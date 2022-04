Lukuisat suuryritykset kertovat tuloksistaan. Nokian Renkaiden lisäksi joukossa on suomalaisyrityksistä muun muassa Finnair. Aamulehti seuraa tulosuutisia tässä artikkelissa.

Lukuisat suomalaiset suuryritykset julkaisevat keskiviikkona osavuosikatsauksensa. Suurin huomio kiinnittyy Nokian Renkaisiin, jota Venäjän hyökkäys Ukrainaan koettelee rankasti yhtiön Pietarin lähellä sijaitsevan tehtaan vuoksi.

Viime vuonna noin 80 prosenttia Nokian Renkaiden valmistamista henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä. Venäjän markkinoiden osuus Nokian Renkaiden liikevaihdosta oli noin 20 prosenttia.

Suurin osa Venäjällä valmistetuista renkaista on mennyt vientiin. EU:n asettamat pakotteet kieltävät renkaiden tuonnin Venäjältä EU:hun ja tiettyjen raaka-aineiden viennin EU:sta Venäjälle sekä rajoittavat kuljetuksia Venäjältä ja Venäjälle.

Muita osavuosituloksiaan julkaisevia yhtiöitä ovat muun muassa Finnair, Kone, Konecranes, Cargotec, Valmet ja Kemira.

Finnairin on määrä kertoa arvionsa, miten lentomatkailu kehittyy koronaepidemian helpottaessa. Konecranesin ja Cargotecin osavuosikatsauksissa kiinnostaa eniten se, mitä yhtiöt suunnittelevat jatkossa fuusion kariuduttua Britannian kilpailuviranomaisten vastustukseen.

Finnair aloittaa kustannussäästöohjelman

Finnair aloittaa uuden kustannussäästöohjelman, jolla haetaan 60 miljoonan euron pysyviä säästöjä. Yhtiön tulos oli alkuvuonna 133 miljoonaa euroa tappiollinen.

Lue lisää: Finnair käynnistää uuden säästöohjelman

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan toimitusjohtajan mukaan ”rajalliset” vaikutukset Kemiran tulokseen

Kemiran liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 768 miljoonaan euroon, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Kemiran liikevoitto puolestaan oli 62,2 miljoonaa euroa.

Kysyntä loppumarkkinoilla pysyi Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendalin mukaan hyvänä epävarmasta geopoliittisesta tilanteesta huolimatta.

”EU:n viides pakotepaketti julkistettiin 9.4.2022, ja se sisältää myös suurimman osan Kemiran tuotteista”, Rosendal kertoo yhtiön tiedotteen mukaan. ”Venäjä on meille suhteellisen pieni markkina: sen osuus Kemiran myynnistä oli noin kolme prosenttia vuonna 2021. Ukrainan sodan vaikutukset ensimmäisen neljänneksen tulokseemme olivat rajalliset, ja vuoden alku oli vahva.”

Fuusiopettymyksen kokeneen Konecranesin tulos jäi odotuksista

Hiljattain fuusiopettymyksen kokeneen Konecranesin tulos jäi markkinoiden odotuksista. Yhtiö kertoi keskiviikkoaamuna liikevaihtonsa jääneen 672 miljoonaan euroon, kun markkinat odottivat siltä noin 781 miljoonan euron liikevaihtoa.

Myös yhtiön liikevoitto jäi kauas odotuksista. Konepajayhtiö Konecranesin oikaistu liikevoitto tammi–maaliskuussa oli 37 miljoonaa euroa. Se laski yli viidenneksellä viime vuodesta.

Cargotecin ja Konecranesin yritysfuusio peruuntui maaliskuun lopussa. Yhtiöt kertoivat tuolloin, että Britannian kilpailuviranomainen on estänyt yhtiöiden yhdistymisen. Cargotec ja Konecranes ovat molemmat erikoistuneet järjestelmiin ja koneisiin, joilla liikutellaan raskaita tavaroita.

Pilvipalvelut vahvistivat Microsoftin tulosta

Pilvipalveluiden jatkunut kysyntä on vahvistanut jälleen Microsoftin tulosta, ohjelmistojätti kertoo sijoittajakirjeessään. Yhtiön tulos oli tammi–maaliskuussa koholla kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta ja oli kasvanut 16,7 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Microsoftin liikevaihto puolestaan kasvoi 18 prosentilla ollen 49,4 miljardia.

Talouslehti Financial Timesin mukaan Microsoftin Azure-pilvipalvelun kasvu nosti yhtiön liikevaihdon ja tuloksen alkuvuonna markkinaennusteiden yläpuolelle. Yhtiö on aiemminkin hyötynyt siitä, että työnteko, opiskelu ja ostaminen ovat siirtyneet koronaviruspandemian vuoksi enenevässä määrin verkkoon. Microsoftin serverituotteiden ja pilvipalveluiden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden 32 prosentilla.

Merkittävimpänä vetojuhtana toimivat Azure ja muut pilvipalvelut, joiden kohdalla liikevaihto oli loikannut 49 prosenttia vuoden takaista korkeammaksi.

Financial Timesin mukaan Microsoftia on kritisoitu aiemmin siitä, kuinka viime aikojen lisensointimuutokset ovat nostaneet kustannuksia asiakkailla, jotka käyttävät yhtiön ohjelmistoja kilpailevilla pilvialustoilla. Microsoftin menestys pilvipalveluiden saralla on nakertanut lehden mukaan verkkokauppajätti Amazonin asemaa markkinajohtajana oman Amazon Web Services (AWS) -alustansa kanssa.

Washingtonin Redmondissa majailevan Microsoftin julkaisemien tuoreiden tulosten perusteella pandemian aikana räjähdysmäisesti kasvanut pc-myynti on jossain määrin vähentynyt ja yhtiön Windows-tuotteet ovat menneet niin ikään hieman aiempaa heikommin kaupaksi. Financial Timesin mukaan yhtiön pc- ja pelitoimintojen liikevaihdossa kasvua oli nyt 11 prosenttia ja liikevaihto asettui 14,5 miljardin dollarin paikkeille.

Googlen emoyhtiön osavuositulos jäi markkinaodotuksista

Teknologiayhtiö Googlen emoyhtiö Alphabetin voitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä jäi markkinaodotuksista. Yhtiö teki voittoa lähes 16,5 miljardia dollaria, mikä on yli miljardi dollaria vähemmän kuin vuosi sitten. Yhtiön osake lähti tulosjulkistuksen jälkeen yli kolmen prosentin laskuun.

Alphabetin liikevaihto kasvoi 23 prosenttia yli 68 miljardiin dollariin. Yhtiön toimitusjohtaja Sundar Pichai sanoi tulostiedotteessa, että alkuvuoden aikana yhtiön hakukone- ja pilvipalveluliiketoiminta oli voimakkaassa kasvussa. Lisäksi yhtiö on jatkanut voimakkaasti investointeja tuotteisiin ja palveluihin.

”Olemme tyytyväisiä ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon 23 prosentin kasvuun verrattuna edelliseen vuoteen”, Alphabetin talousjohtaja Ruth Porat kommentoi.

Googlen mainostulot kasvoivat vuoden ensineljänneksellä lähes 55 miljardiin dollariin, kun vuotta aiemmin mainostuloja kertyi vastaavalla ajalla lähes 45 miljardia.