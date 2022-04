K-ryhmän myynti Pirkanmaalla kasvoi alkuvuonna hiukan vuoden takaisesta – rakentamisen kaupassa kovin kasvu

Keskon iso terminaalin rakennushanke Tampereen Ruskossa on alkamassa.

K-ryhmän tammi–maaliskuun vähittäismyynti oli Pirkanmaalla yhteensä 223,9 miljoonaa euroa, ja kasvua oli 1,2 prosenttia. Päivittäistavarakauppa kasvoi hiukan, eli 1,3 prosenttia 161,4 miljoonaan euroon.

Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen sanoo, että päivittäistavarakaupan kasvuun voi olla tyytyväinen, sillä taustalla ovat vuoden takaiset kovat luvut. Vuosi sitten tammi–maaliskuussa päivittäistavarakauppa oli plussalla yli kahdeksan prosenttia. Lisäksi vuoden toiseksi suurin ruokakaupan sesonki eli pääsiäinen osui tänä vuonna vasta huhtikuulle.

Kovinta kasvu oli K-ryhmän mukaan rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Se kasvoi Pirkanmaalla yli 13 prosenttia ja oli 46 miljoonaa euroa. ”Kasvua selittää hyvin paljon yritysasiakaskauppa ja se, että Tampereen seutu kasvaa ja kehittyy”, Alanen kertoo.

Autokaupassa laskua

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttaa merkittävästi maailmantalouteen ja vaikeuttaa muun muassa joidenkin rakennusalan tuotteiden saatavuutta. Alasen mukaan vaikutuksia on kuitenkin vielä vaikea arvioida.

Sota on vaikeuttanut myös komponenttipulaa, joka puolestaan esimerkiksi pidentää uusien autojen toimitusaikoja. Pirkanmaalla K-ryhmän autokaupan myynnin arvo laski vuoden takaiseen verrattuna. Nyt se oli tammi-maaliskuussa 16,4 miljoonaa, vuotta aiemmin kaksi miljoonaa euroa enemmän. ”Vuoden takaiset luvut olivat kovia. Pitkät toimitusajat ovat nyt jonkin verran haitanneet autokauppaa”, Alanen kuvailee. Komponenttipulan lisäksi toimitusaikoja kasvattaa Alasen mukaan sähkö- ja hybridiautojen kova kysyntä.

Kannanottona Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa K-ryhmä päätti helmikuussa lopettaa venäläisten tuotteiden ostot ja elintarvikkeiden viennin Venäjälle. Alasen mukaan ostot Venäjältä ovat viime vuosina olleet erittäin vähäisiä.

Ruskon hanke alkamassa

Vuoden sisällä Pirkanmaalla on avattu viisi uutta K-ruokakauppaa. Tänä vuonna uusia K-ruokakauppoja ei ole avautumassa, mutta kauppojen uudistuksia tehdään. Esimerkiksi Turtolan Citymarketin uudistus on valmistumassa kesäkuun aikana.

Iso rakennushankekin on alkamassa, nimittäin yli 12 miljoonan euron Ruskon terminaali. ”Toivottavasti Ruskon terminaalin rakentamiseen päästään kiinni mahdollisimman pian. Siellä on tonttia osittain maisemoitu ja rakennuslupa on ollut käsittelyssä tällä viikolla.”

Ruskon terminaali työllistää autoilijat mukaan lukien yli sata ihmistä.