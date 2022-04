Lempääläläisen porakalustovalmistaja Robitin liikevaihto kasvoi

Robit arvioi kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla, mutta riskit kysynnän alueelliselle heikkenemiselle ovat kasvaneet. Ukrainan sota sekä voimakas kustannusinflaatio ovat lisänneet Robitin toimintaympäristön epävarmuutta.

Lempääläläisen porakalustovalmistajan Robitin kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden 14,2 prosenttia ja yhtiö saavutti Robitin historian korkeimman laskutuskuukauden maaliskuussa, kerrotaan yhtiön tuoreessa tiedotteessa.

Yhtiön saadut tilaukset kasvoivat 21,0 prosenttia. Kasvu jatkui vahvana erityisesti yhtiön Top Hammer -liiketoiminnassa. Kannattavuus jäi kuitenkin tavoitteesta. ”Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat meneillään”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Arto Halonen tiedotteessa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate oli 0,9 miljoonaa euroa. Kannattavuutta rasittivat kustannusinflaatio sekä korkealla tasolla pysyneet rahtikustannukset. Hinnankorotukset eivät vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä kompensoineet kohonneita kustannuksia vaan valtaosa korotusten vaikutuksesta siirtyy toiselle vuosineljännekselle.

Yhtiön kasvu jatkui vahvana Americas-alueella, jossa systemaattinen työ jakelijaverkoston kehittämisessä sekä uudet kaivosasiakkuudet toivat kasvua. Myös Asia-alueella kasvu oli hyvällä tasolla. Ukrainan sodan vaikutukset East-alueen myyntiin jäivät vähäisiksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kysyntä kaivossegmentillä jatkui hyvänä. Top Hammer -liikevaihto kasvoi 32,3 prosenttia. Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski sekä kaivos- että rakennussegmentissä. Saadut tilaukset kasvoivat molemmissa segmenteissä.

Ukrainan sota lisännyt epävarmuutta

Robit arvioi kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla, mutta riskit kysynnän alueelliselle heikkenemiselle ovat kasvaneet. Ukrainan sota sekä voimakas kustannusinflaatio ovat lisänneet Robitin toimintaympäristön epävarmuutta.

Yhtiö ei toistaiseksi ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä, jotka ovat vastanneet alle 8 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tilikaudella 2021.

Kaivosteollisuuden kysyntää tukee yhtiön arvion mukaan positiivinen metallien hinnan kehitys. Rakennusteollisuuden kysyntää tukee hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä rakennusteollisuudelle globaalisti päätetyt merkittävät rahoitukset. Taantumariskin kasvaminen erityisesti Euroopassa voi kuitenkin heikentää rakennusteollisuuden kysyntää.

Yhtiö arvioi myös koronarajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2022 aikana.

Yhtiön prioriteetit vuodelle 2022 ovat kannattavuuden parantaminen, kannattava kasvu ja kassavirran vahvistaminen.