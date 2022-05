Yhdysvaltojen keskuspankilta odotetaan isoa koronnostoa

Fed yrittää hillitä laukkaavaa inflaatiota nostamalla ohjauskorkoja - vaarana talouden taantuma.

Ihmisiä New Yorkin Wall Streetillä lähellä pörssiä 2. toukokuuta.

Helsinki/Washington

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin odotetaan tänään nostavan ohjauskorkojaan puoli prosenttiyksikköä ja jatkavan keskuspankin taseen supistamista. Päätös julkistetaan iltayhdeksältä Suomen aikaa.

Fedin liikkeen taustalla on Yhdysvalloissa valloillaan rehottava inflaatio, joka ei ole näyttänyt hidastumisen merkkejä. Maaliskuussa kuluttajahinnat nousivat 8,5 prosentin tahtia.

Nollakorot jäivät taakse jo maaliskuussa, kun Fed tarttui korkoaseeseen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018 ja hilasi korkoja 0,25 prosenttiyksikköä ylöspäin.

Korkoja nostamalla keskuspankki pyrkii saamaan hintarallin hidastumaan. Odotus markkinoilla on, että korkoja nostetaan tämän vuoden aikana vielä ainakin pari kertaa lisää ja että ohjauskorot nousevat tämän vuoden aikana 2,9 prosenttiin. Samalla on herännyt huolta, että koronnosto voi syöstä Yhdysvaltojen talouden taantumaan. Epävarmuus on jo näkynyt pörssikursseissa, jotka ovat olleet Yhdysvalloissa selvässä luisussa tänä vuonna.

Inflaatio on myös kovassa vauhdissa myös Euroopassa, mutta Euroopan keskuspankki ei ole pitänyt kiirettä korkojen nostamiseen.