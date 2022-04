Finnair käynnistää uuden säästöohjelman – lentoyhtiö aikoo painottaa aiempaa enemmän yhteyksiä länteen

Lentoyhtiö teki alkuvuonna lähes 133 miljoonaa euroa tappiota.

Lentoyhtiö Finnair aloittaa uuden kustannussäästöohjelman, jolla tavoitellaan ensivaiheessa 60 miljoonan euron säästöjä. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö hakee pysyviä säästöjä jakelusta, lentokoneiden vuokrasopimuksista ja toimintojen jatkuvasta parantamisesta.

Nämä säästöt tulevat jo saavutettujen 200 miljoonan euron säästöjen päälle.

”Kassatilanteemme on edelleen vahva, ja Suomen valtion myöntämä 400 miljoonan euron hybridilaina, joka on kokonaisuudessaan nostamaton, vahvistaa taseasemaamme”, sanoo toimitusjohtaja Topi Manner.

Säästötarve johtuu Venäjän ilmatilan sulun pitkittymisestä.

Finnairin alkuvuoden vertailukelpoinen tulos oli 133 miljoonaa tappiolla, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi 252 prosentilla ja oli 400 miljoonaa euroa.

Finnairin toimintanäkymä on kahtiajakoinen, yhtiö kertoo. Toisaalta Euroopan ja Yhdysvaltojen ja Etelä-Aasian matkailu on normalisoitumassa, ja ihmisillä on selvästi patoutunutta matkailutarvetta. Finnair arvioi, että vuoden 2022 toisen neljänneksen vertailukelpoinen liiketulos paranee ensimmäisestä neljänneksestä.

Finnairin tulosta rajoitti eritoten Aasian matkustuksen hankaloituminen ja polttoaineiden hinnan nousu, mutta myös Venäjän ilmatilan sulku.

”Viimeisen kahden vuoden aikana Finnair on kohdannut kaksi perustavanlaatuista häiriötä, joilla on historiallisen suuret vaikutukset: globaalin pandemian ja Venäjän hyökkäyksen, joka johti ilmatilan sulkuun. Nämä molemmat vaikuttivat voimakkaasti Finnairin vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen”, sanoo Manner tiedotteessa.

Aasian maat suhtautuvat yhä tiukasti matkustamiseen koronaviruspandemian takia. Alkuvuodesta omikronvirusmuunnos aiheutti nopeitakin muutoksia matkustukseen.

”Vertailukelpoinen liiketulos pysyi ennakoidusti vahvasti tappiollisena ollen 133 miljoonaa euroa tappiolla, mikä johtui pääasiassa korkeasta polttoaineen hinnasta sekä omikronin vaikutuksesta kuluihin ja kysyntään”, toimitusjohtaja Topi Manner sanoo.

Helmikuun 24. päivänä Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Pian sen jälkeen Venäjä ja monet Euroopan maat sulkivat ilmatilansa toisiltaan. Venäjän ilmatilan sulkeutuminen pidentää Finnairin lentoreittejä Aasiaan.

”Varaudumme nyt Venäjän ilmatilan sulun pitkittymiseen, ja olemme jo aloittaneet toimintamme sopeutuksen monin määrätietoisin toimin. Ensimmäisenä toimena päivitetty verkostomme painottaa aiempaa enemmän yhteyksiä länteen ja Etelä-Aasiaan”, Manner sanoo.

Finnair on löytänyt Venäjän ilmatilan sulun jälkeen ylimääräiselle kapasiteetille käyttöä vuokraamalla koneita miehistöineen toisten lentoyhtiöiden käyttöön.

Kiinaa ja Hongkongia lukuun ottamatta yhtiö kuitenkin arvelee että vuoden 2022 jälkipuoliskolla päästään lähemmäs pandemiaa edeltänyttä aikaa matkustusluvuissa. Finnair arvioi, että vuoden 2019 liikenteen taso tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna saavutetaan vuonna 2023.

Viime vuoden alussa pandemia pani matkailualan säppiin. Matkailu oli minimissä, joten verrattuna tuohon ajanjaksoon Finnairin liikevaihto kasvoi tämän vuoden alussa 252 prosenttia ja matkustajamäärä oli 482 prosenttia suurempi.