousu.

Lue lisää: Asuntolaina kallistuu: viitekorko pysynyt plussalla jo päiviä – katso, miten koronnousu vaikuttaa lainasi kuukausierään

Korkosuojauksen suosio kasvussa

Korkojen odotettu nousu on näkynyt lainojen korkosuojausten kasvussa. OP Tampereen uusista asuntoluotoista hieman yli 50 prosenttia on suojattu korkojen nousun varalta, mikä on noin 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Taloyhtiölainoissa korkosuojauksia tehtiin tammi–maaliskuussa jopa 62,5 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Asunto-osakeyhtiöluottoja nostettiin OP Tampereesta tammi–maaliskuussa 57,6 miljoonaa euroa, mikä oli 61,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

”Kiinnostus korkosuojausratkaisuihin on kasvanut nyt, kun markkinakorko on noussut ja yli 12 kuukauden euribor on plussalla. Nyt ennustetaan, että ollaan 1,5–2 prosentin tasolla ensi vuoden aikana.”

Lue lisää: Yksi kuva näyttää, miksi suomalaiset kärsisivät korkojen noususta muita eurooppalaisia enemmän

Lue lisää: Asuntolainat kallistumassa selvästi lähivuosina: "Olisi hyvä varautua 2–3 prosentin korkoon" – Katso laskurista, kuinka paljon kuukausikulusi nousevat

Asuntokauppa rauhoittunut

OP Tampere kertoo, että Tampereen seudulla on tehty asuntokauppaa tammi–maaliskuussa noin 15 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten. Uusien asuntojen kauppaa on tehty 30 prosenttia vähemmän.

Lasku selittyy edellisen vuoden ennätysvilkkaalla asuntokaupalla.

Lue lisää: Asuntokauppa kiihtyi viime vuonna ennätysvilkkaaksi – näin kauppamäärät kehittyivät Tampereella ja muissa isoissa kaupungeissa

Vilpponen arvioi, että iso ongelma Tampereen seudulla on tällä hetkellä markkinoilla olevien kohteiden vähäinen määrä. ”Viime vuonna markkina oli todella aktiivinen, kohteet myytiin nopeasti ja joistain kohteista maksettiin yli pyyntihinnan. Se on nyt jonkin verran rauhoittunut.”

Vilpponen uskoo kuitenkin, että tästä vuodesta tulee ainakin kohtuullisen hyvä asuntokauppavuosi, mikä tulee näkymään myös myönnettyjen asuntoluottojen positiivisena kehityksenä. Hän perustelee näkemystään hyvällä työllisyyskehityksellä ja Tampereen talousalueen vetovoimaisuudella.